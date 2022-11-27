金正恩大舉慶祝北韓「火星-17」洲際飛彈發射成功　再次攜女兒亮相

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據北韓朝中社今（27）日報導，金正恩攜二女兒金朱愛與18日發射「火星-17」洲際彈道飛彈有功的軍士會面，不僅授予發射架車英雄稱號及勳章，亦大規模地進行了人事調整。

根據韓聯社報導，金正恩向「火星-17」新型洲際彈道飛彈地321號發射架車，授予「朝鮮民主主義人民共和國英雄」稱號、金質獎章，及第一級國旗勳章。朝中社27日亦報導，根據金正恩的命令，以朝鮮勞動黨及共和國政府的名義，給予國防科學研究部門領導幹部和科學家的赫赫貢獻高度評價，升官加爵，大規模地進行了多達100人的人事調整。

金正恩在頒布命令時亦表示，為了守護國家及人民的尊嚴及自主權，北韓不斷推進的核武建設大業為最偉大、最重大的革命偉業，其最終目標為掌握世界最強大的戰略力量，空前絕後的絕對力量，他也評價道「火星-17」為世界最強的戰略武器。



金正恩與女兒金朱愛父女之間的感情看起來甚好（圖／美聯社）

另外，此次為北韓首次向物體頒授英雄稱號，據韓聯社引述統一研究院朝鮮研究室室長分析，北韓向發射車授予稱號，暗示著洲際飛彈可機動轉移發射基地，往後可能隨時透過發射車發射洲際彈道飛彈。

朝中社亦再次曝光了金正恩二女兒金朱愛的一系列照片，與父親金正恩的互動看來，父女之間的關係相當親密，圓圓的臉與金正恩相似，五官更是激似母親李雪主。這是繼北韓18號發射「火星-17」洲際飛彈後，她第二次與金正恩一同視察火星-17。金正恩育有三名子女，一直以來都非常保護子女的隱私，有分析臆測，近期金正恩頻繁攜二女兒金朱愛亮相，似乎是有意將其培養為接班人。



（圖／美聯社）