無知、貪婪破壞...將「債」留子孫　「台灣青年氣候聯盟」走上凱道　為氣候議題發聲

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由學生所組成的「台灣青年氣候聯盟」今（27）日下午走上凱道，仿效瑞典環保少女童貝里的氣候遊行，希望讓更多人意識到氣候議題的重要性，並站出來為氣候議題發聲。

台北、新北等地區美國學校為主的學生所成立「台灣青年氣候聯盟」（TWYCC），今天下午在凱達格蘭大道舉辦「Fridays For Future-為氣候而遊行」，並邀請政治大學Green24永續社、綠色和平等團體，近百名學生、民眾參與。

新北美國學校學生陳威宇代表發言時表示，今年3月印度北部的嚴酷熱浪、4月南非的洪災、5月巴西的洪水事件、6月孟加拉及印度東北所遭遇的世紀水患、7月澳洲雪梨因暴雨造成5萬人被迫疏散、歐洲熱浪引發的野火而造成千人罹難。

陳威宇說，「種種的天氣異常已經嚴重衝擊到我們的生活，全球暖化已是我們的日常，身為這代的青年，我們曾體驗過兒時穿三層衣服的冬天、和現在這麼悶熱的冬天；如果我們不負起這個責任並選擇繼續揮霍環境，青年也將成為知情卻不行動的一代、成為歷史中被譴責的對象。」

台灣青年氣候聯盟（TWYCC）正式立案於 2011 年，是台灣第一個「青年自主成立的環境非營利組織」，由一群來自台灣各地對環境保護、氣候變遷議題充滿熱情的青年所組成。

TWYCC解釋，氣候遊行（climate strike）是瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）在2018年發起的「週五為未來奮鬥」（Friday for Future）活動，它是一個由學生舉辦的社會運動，邀請全球的青年來為地球發聲，要求政府做出實際的行動來保護環境。

TWYCC說明，這幾年，累積了許多環境圈前輩的光陰和汗水，氣候議題得以稍微浮上政策檯面，2050淨零排放路徑、氣候變遷因應法審議，以及各部門的計畫，雖然並不完善，仍需要大量的溝通，以及仰賴公民的參與，但涵蓋不同利害關係人的齒輪總算開始拼湊並嘗試磨合。

即使如此，氣候倡議是場與時間賽跑的競賽，下個世代受到氣候變遷的影響會比這個世代更為巨大，且許多傷害是不可逆的，對人，對環境都是。此時此刻還能選擇發聲的我們，幸運之餘，也該為仍不具話語權的後世代多爭取一些餘裕。

氣候變遷是我們長年對地球不友善的後果，看似遙遠的議題，實則是場與時間賽跑的競賽；而我們往往因為身在其中，無法意識到自己就是改變歷史、影響世界的人。人們現在對自然無知、貪婪地耗損與破壞，都將使「債」留給無辜的下一代。如今，已經到了我們不得不行動的時候。