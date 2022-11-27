疑中國封控過度　新疆大火釀死傷　民眾上街怒吼：要自由、習近平下台

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）新疆烏魯木齊市24日發生火災造成數人死傷，外界質疑因封控措施導致居民逃生不及，但官方全盤否認，還推託是部分群眾自救能力差，引起國內外輿論和關注。上海市民26日晚間群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念罹難者，現場高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」。

24日晚間7點49分，烏魯木齊天山區吉祥苑小區的一棟大樓住宅發生大火，綜合媒體報導，起火原因為15樓其中一戶的臥室延長線臥室延長線著火引發，火勢直至22點35分才撲滅火勢，造成10人死亡、9人受傷，但外傳死亡人數達44人，但未獲相關單位證實。

據網路影片顯示，因防疫過度，案發大樓的逃生通道被鐵絲綑綁，阻礙民眾逃生，消防人員獲報後趕往現場，同樣因消防通道被阻只能遠程噴水救災，才導致數名受困民眾葬身火窟。

但烏市官方25日卻表示，吉祥苑小區是「低風險區，居民可下樓活動」，，逃生不是問題。天山區區長哈米提·買買提伊明也澄清網上所傳樓繩們用鐵絲綑綁的圖片為移花接木、惡意拼接。

烏魯木齊市消防救援支隊支隊長李文勝還宣稱，事發小區道路狹窄，兩旁停滿私家車，消防車無法進入小區救火，還要花費時間將私家車移開；部分群眾消防意識不強，自救能力差，未能及時滅火和逃生。

據大紀元報導，一位新疆女孩拍影片揭露當地官員隱瞞真相，是封控導致這場慘劇。女孩還批評新疆領導在100多天的封控期間，都在幹嘛？災禍發生後，只會推卸。最後她提醒外地人千萬不要到新疆，說新疆是牢籠、是地獄。

嚴格的防控措施早已讓民眾心生不滿，而官員的言論成了壓死駱駝的最後一根草，點燃了中國民眾心中的怒火，除了當地民眾衝上街頭高喊「解封」等口號，甚至包圍政府大樓，上海、北京及南京均出現聚集聲援活動。

中央社報導，上海市民26日晚間群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念死者，群聚人數逐漸增多，大批警力趕赴現場維持秩序，民眾情緒沸騰，現場高喊「不要做核酸」、「不要健康碼」、「要自由」、「習近平下台」等口號。

網上也流傳數段影片拍下警民拉扯畫面，傳有與會民眾被警方帶走。另外，烏魯木齊悼念活動相關影片在微信朋友圈中流傳，除非有第一時間存下來，否則現在都被屏蔽、移除，沒辦法轉發了。

法國國際廣播電台報導，在一些大學，在一些城市，出現了部分民眾和學生反清零，聲援受害者的集體抗議行動。社交網絡流傳的視頻顯示，甘肅省會蘭州市周六到了入夜仍有多個小區居民走上街頭抗議，他們掀翻核酸檢測亭，要求解封。

此外，索羅門群島發生地震後，中國國家主席習近平致電當地總督武納吉慰問，盼幫助索羅門群島人民戰勝災害，重建家園，卻未慰問烏魯木齊火災，引發中國網友憤慨，罕見在微博對最高領導人群起抨擊，微博火速刪光評論，把索羅門群島列為禁搜詞。

中央社報導，有網友抨擊習近平可以給非洲國家免除債務並且瘋狂撒幣，就是不給被疫情封控的中國民眾任何補助和減免債務。

‘Down with the party! Down with Xi Jinping!’ Free Xinjiang!’ pic.twitter.com/q5jwUQrz5Z — Eva Rammeloo (@eefjerammeloo) November 26, 2022