疑中國封控過度　新疆大火釀死傷　民眾上街怒吼：要自由、習近平下台

(台灣英文新聞/國際組 綜合整理報導)新疆烏魯木齊市24日發生火災造成數人死傷,外界質疑因封控措施導致居民逃生不及,但官方全盤否認,還推託是部分群眾自救能力差,引起國內外輿論和關注。上海市民26日晚間群聚烏魯木齊中路,點燃燭光悼念罹難者,現場高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」。

24日晚間7點49分,烏魯木齊天山區吉祥苑小區的一棟大樓住宅發生大火,綜合媒體報導,起火原因為15樓其中一戶的臥室延長線臥室延長線著火引發,火勢直至22點35分才撲滅火勢,造成10人死亡、9人受傷,但外傳死亡人數達44人,但未獲相關單位證實。

據網路影片顯示,因防疫過度,案發大樓的逃生通道被鐵絲綑綁,阻礙民眾逃生,消防人員獲報後趕往現場,同樣因消防通道被阻只能遠程噴水救災,才導致數名受困民眾葬身火窟。

但烏市官方25日卻表示,吉祥苑小區是「低風險區,居民可下樓活動」,,逃生不是問題。天山區區長哈米提·買買提伊明也澄清網上所傳樓繩們用鐵絲綑綁的圖片為移花接木、惡意拼接。

烏魯木齊市消防救援支隊支隊長李文勝還宣稱,事發小區道路狹窄,兩旁停滿私家車,消防車無法進入小區救火,還要花費時間將私家車移開;部分群眾消防意識不強,自救能力差,未能及時滅火和逃生。

據大紀元報導,一位新疆女孩拍影片揭露當地官員隱瞞真相,是封控導致這場慘劇。女孩還批評新疆領導在100多天的封控期間,都在幹嘛?災禍發生後,只會推卸。最後她提醒外地人千萬不要到新疆,說新疆是牢籠、是地獄。

嚴格的防控措施早已讓民眾心生不滿,而官員的言論成了壓死駱駝的最後一根草,點燃了中國民眾心中的怒火,除了當地民眾衝上街頭高喊「解封」等口號,甚至包圍政府大樓,上海、北京及南京均出現聚集聲援活動。

中央社報導,上海市民26日晚間群聚烏魯木齊中路,點燃燭光悼念死者,群聚人數逐漸增多,大批警力趕赴現場維持秩序,民眾情緒沸騰,現場高喊「不要做核酸」、「不要健康碼」、「要自由」、「習近平下台」等口號。

網上也流傳數段影片拍下警民拉扯畫面,傳有與會民眾被警方帶走。另外,烏魯木齊悼念活動相關影片在微信朋友圈中流傳,除非有第一時間存下來,否則現在都被屏蔽、移除,沒辦法轉發了。

法國國際廣播電台報導,在一些大學,在一些城市,出現了部分民眾和學生反清零,聲援受害者的集體抗議行動。社交網絡流傳的視頻顯示,甘肅省會蘭州市周六到了入夜仍有多個小區居民走上街頭抗議,他們掀翻核酸檢測亭,要求解封。

此外,索羅門群島發生地震後,中國國家主席習近平致電當地總督武納吉慰問,盼幫助索羅門群島人民戰勝災害,重建家園,卻未慰問烏魯木齊火災,引發中國網友憤慨,罕見在微博對最高領導人群起抨擊,微博火速刪光評論,把索羅門群島列為禁搜詞。

中央社報導,有網友抨擊習近平可以給非洲國家免除債務並且瘋狂撒幣,就是不給被疫情封控的中國民眾任何補助和減免債務。

‘Down with the party! Down with Xi Jinping!’ Free Xinjiang!’ pic.twitter.com/q5jwUQrz5Z

Thread/1



Massive protest happened in Ulumuqi,Xinjiang,China after more than 100 days zero-covid city lockdown.



People are chanting ‘stop lockdown’ ‘we are human being’ pic.twitter.com/trQhDSZLXr