【中國海外人士看台灣九合一】 王丹：教訓民進黨不代表認同國民黨、非「抗中保台」失效

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國內外各方分析九合一選戰結果，中國海外人士觀選團之一、學者王丹今（27）日表示，民眾教訓民進黨不代表認同國民黨，民進黨地方選舉受挫不代表「抗中保台」非民之所向，呼籲國際媒體勿錯誤解讀；澳洲西澳大學教授陳杰則表示，台灣政治版圖仍以藍綠為主，未見第三勢力，高弘安的勝利基於民眾黨還是郭台銘有待觀察；民運人士周鋒鎖表示，本次選舉如美國期中選舉變天一樣並不意外，2024重演2020情形也不無可能。

本次九合一選舉國民黨地方包圍中央，一舉拿下含4都在內共13縣市，顯示民意對執政的民進黨大有不滿。華人民主書院今日舉辦「海外民主人士看台灣九合一大選」記者會，對話中國智庫所長王丹於會上表示，選前台灣輿論就有教訓執政黨的風向，結果並不意外。但「教訓民進黨不代表認同國民黨，民進黨敗選不代表國民黨獲得大多數支持」。

王丹認為，民進黨應認真檢討、記取教訓，從現在開始為2024大選及國會控制權保衛戰作準備。

針對外媒解讀民進黨「抗中保台」牌未奏效，王丹持不同看法。他認為，地方選舉中兩岸議題本就較難發揮，且要打破台灣數十年固有的地方政治結構難度很高。然而，本次投票結果並不代表台灣民眾對「抗中保台」的政治態度，在2024總統大選中，可預期中國因素的影響將會被放大，因此盼外界及外媒不要誤讀。

澳洲西澳大學教授陳杰同樣表示，地方選舉較難牽涉外交及兩岸事務。他認為，民進黨此番重挫，讓2024大選更有看頭。包括民進黨誰出征，郭董柯P是否參戰，但客觀上本次結果加強國民黨主席朱立倫出馬選總統的可能性。

關於本次台灣政治板塊是否更迭，陳杰認為，仍是藍綠兩大陣營，未見第三勢力，民眾黨僅收一席，高虹安未與其他無黨籍整合，她的勝選基於民眾黨還是郭台銘的支持，都值得繼續觀察。

非營利組織人道中國主席周鋒鎖則以美國期中選舉為例，指出執政黨選舉敗選並不意外。周鋒鎖分享本次觀選經驗，表示中國年輕人對台灣民主嚮往，「有選舉的國家，人民就是主人」。台灣從資訊、政黨、歷史、信仰特別多樣，希望未來有更多機會與台灣進行交流，尤其在中共資訊戰方面，自己也是中共資訊戰鎖定目標。

周鋒鎖表示，許多改變是下一次的機會，未來重演2018、2020年情況也不無可能。