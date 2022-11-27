〈時評〉破壞台灣外交努力的暗黑力量－民進黨主席蔡英文

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）前台中美國商會主席石東文（Courtney Donovan）在本次九合一選舉前分析指出，執政綠營狂打「抗中保台」牌，恐不利選情，並致外媒錯誤解讀選舉結果。如今選完了，民進黨果然吞下敗仗，石東文再評析，總統蔡英文實是下錯了指導棋，一味主張中國威脅論，卻忽略了地方選舉的真正核心，將宣傳戰的勝利，拱手讓人。

石東文表示，26日的地方選舉對民進黨而言可謂是一場血洗，不僅是該黨本世紀以來表現得最差的一次，更糟的是傷害台灣國際形象，並可能使其在未來的全國選舉中更加艱難。

他認為，蔡英文致力在海外為台灣打造正面形象，鞏固了海外輿論及政府高層的支持，並強化台灣在世界上作為強大民主國家的形象。於是台灣成了反霸權、反專制帝國併吞的自由、獨立、和平國家，成了全球公民的楷模。對許多台灣人而言，蔡英文及其外交部長吳釗燮引領的外交團隊，確實成了史書中值得記上一筆的英雄。

破壞台灣外交努力的暗黑力量

然而，石東文認為，不幸的是，有股暗黑力量正不斷削弱其努力：那就是她自己－民進黨主席蔡英文。一篇路透報導的標題下得好，「壓注中國威脅牌失效 台灣總統下台」（Taiwan president quits as party head after China threat bet fails to win votes）。

台灣的地方選舉就該回歸「地方」。可惜，蔡主席卻將之與國族主義掛鉤，號召選民抵抗中國威脅，嚷嚷著投給民進黨就是投給民主（她自己也有些自戀），要透過選擇民進黨，「向全世界釋出訊息」－彷彿地方市議員、市長，與這些國家議題有何實質關聯似的。石東文表示，該篇路透報導精確且尖刻地點出，「總統蔡英文將這場選舉定調為，在中國狂敲戰鼓之際，台灣捍衛民主的決心」。

就全國大選而言，選的是領導人、立委，是在中國威嚇時能做出關鍵外交與國防決策的人。蔡英文這般籲求，用於大選可謂正當，也因此於2016年及2020年的總統及立委選舉中，獲得選民的共鳴，為民進黨雙雙奪勝。

然而，石東文認為，地方選舉就當以地方為念，重點是下水道維護、公共運輸、學前教育等議題，與「向世界釋出捍衛民主之訊息」根本八竿子打不著，毫無干係。糟的是，民進黨本可利用此選舉，在政見中放入地方政府可辦到、且應當辦到之事，如強化民防以禦中國進犯，包括整備防空洞、固化基礎設施、組織緊急應變小組等。但沒有，民進黨沒有，而只是一再覆誦國族主義口號。

台灣選民透過本次選舉清楚傳達了其想法，那就是他們早就看破了這種，被逼急了、便試圖用空洞的譁眾取寵奪回話語權的伎倆。這顯然狠狠打臉了民進黨－台灣選民清楚知道，他們被耍了。

石東文進一步指出，路透的報導也正確點出，「儘管今次選舉結果可視為對兩黨支持度的量尺，卻不見得可作為2024年總統與立委大選的預示。」此一說法很有可能為真，但民進黨現在面臨了一問題，那就是本次選舉中祭出的口號、籲請，已遭到赤裸裸、毫無實質內涵支撐的政黨訴求所玷汙。

民進黨在2024大選的目標

石東文敦促民進黨現審慎思考，2024年大選應如何為這些重要的議題定調，藉以吸引選民，而非又一次自私自利的推銷活動。這些議題對全國大選而言至關重要，民進黨須重新擬定競選策略，讓選民真實了解到議題的重要性。

此前他擔憂外媒會錯誤解讀台灣選情，對此他對路透該報導表示肯定，但其他媒體論述，對台灣聲望的打擊，卻已開始浮現。他提到，路透該篇文章，被CNN修改成了令人皺眉的新標題：「台灣地方選舉登場 被視為向中國及全世界釋出的訊息」（Taiwan votes in local elections billed as message for China and the world）。

民進黨試圖利用與中國威脅牌打這場選仗，卻未能奏效，而中國已逮到了反將一軍的機會。於是，媒體出現了「中國稱台灣選舉結果顯示人民希冀和平」這類標題，對中國而言不啻是一種勝利。而將此勝利雙手奉上的，就是民進黨。

石東文指出，基於非常簡單、實際且在地的理由，國民黨在本次選舉中處於非常有利的位置，因而大獲全勝。在民進黨給予了中國和所有認為台灣不值得保衛的人，一次可以挑撥生事的黃金機會後，這場一敗塗地的選仗，唯一值得慶幸的，或許是主席蔡英文的辭職。

這應使總統蔡英文與外長吳釗燮，得以好好收拾這場爛攤子。