〈時評〉破壞台灣外交努力的暗黑力量－民進黨主席蔡英文

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)前台中美國商會主席石東文(Courtney Donovan)在本次九合一選舉前分析指出,執政綠營狂打「抗中保台」牌,恐不利選情,並致外媒錯誤解讀選舉結果。如今選完了,民進黨果然吞下敗仗,石東文再評析,總統蔡英文實是下錯了指導棋,一味主張中國威脅論,卻忽略了地方選舉的真正核心,將宣傳戰的勝利,拱手讓人。

石東文表示,26日的地方選舉對民進黨而言可謂是一場血洗,不僅是該黨本世紀以來表現得最差的一次,更糟的是傷害台灣國際形象,並可能使其在未來的全國選舉中更加艱難。

他認為,蔡英文致力在海外為台灣打造正面形象,鞏固了海外輿論及政府高層的支持,並強化台灣在世界上作為強大民主國家的形象。於是台灣成了反霸權、反專制帝國併吞的自由、獨立、和平國家,成了全球公民的楷模。對許多台灣人而言,蔡英文及其外交部長吳釗燮引領的外交團隊,確實成了史書中值得記上一筆的英雄。

破壞台灣外交努力的暗黑力量

然而,石東文認為,不幸的是,有股暗黑力量正不斷削弱其努力:那就是她自己-民進黨主席蔡英文。一篇路透報導的標題下得好,「壓注中國威脅牌失效 台灣總統下台」(Taiwan president quits as party head after China threat bet fails to win votes)。

台灣的地方選舉就該回歸「地方」。可惜,蔡主席卻將之與國族主義掛鉤,號召選民抵抗中國威脅,嚷嚷著投給民進黨就是投給民主(她自己也有些自戀),要透過選擇民進黨,「向全世界釋出訊息」-彷彿地方市議員、市長,與這些國家議題有何實質關聯似的。石東文表示,該篇路透報導精確且尖刻地點出,「總統蔡英文將這場選舉定調為,在中國狂敲戰鼓之際,台灣捍衛民主的決心」。

就全國大選而言,選的是領導人、立委,是在中國威嚇時能做出關鍵外交與國防決策的人。蔡英文這般籲求,用於大選可謂正當,也因此於2016年及2020年的總統及立委選舉中,獲得選民的共鳴,為民進黨雙雙奪勝。

然而,石東文認為,地方選舉就當以地方為念,重點是下水道維護、公共運輸、學前教育等議題,與「向世界釋出捍衛民主之訊息」根本八竿子打不著,毫無干係。糟的是,民進黨本可利用此選舉,在政見中放入地方政府可辦到、且應當辦到之事,如強化民防以禦中國進犯,包括整備防空洞、固化基礎設施、組織緊急應變小組等。但沒有,民進黨沒有,而只是一再覆誦國族主義口號。

台灣選民透過本次選舉清楚傳達了其想法,那就是他們早就看破了這種,被逼急了、便試圖用空洞的譁眾取寵奪回話語權的伎倆。這顯然狠狠打臉了民進黨-台灣選民清楚知道,他們被耍了。

石東文進一步指出,路透的報導也正確點出,「儘管今次選舉結果可視為對兩黨支持度的量尺,卻不見得可作為2024年總統與立委大選的預示。」此一說法很有可能為真,但民進黨現在面臨了一問題,那就是本次選舉中祭出的口號、籲請,已遭到赤裸裸、毫無實質內涵支撐的政黨訴求所玷汙。

民進黨在2024大選的目標

石東文敦促民進黨現審慎思考,2024年大選應如何為這些重要的議題定調,藉以吸引選民,而非又一次自私自利的推銷活動。這些議題對全國大選而言至關重要,民進黨須重新擬定競選策略,讓選民真實了解到議題的重要性。

此前他擔憂外媒會錯誤解讀台灣選情,對此他對路透該報導表示肯定,但其他媒體論述,對台灣聲望的打擊,卻已開始浮現。他提到,路透該篇文章,被CNN修改成了令人皺眉的新標題:「台灣地方選舉登場 被視為向中國及全世界釋出的訊息」(Taiwan votes in local elections billed as message for China and the world)。

民進黨試圖利用與中國威脅牌打這場選仗,卻未能奏效,而中國已逮到了反將一軍的機會。於是,媒體出現了「中國稱台灣選舉結果顯示人民希冀和平」這類標題,對中國而言不啻是一種勝利。而將此勝利雙手奉上的,就是民進黨。

石東文指出,基於非常簡單、實際且在地的理由,國民黨在本次選舉中處於非常有利的位置,因而大獲全勝。在民進黨給予了中國和所有認為台灣不值得保衛的人,一次可以挑撥生事的黃金機會後,這場一敗塗地的選仗,唯一值得慶幸的,或許是主席蔡英文的辭職。

這應使總統蔡英文與外長吳釗燮,得以好好收拾這場爛攤子。