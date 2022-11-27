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11/27台灣本土+13,276例／死亡+25例　連續10天低於2萬例　降幅約18%

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/27 14:29
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增13,311例COVID-19確定病例，分別為13,276例本土個案及35例境外移入，連續10天本土病例低於2萬例，且與上周日相比降幅約18%；另確診個案中新增25例死亡。

指揮中心表示，今日新增之13,276例本土病例，5,980例男性、7,281例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(2,064例)，臺中市(1,729例)，高雄市(1,708例)，桃園市(1,463例)，臺北市(1,203例)，臺南市(1,176例)。

指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為15例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、皆具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月12日至11月24日，死亡日期介於11月5日至11月24日。

11/27台灣本土+13,276例／死亡+25例　連續10天低於2萬例　降幅約18%11/27台灣本土+13,276例／死亡+25例　連續10天低於2萬例　降幅約18%11/27台灣本土+13,276例／死亡+25例　連續10天低於2萬例　降幅約18%

指揮中心說明，今日新增35例境外移入個案中，為13例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(3例)，日本（2例），菲律賓及澳門 (各1例)移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,267,720例確診，分別為37,538例境外移入，8,230,128例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,235例COVID-19死亡病例，其中14,218例本土，另17例為境外移入。

11/27台灣本土+13,276例／死亡+25例　連續10天低於2萬例　降幅約18%
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