南韓第43屆青龍獎落幕　「分手的決心」為最大贏家　高庚杓台下看表演超嗨成亮點

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓第43界青龍獎已於25日落幕，「分手的決心」共獲得了六項大獎，囊括了最佳男女主角及最佳導演獎，成了今年的最大贏家，湯唯也成了青龍獎史上首位獲獎的外籍演員。

由李政宰所執導的「獵首密令」獲得了最佳新人導演獎，但李政宰因身在英國拍戲，無法親自參加頒獎典禮，由該劇主演兼好友鄭雨盛代為領獎。鄭雨盛於台上突然致電給李政宰，似乎搞不太清楚狀況的他，只是一直說著「Thank you」，鄭雨盛也不斷地在一旁提醒他時間不多，趕快致詞，引發一陣大笑。

頒獎典禮的另一個備受討論的亮點為獲得人氣獎的高庚杓，他在新生代女團New Jeans、IVE及嘻哈歌手Zico帶來表演時，與旁邊的金信英一起超嗨的樣子被攝影機捕捉，吸引了觀眾目光。在頒發人氣獎時高庚杓驚訝的表情也相當搞笑，他在獲獎上台致詞時說道「我原本只是來享受表演舞台的」，在一旁的主持人金憓秀也回應「真的非常的享受，我們都確認過了」，高庚杓真性情的反應讓許多觀眾大喊被圈粉。

第43屆青龍獎完整得獎名單：

最佳影片：

－分手的決心

－嬰兒轉運站

－王者製造

－韓山島海戰

－獵首密令

最佳導演：

－朴贊郁／分手的決心

－是枝裕和／嬰兒轉運站

－金漢珉／韓山島海戰

－韓在林／緊急迫降

最佳劇本：

－分手的決心

－嬰兒轉運站

－王者製造

－韓山島海戰

－獵首密令

最佳新人導演：

－李政宰／獵首密令

－朴義雄／推土機女孩

－李相龍／犯罪都市２

－鄭智妍／死亡預報

－趙恩智／作家我就爛

最佳男主角：

－朴海日／分手的決心

－薛耿求／王者製造

－宋康昊／嬰兒轉運站

－李炳憲／緊急迫降

－鄭雨盛／獵首密令

最佳女主角：

－湯唯／分手的決心

－朴素談／極速快遞

－廉晶雅／人生真美麗

－林潤娥／機密同盟２

－千玗嬉／死亡預報

最佳男配角：

－卞約漢／韓山島海戰

－高庚杓／分手的決心

－丹尼爾海尼／機密同盟2

－朴智煥／犯罪都市2

－任時完／緊急迫降

最佳女配角：

－吳娜拉／作家我就爛

－金素辰／緊急迫降

－徐恩秀／魔女二部曲：另一個她

－李貞賢／分手的決心

－田慧振／獵首密令

最佳男新人：

－金東輝／奇怪的數學家

－無真星／作家我就爛

－徐仁國／行動代號：狼狩獵

－邕聖祐／人生真美麗

－李瑞俊／韓山島海戰

最佳女新人：

－金惠奫／推土機女孩

－高允貞／獵首密令

－金申英／分手的決心

－申始雅／魔女二部曲：另一個她

－李知恩（IU）／嬰兒轉運站

最佳攝影／燈光：

－獵首密令

－嬰兒轉運站

－王者製造

－韓山島海戰

－分手的決心

最佳配樂：

－分手的決心

－嬰兒轉運站

－人生真美麗

－韓山島海戰

－獵首密令

最佳美術：

－王者製造

－人生真美麗

－韓山島海戰

－獵首密令

－分手的決心

最佳剪輯：

－獵首密令

－犯罪都市２

－王者製造

－韓山島海戰

－分手的決心

最佳技術：

－犯罪都市２／動作

－緊急迫降／視覺效果

－外星＋人／視覺效果

－韓山島海戰／視覺效果

－分手的決心／服裝造型

最佳票房：

－犯罪都市２

人氣明星獎：

－高庚杓、李知恩IU、潤娥、丹尼爾海尼