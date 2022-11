南韓第43屆青龍獎落幕　「分手的決心」為最大贏家　高庚杓台下看表演超嗨成亮點

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)南韓第43界青龍獎已於25日落幕,「分手的決心」共獲得了六項大獎,囊括了最佳男女主角及最佳導演獎,成了今年的最大贏家,湯唯也成了青龍獎史上首位獲獎的外籍演員。

由李政宰所執導的「獵首密令」獲得了最佳新人導演獎,但李政宰因身在英國拍戲,無法親自參加頒獎典禮,由該劇主演兼好友鄭雨盛代為領獎。鄭雨盛於台上突然致電給李政宰,似乎搞不太清楚狀況的他,只是一直說著「Thank you」,鄭雨盛也不斷地在一旁提醒他時間不多,趕快致詞,引發一陣大笑。

頒獎典禮的另一個備受討論的亮點為獲得人氣獎的高庚杓,他在新生代女團New Jeans、IVE及嘻哈歌手Zico帶來表演時,與旁邊的金信英一起超嗨的樣子被攝影機捕捉,吸引了觀眾目光。在頒發人氣獎時高庚杓驚訝的表情也相當搞笑,他在獲獎上台致詞時說道「我原本只是來享受表演舞台的」,在一旁的主持人金憓秀也回應「真的非常的享受,我們都確認過了」,高庚杓真性情的反應讓許多觀眾大喊被圈粉。

ladies and gentlemen please welcome our hype boy, Ko KyungPyo

about last night at Blue Dragon Film Awards.#고경표 #KoKyungPyo #KyungPyo #GoKyungPyo #43rdBlueDragonFilmAwards #BlueDragonFilmAwards2022 pic.twitter.com/cWKHOW97OC