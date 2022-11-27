要求加薪並改善環境 亞馬遜全球員工黑五大罷工

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國重要的黑色星期五購物旺季昨（25）日開跑，各大購物通路無不摩拳擦掌準備大賺一筆，然而，電商巨頭亞馬遜的員工因為不滿公司的勞工政策，在昨日發起罷工，要求公司給出更好的工資並改善工作環境。

半島電視台報導，發起罷工的「叫亞馬遜付錢聯會」（Make Amazon Pay Coalition）指出，本次罷工的亞馬遜員工來自全球30多個國家，從美國、德國到日本、印度都有人參與。

德國的20個亞馬遜倉庫中，有9個發生了罷工，統籌德國罷工的德國服務行業工會（Verdi Union）要求公司承認零售及郵購的集體談判勞動合約，並對工人福利達成共識。

雖然德國亞馬遜的發言人回應指出，公司已經提供了具吸引力的工作環境、良好的工資、福利及發展機會，同時亦強調9月就已經替物流員工加薪，現在的時薪已自13歐元起跳，不過隨著德國通膨率已突破10%，工會發言人強調，這根本是杯水車薪，現階段的薪資根本讓這些工人難以在德國生存。

而作為亞馬遜母公司的所在國，紐約的工會直接將罷工抗議辦在老闆貝佐斯（Jeff Bezos）的公寓大樓外。

美國零售、批發和百貨商店聯盟主席阿佩爾鮑姆 (Stuart Appelbaum)表示，全球亞馬遜工人正面臨一樣的處境。公司商業模式將這些工人視為機器人並用演算法進行管理，許多人根本不敢在上班時間上廁所，因為他們擔心一旦績效沒有達標他們就會被用簡訊開除，糟糕的工作環境讓汰換率高達150%，這些都是亞馬遜罔顧員工人權的實例。

而事實上，在全球雇用了150萬人的亞馬遜，其大部分員工的薪資來源都是時薪，且長久以來公司皆拒絕讓員工設立工會，因此這些工人難以替自己爭取權益。

儘管高層長期辯解亞馬遜薪資條件優渥，同時也提供很多福利，倉庫與物流仍時常傳出非人道管理的新聞，且至今仍難以解決。