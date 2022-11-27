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【世足】對戰墨西哥梅西狂寫紀錄！梅西成追平C羅、馬拉度納進球　成史上連五屆助攻進帳第一人

梅西與C羅都已五度參戰，巴西頂尖球員內馬爾也預告可能將是最後一次參加世足，三人都想為自己的國家舉起大力神盃，今年的卡達是頂尖球員對決的巔峰賽事，而球迷躬逢其盛，目睹傳奇盛宴。

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/27 12:39
阿根廷當家明星梅西（Lionel Messi）對戰墨西哥寫下超狂世足紀錄。（圖／美聯社）

阿根廷當家明星梅西（Lionel Messi）對戰墨西哥寫下超狂世足紀錄。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／體育組 綜合外電報導）阿根廷在世足首戰爆冷踢輸沙烏地阿拉伯，當家明星梅西在對墨西哥一役扳回顏面，１得分１助攻不僅替球隊奪下晉級希望，更追平葡萄牙球星Ｃ羅日前創下的世足連五屆都進球、世足累積進８球的紀錄，外加成為史上唯一一位連五屆都有助攻進帳的球員，且以13個世足總勝場超越「世紀球王」馬拉度納的12場，成阿根廷隊史第一人。

2022年卡達世足賽可謂高潮迭起，而阿根廷與墨西哥一戰，無疑是梅西（Lionel Messi）個人改寫各項紀錄的經典之戰。首戰輸給沙國的阿根廷，晉級16強賽的機率僅剩11%，然而梅西力挽狂瀾，在第64分鐘一舉自禁區外勁射破網，87分鐘更送出一記助攻，寫下阿根廷的勝利方程式。

梅西進帳的一球，緊跟宿敵Ｃ羅（Cristiano Ronaldo）腳步成為連續五屆世足都進球的紀錄的第二人，也追平Ｃ羅與阿根廷「世紀球王」馬拉度納（Diego Maradona）世足進球總數８顆的紀錄，且與馬拉度納並列阿根廷史上世足進球數史上第2高，不僅如此，更以世界盃總勝場13場超車馬拉度納，成為阿根廷隊史第一。

而中場助攻，更讓梅西成為史上首位連續五屆都有助攻進帳的球員，更是史上第一位同時保有最年輕與最年長「單場有得分又有助攻」的球員，分別是18歲又357天以及35歲又155天，梅西在這場比賽寫下多項傳奇。

梅西與C羅都已五度參戰，巴西頂尖球員內馬爾也預告可能將是最後一次參加世足，三人都想為自己的國家舉起大力神盃，今年的卡達是頂尖球員對決的巔峰賽事，而球迷躬逢其盛，目睹傳奇盛宴。
世足賽
阿根廷
梅西

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