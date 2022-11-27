〈投資理財〉跌深就是利多！台股優質標的多投資人可耐心選股長期投資

香港首富把賺錢分為5類：（一）付出就想馬上有回報，適合做鐘點工，（二）期望能按月得到報酬，適合做打工族，（三）耐心按年度領取年收入，是職業經理人，（四）能耐心等待3到5年，適合做投資家，（五）用一生眼光去權衡，您就是企業家。

在股市，您期待賺那一類型的錢呢？值得慎重考慮，市場永遠都有機會，只是看個人選擇而已。今（2022）年對投資人而言，真是漫長難熬的一年，全球股、匯市重挫，衍生性金融商品跌幅驚人，比特幣跌幅高達74.16%，台股最近呈現反彈格局，但是究竟會不會再隨著美國通膨起落，聯準會再「暴力式升息」，誰也說不準。

美國的投資人今年也很辛苦，Meta股東跌掉77％的利潤、TesIa股價腰斬、Nividia慘跌68.74%，Amazon重挫49.83%，Google大跌44％、微軟跌37.8%，Apple也下挫29.6%。台股大盤指數今年最高曾重挫30％，居亞股的中間數，但是已令投資人難以忍受，所幸近來逐漸回升。然而，股市本來就有起伏，需冷靜因應，此時不妨回頭思考一下李嘉誠所言，應該值得參考，再選擇最適合自己的投資模式。

跌深就是利多，漲多就是利空，應該是股市共同的認知。台灣產業的強項在半導體供應鏈，在全球紛紛擾擾的環境中，也跟著大盤重挫，以台積電為例，從最高點688元下跌，最低跌到370元，大家一片看壞。然而，最近因為股神華倫巴菲特大買台積電ADR，帶動股價大漲，恢復投資人信心。

其實台積電前3季淨利高達7206億元，每股盈餘27.79元，成績斐然。聯電前3季獲利達681.31億元，每股盈餘5.4元，最低每股曾跌到35元，實在委屈。世界先進前3季淨利128.01億元，每股獲利7.61元，最低每股才59.2元。力積電前三季浄利197.15億元，每股獲利達到4.99元，竟然最低跌到26元。

不論從本益比、淨值比、殖利率，或基本面來看，台灣晶片類股的價值難道真的那麼低嗎？超跌就是好機會，投資人只要把握跌低就是買點原則，股市大跌，不是正提供投資人存股好機會嗎？投資人只要定期定額慢慢買優質股票，最終一定成為贏家。

台灣的半導體產業優勢，難道真的那麼容易被世界其他國家取代嗎？試如台積電創辦人所言，國際上羡慕、嫉妒的人都很多，雜音難免，但是要想取代台灣當前半導體優勢，未免想得太容易了吧！投資台灣的強項晶片，長期投資風險實在有限。

其實今年台股第3季財報出爐，全體上市櫃企業淨利高達1.14兆元，創歷年第3高紀錄。在全球不景氣的現在，這是非常好的成績，前三季累積淨利達3.31兆元，全年淨利很有機會跟去年4.29兆元相近，明年股息應該很有機會跟今年相當。全球通膨，經濟動盪不安，台灣全體上市櫃公司能繳這樣成績，相當不易。

不止上述的晶片類股成績傲人，租賃三雄中租、裕融、和賃，今年財務、業務、獲利表現均佳，也都是超跌股。以中租為例，到第3季，每股獲利已達13.39元，股價最低竟然被殺到139元，與最高價288元相比，腰斬一半。中租營業毛利率高達71.17%，每股淨值78.7元，外資持股73.66%，每年獲利迭創新高，而且轉投資獲利豐碩，超跌時候，不正是天賜良機，讓投資人存股嗎？

裕融也一樣，今年盈餘轉增資加上現金增資，資本額膨脹高達3成，到今年10月，每股獲利還能達到10.51元，如果不是因為新安東高產險公司遇到防疫險重創，連帶造成一次性提撥業外損失，全年度每股獲利應該不會下於去年，業績表現確實不錯。裕融最低竟然跌到124元，以最高曾經來到248元計算，也是腰斬，股價跌到谷底。

裕融營業毛利率57.47％，每股浄值54.05元，去年每股獲利達到12.96元，配息5.5元，配股1.7元，這麼好的獲利及股利，超跌不是正為投資人創造良好的投資機會嗎？

和潤的投資價值不錯，去年每股獲利6.1元，配息4.2元，營業毛利率63.09%，每股浄值53.54元，營運狀況相當穩定，最低曾跌至88.9元，與最高125元，價格重挫，同樣提供投資人良好的進貨時機。

航運股的狀況也相當「慘烈」，長榮海運前三季大賺3043.51億元，每股獲利高達131.8元，浄值254.87元，股價最低曾跌到131.5元，市值僅剩2783億元。前3季獲利竟然遠超過市值，浄值遠高於股價，而且帳上現金高達3419.82億元，加上金融資產共有4078.3億元，如果把現金分配給股東，每股獲利可達193.27元，股價重挫，應該是到達不合理的地步，值得投資人注意。

半導體封測日月光投控，今年前3季每股獲利達到10.62元，全年應可達14元，去年每股獲利達14.83元，配息7元，營業毛利率20.13%，每股淨值達67.2元，最低曾跌到71.4元，同樣是超跌，值得注意。

投資人如果想長期存股，台股優質標的很多，例如新鼎（5209），是中鼎工程的轉投資企業。2021年每股獲利10.02元，配息8.79元，資本額2億2779萬餘元，營業毛利率10.12%，營業利益率7.62%，資產報酬率2.7%，股東權益報酬率13.61%，每股淨值22.05元。今年至第3季為止，每股獲利已達5.78元，全年應有機會再創佳績。

新鼎今年受惠智慧廠房、系統整合及智能應用等工程接單暢旺，累計全年新簽約金額將比去年更佳，而且下半年多項專案開工，預期營收可望比下半年表現更佳。此外，台灣高科技建廠業務相當多，需求能見度良好，加上大型案件缺工、缺大型廠商配合，有助毛利率維持較佳水準，新鼎在產業趨勢下，後市展望樂觀，投資人掌握殖利率在7％以上，應該是投資好機會。

前述李嘉誠的金言，值得投資人參考，台股在全球經濟動盪不安影響下，跌多就是利多，投資人不用追漲殺跌，股市老人與狗理論，那一隻蹦蹦跳跳的狗，終有一天，還是會回到主人身邊的，只要選擇基本面佳、高毛利率、管理良好的優質標的，長期投資，獲利應該值得期待，價格也遲早會漲回來的。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★