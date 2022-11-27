國民黨六都過半　朱立倫籲蔡英文回來當總統、別為了權力不顧台灣全民福祉

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）2022縣市長選舉結果26日晚間揭曉，國民黨主席朱立倫召開記者會時說，這次選舉是台灣人民的勝利，感謝堅定支持台灣民主的好朋友。他還呼籲蔡總統，回來擔任總統吧，不要只做民進黨的主席，不要只為了權力，不顧全體民眾的福祉。

朱立倫首先表示，各位好朋友，所有堅定支持台灣民主的好朋友，所有最偉大的台灣人民，謝謝大家共同站出來，挺善良、挺公理、挺正義 ，讓台灣的民主能夠展現出來，也感謝所有在這個過程當中最辛苦在前線努力打拚的候選人以及其團隊。

他說，這一仗真的不容易，尤其是在桃園、在台北、在基隆，這幾個地方的選將拚盡了全力，面對各種抹黑奧步能夠挺過來。未來的路還非常遙遠、挑戰還非常的多，國民黨一定要堅持走中道、理性、穩健的路，國民黨一定要能夠結合最多的社會中道的力量。

我們絕對不走偏鋒，更不會走極端，我們會時時刻刻的提醒，所有台灣人民的利益，就是國民黨最大的利益，所有台灣人民的需求，就是我們國民黨努力的目標。

他還提到，我們會時時刻刻的提醒每一位同志，任何濫用人民賦予的權力，掌控媒體、操控民意、動用網軍的政權，最後都會被民眾唾棄！

最後朱立倫呼籲蔡總統，「您還有將近一年半的任期，回來擔任總統吧！不要只做民進黨的主席，不要只為了權力，不顧全體民眾的福祉。請蔡英文總統不要再做一黨之私，為了民進黨權力，每一天在爭鬥的民進黨黨主席。」