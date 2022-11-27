2021縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）九合一選舉縣市議員選舉揭曉，全國共選出910席議員，其中國民黨拿下367席、民進黨277席、無黨籍227席、民眾黨14席、時代力量6席、台灣基進2席、以及其他政黨17席。

對比2018年縣市議員選舉結果，國民黨自394席（43.2%)下滑到367席（40.3%)；民進黨由238席（26.1%）增長到277席（30.4%）；無黨籍則由234席（25.7%）略為減少到227席次（25.0%）。

2019年成立的民眾黨今年首次參加縣市議員選舉，一舉拿下14席次（1.5%），超越時代力量、親民黨等政黨。

以下為全台22縣市完整議員名單，詳細以中選會公布資訊為最終結果：https://2022.cec.gov.tw/

全台22縣市完整議員當選名單如下：

直轄市

台北市

台北市第1選舉區：汪志冰（國民黨）、林世宗（民進黨）、林杏兒（國民黨）、林延鳳（民進黨）、侯漢廷（新黨）、張斯綱（國民黨）、陳政忠（無黨籍）、陳重文（國民黨）、陳慈慧（民進黨）、陳賢蔚（民進黨）、黃瀞瑩（台灣民眾黨）、鍾佩玲（民進黨）

台北市第2選舉區：王孝維（民進黨）、何孟樺（民進黨）、吳世正（國民黨）、李明賢（國民黨）、李建昌（民進黨）、李彥秀（國民黨）、陳宥丞（台灣民眾黨）、游淑慧（國民黨）、闕枚莎（國民黨）

台北市第3選舉區：王鴻薇（國民黨）、洪健益（民進黨）、徐巧芯（國民黨）、秦慧珠（國民黨）、張文潔（民進黨）、許家蓓（民進黨）、許淑華（民進黨）、詹為元（國民黨）、戴錫欽（國民黨）

台北市第4選舉區：王世堅（民進黨）、林亮君（無黨籍）、林珍羽（台灣民眾黨）、柳采葳（國民黨）、陳怡君（民進黨）、陳炳甫（國民黨）、葉林傳（國民黨）、顏若芳（民進黨）

台北市第5選舉區：吳志剛（國民黨）、吳沛憶（民進黨）、洪婉臻（民進黨）、徐立信（無黨籍）、郭昭巖（國民黨）、劉耀仁（民進黨）、應曉薇（國民黨）、鍾小平（國民黨）

台北市第6選舉區：王欣儀（國民黨）、王閔生（民進黨）、李柏毅（國民黨）、苗博雅（社會民主黨）、徐弘庭（國民黨）、耿葳（國民黨）、張志豪（台灣民眾黨）、陳錦祥（國民黨）、曾獻瑩（無黨籍）、楊植斗（國民黨）、趙怡翔（民進黨）、鍾沛君（國民黨）、簡舒培（民進黨）

台北市第7選舉區：李芳儒（國民黨）

台北市第8選舉區：李傅中武（國民黨）

新北市

新北市第1選舉區：陳家琪（國民黨）、陳偉杰（國民黨）、蔡錦賢（無黨團結聯盟）、鄭宇恩（民進黨）

新北市第2選舉區：宋明宗（國民黨）、李宇翔（民進黨）、陳明義（國民黨）、蔡淑君（國民黨）

新北市第3選舉區：林秉宥（民進黨）、翁震州（民進黨）、陳世軒（台灣民眾黨）、蔡健棠（國民黨）、蔣根煌（國民黨）、戴湘儀（國民黨）、鍾宏仁（民進黨）

新北市第4選舉區：王威元（國民黨）、李余典（民進黨）、李倩萍（民進黨）、李翁月娥（無黨籍）、邱婷蔚（民進黨）、陳啟能（民進黨）、彭佳芸（民進黨）、黃桂蘭（國民黨）、顏蔚慈（民進黨）

新北市第5選舉區：山田摩衣（民進黨）、周勝考（國民黨）、林國春（國民黨）、曾煥嘉（國民黨）、黃俊哲（民進黨）、黃淑君（民進黨）、葉元之（國民黨）、劉美芳（國民黨）、戴瑋姍（民進黨）

新北市第6選舉區：邱烽堯（國民黨）、金瑞龍（國民黨）、張嘉玲（民進黨）、張維倩（民進黨）、陳錦錠（國民黨）、游輝宂（國民黨）

新北市第7選舉區：許昭興（民進黨）、連斐璠（國民黨）、陳鴻源（國民黨）

新北市第8選舉區：江怡臻（國民黨）、呂家愷（國民黨）、卓冠廷（民進黨）、林金結（國民黨）、林銘仁（民進黨）、洪佳君（國民黨）、彭一書（民進黨）、黃永昌（國民黨）、廖宜琨（民進黨）、蘇泓欽（無黨籍）

新北市第9選舉區：陳乃瑜（民進黨）、陳永福（民進黨）、陳儀君（國民黨）、黃心華（國民黨）、劉哲彰（國民黨）

新北市第10選舉區：林裔綺（民進黨）

新北市第11選舉區：白珮茹（國民黨）、周雅玲（民進黨）、張錦豪（民進黨）、廖先翔（國民黨）

新北市第12選舉區：宋雨蓁Nikar．Falong（無黨籍）、楊春妹（國民黨）、蘇錦雄Paylang．Caya（民進黨）

新北市第13選舉區：馬見Lahuy．Ipin（無黨團結聯盟）

桃園市

桃園市第1選舉區：于北辰（無黨籍）、余信憲（民進黨）、李光達（民進黨）、李曉鐘（國民黨）、林政賢（國民黨）、凌濤（國民黨）、張碩芳（國民黨）、陳美梅（國民黨）、黃家齊（民進黨）、黃婉如（國民黨）、黃瓊慧（民進黨）、詹江村（國民黨）

桃園市第2選舉區：牛煦庭（無黨籍）、李宗豪（民進黨）、孫韻璇（國民黨）、陳雅倫（民進黨）

桃園市第3選舉區：朱珍瑤（國民黨）、呂林小鳳（民進黨）、段樹文（無黨籍）、許家睿（民進黨）、楊朝偉（國民黨）

桃園市第4選舉區：張桂綿（國民黨）、許清順（民進黨）、劉勝全（民進黨）、錢龍（國民黨）

桃園市第5選舉區：徐其萬（國民黨）、游吾和（民進黨）

桃園市第6選舉區：李柏坊（國民黨）、陳治文（民進黨）

桃園市第7選舉區：吳嘉和（國民黨）、邱奕勝（國民黨）、徐景文（民進黨）、張曉昀（民進黨）、梁為超（國民黨）、彭俊豪（民進黨）、黃崇真（民進黨）、葉明月（國民黨）、劉曾玉春（無黨籍）、謝美英（無黨籍）、魏筠（民進黨）

桃園市第8選舉區：王珮毓（民進黨）、陳韋曄（國民黨）、舒翠玲（國民黨）、黃敬平（國民黨）、楊家俍（民進黨）、劉仁照（民進黨）

桃園市第9選舉區：李家興（無黨籍）、周玉琴（國民黨）、涂權吉（國民黨）、鄭淑方（民進黨）

桃園市第10選舉區：徐玉樹（國民黨）、張肇良（民進黨）、劉熒隆（國民黨）

桃園市第11選舉區：陳睿生（民進黨）

桃園市第12選舉區：吳進昌（國民黨）、許更生（無黨籍）

桃園市第13選舉區：王仙蓮（國民黨）、林志強（民進黨）、張秀菊（無黨籍）、楊進福（無黨籍）

桃園市第14選舉區：陳瑛（國民黨）、簡志偉（國民黨）、蘇偉恩（無黨籍）

台中市

台中市第1選舉區：李文傑（國民黨）、施志昌（民進黨）、楊啓邦（國民黨）

台中市第2選舉區：王立任（民進黨）、張清照（國民黨）、陳廷秀（無黨籍）、楊典忠（民進黨）、顏莉敏（國民黨）

台中市第3選舉區：吳瓊華（國民黨）、林孟令（無黨籍）、林昊佑（無黨籍）、張家銨（民進黨）、曾威（民進黨）

台中市第4選舉區：邱愛珊（國民黨）、張瀞分（國民黨）、陳本添（國民黨）、陳清龍（無黨籍）、謝志忠（民進黨）

台中市第5選舉區：吳呈賢（國民黨）、周永鴻（民進黨）、徐瑄灃（無黨籍）、蕭隆澤（民進黨）、賴朝國（國民黨）、羅永珍（國民黨）

台中市第6選舉區：林祈烽（民進黨）、張廖乃綸（國民黨）、陳淑華（民進黨）、黃馨慧（國民黨）、楊大鋐（國民黨）

台中市第7選舉區：朱暖英（國民黨）、何文海（民進黨）、吳佩芸（時代力量）、劉士州（國民黨）

台中市第8選舉區：沈佑蓮（國民黨）、陳成添（國民黨）、曾朝榮（民進黨）、黃健豪（國民黨）、賴順仁（國民黨）、謝家宜（民進黨）

台中市第9選舉區：陳文政（國民黨）、陳俞融（民進黨）、陳政顯（國民黨）

台中市第10選舉區：江肇國（民進黨）、張彥彤（國民黨）、黃守達（民進黨）

台中市第11選舉區：李中（國民黨）、林霈涵（國民黨）、陳雅惠（民進黨）、鄭功進（民進黨）、羅廷瑋（國民黨）

台中市第12選舉區：張玉嬿（民進黨）、黃佳恬（國民黨）、蔡耀頡（民進黨）、賴義鍠（國民黨）

台中市第13選舉區：江和樹（台灣民眾黨）、李天生（民進黨）、林碧秀（國民黨）、林德宇（民進黨）、張芬郁（民進黨）、蘇柏興（國民黨）

台中市第14選舉區：吳振嘉（國民黨）、蔡成圭（民進黨）

台中市第15選舉區：黃仁（國民黨）

台中市第16選舉區：古秀英（無黨籍）

台中市第17選舉區：朱元宏（無黨籍）

台南市

台南市第1選舉區：王宣貿（民進黨）、李宗翰（民進黨）、沈家鳳（民進黨）、張世賢（國民黨）、趙昆原（無黨籍）、蔡育輝（國民黨）

台南市第2選舉區：方一峰（國民黨）、陳昆和（無黨籍）、蔡秋蘭（民進黨）、蔡蘇秋金（民進黨）、謝舒凡（民進黨）

台南市第3選舉區：尤榮智（國民黨）、吳通龍（民進黨）、陳秋宏（民進黨）

台南市第4選舉區：周奕齊（無黨籍）

台南市第5選舉區：余柷青（民進黨）、李文俊（國民黨）、李偉智（民進黨）、林志展（民進黨）、陳碧玉（民進黨）

台南市第6選舉區：李中岑（國民黨）、邱昭勝（無黨籍）、郭信良（無黨籍）、郭清華（民進黨）、黃麗招（無黨籍）、蔡麗青（民進黨）

台南市第7選舉區：朱正軒（民進黨）、李鎮國（國民黨）、林冠維（無黨團結聯盟）、林燕祝（國民黨）、陳秋萍（民進黨）、黃肇輝（民進黨）、楊中成（台灣團結聯盟）

台南市第8選舉區：沈震東（民進黨）、周嘉韋（民進黨）、邱莉莉（民進黨）、許至椿（國民黨）、陳怡珍（民進黨）、蔡宗豪（國民黨）

台南市第9選舉區：李啓維（民進黨）、周麗津（民進黨）、林依婷（民進黨）、林美燕（國民黨）、蔡淑惠（國民黨）、盧崑福（國民黨）

台南市第10選舉區：王家貞（國民黨）、李宗霖（台灣基進）、曾之婕（無黨籍）、曾培雅（國民黨）、蔡筱薇（民進黨）

台南市第11選舉區：吳禹寰（無黨籍）、杜素吟（無黨團結聯盟）、郭鴻儀（民進黨）、陳皇宇（民進黨）、鄭佳欣（民進黨）

台南市第12選舉區：穎艾達利Ingay．Tali（無黨籍）

台南市第13選舉區：施余興望Tjakumay．Tagaw（無黨籍）

高雄市

高雄市第1選舉區：朱信強（無黨團結聯盟）、林富寶（民進黨）、林義迪（國民黨）

高雄市第2選舉區：李亞築（國民黨）、陳明澤（民進黨）、黃明太（民進黨）

高雄市第3選舉區：方信淵（國民黨）、宋立彬（國民黨）、林志誠（民進黨）、陸淑美（國民黨）、黃秋媖（民進黨）

高雄市第4選舉區：白喬茵（國民黨）、李柏毅（民進黨）、李眉蓁（國民黨）、李雅芬（國民黨）、李雅慧（民進黨）、陳玫娟（國民黨）、陳善慧（無黨籍）、陳麗珍（國民黨）、黃文志（民進黨）

高雄市第5選舉區：江瑞鴻（民進黨）、吳利成（國民黨）、邱俊憲（民進黨）、張勝富（民進黨）、黃飛鳳（民進黨）

高雄市第6選舉區：李喬如（民進黨）、陳美雅（國民黨）、蔡金晏（國民黨）、簡煥宗（民進黨）

高雄市第7選舉區：何權峰（民進黨）、康裕成（民進黨）、張博洋（台灣基進）、曾俊傑（國民黨）、黃柏霖（國民黨）、黃香菽（國民黨）、鄭孟洳（民進黨）

高雄市第8選舉區：許釆蓁（國民黨）、郭建盟（民進黨）、湯詠瑜（民進黨）、黃文益（民進黨）、黃紹庭（國民黨）

高雄市第9選舉區：李雅靜（國民黨）、林智鴻（民進黨）、張漢忠（民進黨）、陳慧文（民進黨）、黃捷（無黨籍）、劉德林（國民黨）、鄭安秝（國民黨）、鍾易仲（國民黨）

高雄市第10選舉區：吳銘賜（台灣團結聯盟）、李順進（無黨團結聯盟）、陳致中（民進黨）、陳麗娜（國民黨）、曾麗燕（國民黨）、黃彥毓（民進黨）、蔡武宏（國民黨）、鄭光峰（民進黨）

高雄市第11選舉區：王耀裕（國民黨）、李雨庭（民進黨）、邱于軒（國民黨）、黃天煌（國民黨）

高雄市第12選舉區：王義雄（國民黨）

高雄市第13選舉區：陳幸富（無黨籍）

高雄市第14選舉區：高忠德Takiludun．Anu（無黨籍）

高雄市第15選舉區：范織欽Pasulang．Tomatalate（無黨籍）

西部縣市

基隆市

基隆市第1選舉區：呂美玲（國民黨）、張顥瀚（民進黨）、許睿慈（民進黨）、藍敏煌（國民黨）

基隆市第2選舉區：何淑萍（國民黨）、陳宜（民進黨）、陳軍佐（民進黨）、韓世昱（國民黨）

基隆市第3選舉區：張芳麗（國民黨）、曾紀嚴（國民黨）、童子瑋（民進黨）、鄭文婷（民進黨）

基隆市第4選舉區：宋瑋莉（國民黨）、施偉政（民進黨）、張秉鈞（民進黨）、郭美秀（親民黨）

基隆市第5選舉區：吳驊珈（民進黨）、林沛祥（國民黨）、俞叁發（國民黨）、洪森永（民進黨）、秦鉦（國民黨）、張之豪（民進黨）、鄭愷玲（國民黨）

基隆市第6選舉區：林旻勳（無黨籍）、連恩典（國民黨）、陳冠羽（無黨籍）

基隆市第7選舉區：張耿輝（無黨籍）、曾怡芳（民進黨）、楊秀玉（親民黨）、蔡旺璉（國民黨）

基隆市第8選舉區：陳明建（無黨籍）

新竹市

新竹市第1選舉區：余邦彥（無黨籍）、宋品瑩（台灣民眾黨）、李國璋（台灣民眾黨）、段孝芳（國民黨）、張祖琰（國民黨）、曾資程（民進黨）、黃文政（國民黨）、劉彥伶（民進黨）、劉崇顯（綠黨）、蔡惠婷（時代力量）、鄭美娟（民進黨）、鍾淑英（國民黨）

新竹市第2選舉區：田雅芳（無黨籍）、施乃如（民進黨）、徐美惠（國民黨）、許修睿（國民黨）

新竹市第3選舉區：陳治雄（國民黨）、陳建名（民進黨）

新竹市第4選舉區：吳旭豐（國民黨）、林彥甫（時代力量）、孫鍚洲（無黨籍）、彭昆耀（無黨籍）、黃美慧（國民黨）、楊玲宜（民進黨）、劉康彥（民進黨）、鄭慶欽（無黨籍）、蕭志潔（國民黨）

新竹市第5選舉區：吳國寶（無黨籍）、林盈徹（民進黨）、陳啓源（無黨籍）、陳慶齡（國民黨）、廖子齊（時代力量）、鄭成光（無黨籍）

新竹市第6選舉區：林慈愛（國民黨）

新竹縣

新竹縣第1選舉區：王炳漢（國民黨）、朱健銘（無黨籍）、吳旭智（國民黨）、林禹佑（無黨籍）、林碩彥（台灣民眾黨）、邱靖雅（無黨籍）、張珈源（民進黨）、陳凱榮（國民黨）、歐陽霆（民進黨）、蔡志環（國民黨）、蔡蕥鍹（民進黨）、鄭美琴（無黨籍）

新竹縣第2選舉區：何建樺（民進黨）、吳菊花（國民黨）、陳德木（國民黨）、甄克堅（無黨籍）、羅美文（勞動黨）

新竹縣第3選舉區：何智達（無黨籍）、吳傳地（民進黨）、張鎮榮（國民黨）

新竹縣第4選舉區：徐瑜新（國民黨）、羅仕琦（國民黨）

新竹縣第5選舉區：呂宛庭（無黨籍）、范曰富（國民黨）

新竹縣第6選舉區：張良印（國民黨）

新竹縣第7選舉區：鄭昱芸（無黨籍）

新竹縣第8選舉區：上官秋燕（國民黨）、林昭錡（無黨籍）、彭余美玲（國民黨）、黃豪杰（國民黨）、楊昌德（民進黨）、鄭朝鐘（無黨籍）

新竹縣第9選舉區：邱坤桶（國民黨）

新竹縣第10選舉區：王辰翔（國民黨）

新竹縣第11選舉區：林秉君Kaying．Kuying．Kalang（國民黨）

新竹縣第12選舉區：劉建民（國民黨）

新竹縣第13選舉區：張益生（國民黨）

苗栗縣

苗栗縣第1選舉區：余文忠（無黨籍）、禹耀東（無黨籍）、孫素娥（無黨籍）、徐筱菁（民進黨）、張志宇（無黨籍）、許櫻萍（民進黨）、曾美露（國民黨）、楊明燁（無黨籍）、鄭碧玉（國民黨）

苗栗縣第2選舉區：黃芳椿（國民黨）、黎尚安（國民黨）、羅貴星（民進黨）

苗栗縣第3選舉區：周玉滿（無黨籍）、徐永煌（無黨籍）、翁杰（民進黨）、張顧礫（無黨籍）、陳品安（無黨籍）

苗栗縣第4選舉區：李文斌（無黨籍）、林寶珠（無黨籍）、邱毓興（民進黨）、張佳玲（無黨籍）、陳碧華（無黨籍）、葉忠倫（時代力量）、廖秀紅（無黨籍）、廖英利（無黨籍）、鄭秋風（國民黨）

苗栗縣第5選舉區：徐功凡（無黨籍）、張淑芬（國民黨）、陳永賢（無黨籍）、陳光軒（民進黨）、曾玟學（無黨籍）、温俊勇（無黨籍）、黃聲全（無黨籍）、蕭詠萱（無黨籍）

苗栗縣第6選舉區：陳春暖（民進黨）、楊恭林（無黨籍）

苗栗縣第7選舉區：楊文昌（無黨籍）

苗栗縣第8選舉區：劉美蘭Iwan．sigi（國民黨）

彰化縣

彰化縣第1選舉區：白玉如（國民黨）、李成濟（民進黨）、林茂明（無黨籍）、莊陞漢（民進黨）、許原龍（國民黨）、許雅琳（民進黨）、陳銌銌（無黨籍）、温芝樺（國民黨）、黃千宴（國民黨）、黃柏瑜（民進黨）、楊子賢（民進黨）、葉永清（國民黨）、顧黃水花（國民黨）

彰化縣第2選舉區：凃淑媚（國民黨）、施佩妤（無黨籍）、郭燕陵（無黨籍）、黃俊源（國民黨）、楊妙月（民進黨）、楊竣程（國民黨）、藍駿宇（民進黨）

彰化縣第3選舉區：周君綾（民進黨）、林小琪（國民黨）、林宗翰（無黨籍）、施嘉華（國民黨）、柯振杯（國民黨）、賴清美（民進黨）

彰化縣第4選舉區：凃俊任（國民黨）、張欣倩（民進黨）、張雪如（台灣民眾黨）、張錦昆（國民黨）、曹嘉豪（國民黨）、黃正盛（國民黨）、詹木根（無黨籍）、劉惠娟（國民黨）

彰化縣第5選舉區：洪本成（國民黨）、張春洋（無黨籍）、陳玉姫（國民黨）、陳重嘉（台灣民眾黨）、劉珊伶（民進黨）

彰化縣第6選舉區：許書維（民進黨）、詹琬惠（民進黨）、鄭俊雄（國民黨）、蕭妤亘（國民黨）

彰化縣第7選舉區：吳錦潭（無黨籍）、李俊諭（民進黨）、李浩誠（國民黨）、劉淑芳（國民黨）、謝典林（國民黨）

彰化縣第8選舉區：吳淑娟（無黨籍）、洪子超（民進黨）、洪騰明（民進黨）、張國棟（國民黨）、陳一惇（國民黨）

彰化縣第9選舉區：陳榮妹（國民黨）

南投縣

南投縣第1選舉區：吳棋楠（民進黨）、宋懷琳（國民黨）、沈夙崢（民進黨）、林儒暘（國民黨）、林憶如（國民黨）、洪明科（無黨籍）、張婉慈（無黨籍）、曾振炎（無黨籍）、蔡宗智（無黨籍）、簡千翔（台灣民眾黨）

南投縣第2選舉區：李洲忠（國民黨）、林友友（無黨籍）、唐曉棻（國民黨）、莊士傑（無黨籍）、廖梓佑（民進黨）、蔡銘軒（民進黨）、簡峻庭（無黨籍）、簡賜勝（無黨籍）

南投縣第3選舉區：王秋淑（民進黨）、陳淑惠（國民黨）、黃春麟（無黨籍）、謝明謀（國民黨）

南投縣第4選舉區：何勝豐（無黨籍）、吳瑞芳（無黨籍）、陳玉鈴（民進黨）、游顥（國民黨）、蔡孟娥（無黨籍）

南投縣第5選舉區：吳國昌（無黨籍）、林芳伃（國民黨）、陳宜君（民進黨）、黃世芳（國民黨）、潘一全（國民黨）、戴世詮（無黨籍）、蘇昱誠（民進黨）

南投縣第6選舉區：石慶龍（無黨籍）

南投縣第7選舉區：全文才（國民黨）

南投縣第8選舉區：林婷立（國民黨）

雲林縣

雲林縣第1選舉區：王又民（國民黨）、江文登（民進黨）、林岳璋（無黨籍）、張維崢（民進黨）、陳永修（國民黨）、陳芳盈（無黨籍）、曾博鴻（民進黨）、黃勝志（國民黨）、賴淑娞（國民黨）、鍾明馨（無黨籍）

雲林縣第2選舉區：王秋足（國民黨）、張庭綺（民進黨）、蔡東富（無黨籍）、賴明源（無黨籍）、簡慈坊（無黨籍）、顏忠義（無黨籍）

雲林縣第3選舉區：王鈺齊（台灣團結聯盟）、沈宗隆（國民黨）、林文彬（民進黨）、張維心（無黨籍）、陳乙辰（台灣民眾黨）、陳俊龍（無黨籍）、黃美瑤（無黨籍）、黃凱（無黨籍）、蔡明水（無黨籍）

雲林縣第4選舉區：李明哲（國民黨）、洪如萍（民進黨）、游淑雲（無黨籍）、楊國寬（無黨籍）、廖偉晴（國民黨）、鄭玲惠（民進黨）

雲林縣第5選舉區：吳蕙蘭（無黨籍）、林深（國民黨）、許留賓（無黨籍）、蔡永富（民進黨）、顏嘉葦（民進黨）、蘇俊豪（無黨籍）、蘇國瓏（無黨籍）

雲林縣第6選舉區：黃文祥（無黨籍）、蔡咏鍀（無黨籍）、蔡孟真（民進黨）、蔡岳儒（民進黨）、蕭慧敏（無黨籍）

嘉義市

嘉義市第1選舉區：李奕德（無黨籍）、張敏琪（國民黨）、張榮藏（無黨籍）、郭定緯（國民黨）、陳家平（國民黨）、傅大偉（國民黨）、黃盈智（民進黨）、黃露慧（民進黨）、戴寧（無黨籍）、顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（無黨籍）

嘉義市第2選舉區：王浩（時代力量）、李忠曆（無黨籍）、林煒軒（民進黨）、孫貫志（無黨籍）、張秀華（國民黨）、陳姿妏（無黨籍）、黃大祐（民進黨）、黃思婷（無黨籍）、黃敏修（民進黨）、蔡文旭（民進黨）、蔡坤叡（無黨籍）、鄭光宏（國民黨）、蘇澤峰（無黨籍）

嘉義縣

嘉義縣第1選舉區：王啓澧（國民黨）、江佩曄（民進黨）、黃惠汝（民進黨）、黃榮利（民進黨）、黃榮俊（民進黨）、楊秀琴（無黨籍）、詹琬蓁（國民黨）、賴瓊如（無黨籍）

嘉義縣第2選舉區：林秀琴（民進黨）、林岱杰（無黨籍）、林淑完（民進黨）、陳文忠（無黨籍）、陳福成（無黨籍）、黃啟豪（民進黨）、簡嘉億（國民黨）

嘉義縣第3選舉區：江志明（民進黨）、吳思蓉（國民黨）、莊信宗（民進黨）、陳信文（國民黨）、劉雅文（民進黨）

嘉義縣第4選舉區：李國勝（國民黨）、姜梅紅（民進黨）、陳怡岳（民進黨）、黃嫈珺（民進黨）、蔡奇璋（無黨籍）、蔡政宜（無黨籍）

嘉義縣第5選舉區：翁聰賢（民進黨）、黃金茂（無黨籍）、蔡信典（國民黨）

嘉義縣第6選舉區：江季珍（民進黨）、何子凡（無黨籍）、張明達（民進黨）、莊竣傑（無黨籍）、陳柏麟（民進黨）、詹黃素蓮（國民黨）、羅士洋（民進黨）

嘉義縣第7選舉區：武清山（無黨籍）

屏東縣

屏東縣第1選舉區：方一祥（民進黨）、李世斌（民進黨）、林明順（無黨籍）、張平原（無黨籍）、梁育慈（民進黨）、陳揚（國民黨）、曾義雄（國民黨）、黃明賢（國民黨）、蔣月惠（無黨籍）、蔣家煌（無黨籍）、鄭清原（無黨籍）、蘇資婷（國民黨）

屏東縣第2選舉區：王景山（國民黨）、何春美（國民黨）、吳亮慶（民進黨）、宋麗華（國民黨）、陳明達（民進黨）、葉明博（無黨籍）、盧文瑞（無黨籍）、蘇孟婕（無黨籍）

屏東縣第3選舉區：利八魁（民進黨）、吳慈慧（國民黨）、李世淦（國民黨）、林郁虹（無黨籍）、洪明江（民進黨）、徐榮耀（國民黨）、許馨勻（國民黨）、陳志成（無黨籍）、陳宗廷（無黨籍）、潘連周（無黨籍）

屏東縣第4選舉區：方文正（民進黨）、周典論（國民黨）、林蔡鳯梅（無黨籍）、洪宗麒（國民黨）、許展維（民進黨）、郭再添（無黨籍）、劉孟君（民進黨）、鄭張常敏（無黨籍）

屏東縣第5選舉區：王啟敏（國民黨）、周碧雲（民進黨）、黃盈裕（無黨籍）、羅平道（民進黨）

屏東縣第6選舉區：張榮志（國民黨）、潘芳泉（民進黨）、盧玟欣（國民黨）

屏東縣第7選舉區：王薇茗（無黨籍）

屏東縣第8選舉區：潘翠雲（國民黨）

屏東縣第9選舉區：張利惠（國民黨）

屏東縣第10選舉區：高惠芬（國民黨）

屏東縣第11選舉區：何長成（無黨籍）

屏東縣第12選舉區：越秋女（無黨籍）

屏東縣第13選舉區：周陳曉玟（無黨籍）

屏東縣第14選舉區：李紀財Mulaneng．Paliuliu（無黨籍）

屏東縣第15選舉區：林采穎（無黨籍）

屏東縣第16選舉區：杜仁勇（無黨籍）

東部縣市

宜蘭縣

宜蘭縣第1選舉區：林岳賢（國民黨）、林錫明（無黨籍）、林麗（民進黨）、張勝德（國民黨）、莊淑如（國民黨）、黃定和（無黨籍）、楊順木（正神名黨）

宜蘭縣第2選舉區：林詩穎（民進黨）、賴良洲（國民黨）

宜蘭縣第3選舉區：吳宏謀（民進黨）、林聰池（無黨籍）

宜蘭縣第4選舉區：陳俊宇（民進黨）、黃浴沂（國民黨）

宜蘭縣第5選舉區：陳福山（無黨籍）、黃建勇（國民黨）

宜蘭縣第6選舉區：呂惠卿（民進黨）、陳漢鍾（無黨籍）、陳鴻禧（國民黨）、黃琤婷（國民黨）、謝家倫（民進黨）

宜蘭縣第7選舉區：沈信雄（無黨籍）、林義剛（國民黨）、簡松樹（民進黨）

宜蘭縣第8選舉區：林佩螢（民進黨）、邱素梅（無黨籍）、楊弘旻（國民黨）、謝燦輝（民進黨）

宜蘭縣第9選舉區：陳文昌（民進黨）

宜蘭縣第10選舉區：李茂豐（國民黨）、陳玉萍（無黨籍）、謝正信（民進黨）

宜蘭縣第11選舉區：孫湯玉惠（無黨籍）

宜蘭縣第12選舉區：沈志弘（國民黨）

宜蘭縣第13選舉區：游吉祥（國民黨）

花蓮縣

花蓮縣第1選舉區：吳東昇（國民黨）、胡仁順（民進黨）、徐子芳（國民黨）、張美慧（民進黨）、傅國淵（台灣民眾黨）、楊華美（無黨籍）、謝國榮（國民黨）、韓林梅（國民黨）、魏嘉賢（無黨籍）

花蓮縣第2選舉區：邱光明（國民黨）、鄭寶秀（國民黨）

花蓮縣第3選舉區：吳建志（國民黨）、林則葹（民進黨）、林品仰（國民黨）、林源富（無黨籍）、徐雪玉（國民黨）、張正治（國民黨）、張峻（無黨籍）、黃馨（國民黨）、鄭乾龍（無黨籍）

花蓮縣第4選舉區：黃玲蘭（無黨籍）、詹金富（國民黨）、鍾素政（國民黨）

花蓮縣第5選舉區：李正文（無黨籍）、周駿宥（國民黨）、笛布斯．顗賚（無黨籍）

花蓮縣第6選舉區：林正福（國民黨）、蔡依靜Lamen．Panay（無黨籍）

花蓮縣第7選舉區：林玉芬（國民黨）、哈尼．噶照Hani．Kacaw（無黨籍）

花蓮縣第8選舉區：程美蓮（國民黨）

花蓮縣第9選舉區：簡智隆（無黨籍）

花蓮縣第10選舉區：金淑敏（國民黨）

台東縣

台東縣第1選舉區：王文怡（無黨籍）、吳秀華（國民黨）、吳景槐（無黨籍）、李建智（國民黨）、周達三（國民黨）、林參天（無黨籍）、張國洲（國民黨）、陳志峰（國民黨）、黃治維（民進黨）、簡維國（民進黨）

台東縣第2選舉區：楊招信（國民黨）

台東縣第3選舉區：林東滿（國民黨）、許進榮（無黨籍）

台東縣第4選舉區：陳宏宗（無黨籍）、潘貴蘭（無黨籍）

台東縣第5選舉區：翁麗吟（國民黨）

台東縣第6選舉區：王姷力（無黨籍）

台東縣第7選舉區：方賢仁（國民黨）、林琮翰（國民黨）、陳政宗（無黨籍）

台東縣第8選舉區：鄭崗山（國民黨）

台東縣第9選舉區：尤忠正（國民黨）

台東縣第10選舉區：楊清順Cinsun．Pawtawan（國民黨）

台東縣第11選舉區：楊秋珍（國民黨）、嚴惠美Simoy．Sapod（無黨籍）

台東縣第12選舉區：古志成（國民黨）

台東縣第13選舉區：張全馨嵐（國民黨）

台東縣第14選舉區：章正輝Lemaljiz．Kusaza（國民黨）

台東縣第15選舉區：蔡玉玲（國民黨）

台東縣第16選舉區：黃碧妹（無黨籍）

離島

澎湖縣

澎湖縣第1選舉區：呂黃春金（民進黨）、胡松榮（無黨團結聯盟）、張再興（無黨籍）、許國政（國民黨）、陳海山（無黨籍）、陳毓仁（無黨籍）、劉陳昭玲（國民黨）、歐中慨（國民黨）、藍凱元（無黨籍）、蘇育德（民進黨）、蘇陳綉色（無黨籍）

澎湖縣第2選舉區：吳政杰（國民黨）、許育愷（無黨籍）、蔡清續（民進黨）

澎湖縣第3選舉區：宋昀芝（無黨籍）、魏睿宏（無黨籍）

澎湖縣第4選舉區：許月里（無黨籍）

澎湖縣第5選舉區：陳佩真（無黨籍）

澎湖縣第6選舉區：張仁和（無黨籍）

金門縣

金門縣第1選舉區：石永城（無黨籍）、李養生（無黨籍）、洪允典（國民黨）、唐麗輝（無黨籍）、許大鴻（無黨籍）、許玉昭（國民黨）、陳泱瑚（無黨籍）、董森堡（無黨籍）、歐陽儀雄（國民黨）、蔡其雍（民進黨）

金門縣第2選舉區：王秀玉（國民黨）、王國代（國民黨）、周子傑（國民黨）、張雲量（無黨籍）、陳錦偉（無黨籍）、楊育菡（無黨籍）、蔡水游（無黨籍）

金門縣第3選舉區：洪成發（國民黨）、洪鴻斌（無黨籍）

連江縣

連江縣第1選舉區：林明揚（國民黨）、曹以標（無黨籍）、曹丞君（國民黨）、曹爾章（無黨籍）、陳書建（國民黨）

連江縣第2選舉區：周瑞國（國民黨）、陳玉發（國民黨）

連江縣第3選舉區：陳貽斌（國民黨）

連江縣第4選舉區：張永江（國民黨）