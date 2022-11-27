台灣九合一選舉小黨拚議員席次　北市議會民眾黨成第3勢力

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）九合一選舉縣市議員選舉昨落幕，全國共選出910席議員，仍是藍大於綠，國民黨拿下367席、民進黨277、民眾黨14、時代力量6、台灣基進2、無黨籍227、其他政黨17，小黨苦戰力拚有收穫，尤其北市議會民眾黨4席成第3勢力。

今年台北市議員選舉，因人口數跌破250萬人，第1選區（士林、北投）、第3選區（松山、信義）各少1席，共117人搶61席；藍綠依舊未過半，國民黨當選30席，民進黨21席。

自由時報報導，此次北市議員選舉結果出現新秀崛起現象，包括民進黨老將市議員梁文傑、江志銘、無黨籍林瑞圖、黃郁芬、楊靜宇、林穎孟皆意外落選。新秀部份林延鳳、洪婉臻、何孟樺、趙怡翔、張文潔，王孝維、以及回鍋參選的顏若芳順利當選。

國民黨現任議員皆沒掉，新秀則有曾獻瑩、林杏兒、詹為元、楊植斗、柳采葳當選。

由台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨在台北市六選區各提一席，本次選舉共上4席，成議會第三大黨。

至於在全國縣市議員方面，時力在2018年縣市議員選舉，取得16席縣市議員，而現有8席現任議員，昨日選舉結果出爐，僅新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊連任成功。此外，時力台中市議員候選人吳佩芸、苗栗縣議員候選人葉忠倫、嘉義市議員候選人王浩則成功當選。

時代力量表示，2022年地方選舉的結果不如預期，顯見時力仍有許多不足之處，必須向支持者致上最深的歉意，來自各界的善意提醒和批評，都會謹記在心、深自檢討。

台灣基進，這次提名24位議員參選人，最終李宗霖當選台南市第10選舉區（東區）議員、張博洋當選高雄市第7選舉區（三民區）議員。

台灣基進發布新聞稿指出，雖然本土派政黨在此次選舉成績不盡理想，但台灣基進分別在高雄與台南各取得一席議員，為台灣基進創黨以來最佳成績，然而台灣基進主席陳奕齊反而備感心情沉重，他認為，台灣基進作為深綠、台灣主體性的政黨，要更努力。

台聯發布新聞稿表示，提名5人參選縣市議員，其中有3位當選，分括雲林縣1位、台南市1位、高雄市1位。

台聯主席劉一德表示，台聯雖然是小黨，但是大家不離不棄一起努力，台聯仍將繼續追求轉型正義，正名制憲，早日讓台灣走向正常國家。

此外，新黨此次分別在台北市、新北市、桃園市共提名10名議員候選人，但僅有現任的台北市議員侯漢廷成功連任。新黨發布新聞稿指出，在處於如此艱困的情況下，選戰過程中甚至接連有候選人遭暴力攻擊，依然讓原有的席位獲得連任，新黨會持續努力。