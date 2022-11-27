Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 2022九合一大選

【美日學者看九合一】葛來儀、小笠原稱非關2024 任雪麗認國民黨仍有競爭力

九合一選舉被視為2024年總統大選前哨戰，然而執政的民進黨21縣市中僅保住5縣市，為創黨36年以來最差紀錄；反觀國民黨一舉奪下13個縣市，民眾黨亦在爭議中奪下新竹市。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/27 10:37
台灣九合一選舉政治板塊大震盪，美日學者對於選舉結果是否衝擊2024選情，持不同看法。（圖／中央社）

台灣九合一選舉政治板塊大震盪，美日學者對於選舉結果是否衝擊2024選情，持不同看法。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）九合一選舉以國民黨贏下13縣市作收。華府智庫專家葛來儀及日本學者小笠原欣幸認為，地方選舉非關2024總統大選；美國學者任雪麗則認為，選舉結果顯示2024國民黨仍有競爭力，但須更符合主流民意。

九合一選舉被視為2024年總統大選前哨戰，然而執政的民進黨遭遇重大挫敗，21縣市中僅保住5縣市，為創黨36年以來最差紀錄；反觀國民黨迎來大反攻，一舉奪下包括台北、新北、桃園、台中4個直轄市在內的13個縣市，民眾黨亦在爭議中奪下新竹市。

地方包圍中央的選戰結果，在外國學者眼中看來未必與2024年總統大選畫上等號。華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受中央社訪問表示，台灣地方選舉主要關注候選人特質及國內議題，而非中國，無法作為2024大選的指標（barometer）。

朝日新聞引述東京外國語大學教授小笠原欣幸指出，民進黨在台北、桃園兩市提名不順，對整體選戰造負面影響，抗中保台牌也未能奏效，導致大選失利。此外，隨著民主發展趨於成熟， 台灣選民並不將總統大選與地方選舉掛勾，因此國民黨此番勝利不至於動搖2024。

然而也有學者持不同看法，專研台灣政治的北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger），九合一選舉主要專注於內政與候選人本身，和兩岸議題關聯極小。但該場選舉顯示，國民黨尚未在台灣選舉政治中被淘汰，仍具有競爭力。

任雪麗強調，若國民黨想具備競爭力，被貼「親中」標籤並非好事，需要調整對外訊息來貼合台灣主流民意對現狀的偏好。
九合一
2024總統大選
葛來儀
小笠原欣幸
任雪麗

相關新聞

【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
2022/11/27 01:05
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
2022/11/26 23:36
九合一大選輸慘！蔡英文宣布辭去民進黨主席　蘇貞昌口頭請辭被慰留
九合一大選輸慘！蔡英文宣布辭去民進黨主席　蘇貞昌口頭請辭被慰留
2022/11/26 21:34
只想投里長！南台灣選民撕毀選票被送辦　台北出動千名警力不容暴力衝突
只想投里長！南台灣選民撕毀選票被送辦　台北出動千名警力不容暴力衝突
2022/11/26 14:58
九合一大選外媒怎麼看？華爾街日報揭特殊現象：候選人學生論文成選戰焦點
九合一大選外媒怎麼看？華爾街日報揭特殊現象：候選人學生論文成選戰焦點
2022/11/26 11:10

更新時間 : 2022-11-27 11:37 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣2022九合一大選】台北市長即時開票！蔣萬安46萬大勝陳時中黃珊珊
【台灣2022九合一大選】台北市長即時開票！蔣萬安46萬大勝陳時中黃珊珊
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【時評】九合一大選結果國際媒體料錯判台灣民心 石東文：全是蔡英文的錯
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【台灣2022九合一大選】新竹市長即時開票！高虹安衝破5萬持續領先　沈慧虹緊緊苦追
【台灣2022九合一大選】新竹市長即時開票！高虹安衝破5萬持續領先　沈慧虹緊緊苦追
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎落萊爾富
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎落萊爾富
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
【台灣2022九合一大選】桃園市長即時開票: 國民黨張善政「我們光榮贏了! 」領先鄭運鵬約12萬票
【台灣2022九合一大選】桃園市長即時開票: 國民黨張善政「我們光榮贏了! 」領先鄭運鵬約12萬票
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測
台灣11/26九合一選舉結果　日本學者小笠原欣幸1個月前已神準預測