【美日學者看九合一】葛來儀、小笠原稱非關2024 任雪麗認國民黨仍有競爭力

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）九合一選舉以國民黨贏下13縣市作收。華府智庫專家葛來儀及日本學者小笠原欣幸認為，地方選舉非關2024總統大選；美國學者任雪麗則認為，選舉結果顯示2024國民黨仍有競爭力，但須更符合主流民意。

九合一選舉被視為2024年總統大選前哨戰，然而執政的民進黨遭遇重大挫敗，21縣市中僅保住5縣市，為創黨36年以來最差紀錄；反觀國民黨迎來大反攻，一舉奪下包括台北、新北、桃園、台中4個直轄市在內的13個縣市，民眾黨亦在爭議中奪下新竹市。

地方包圍中央的選戰結果，在外國學者眼中看來未必與2024年總統大選畫上等號。華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受中央社訪問表示，台灣地方選舉主要關注候選人特質及國內議題，而非中國，無法作為2024大選的指標（barometer）。

朝日新聞引述東京外國語大學教授小笠原欣幸指出，民進黨在台北、桃園兩市提名不順，對整體選戰造負面影響，抗中保台牌也未能奏效，導致大選失利。此外，隨著民主發展趨於成熟， 台灣選民並不將總統大選與地方選舉掛勾，因此國民黨此番勝利不至於動搖2024。

然而也有學者持不同看法，專研台灣政治的北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger），九合一選舉主要專注於內政與候選人本身，和兩岸議題關聯極小。但該場選舉顯示，國民黨尚未在台灣選舉政治中被淘汰，仍具有競爭力。

任雪麗強調，若國民黨想具備競爭力，被貼「親中」標籤並非好事，需要調整對外訊息來貼合台灣主流民意對現狀的偏好。