台選舉受外媒注目 受訪學者：抗中保台牌正在失效

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）隨著台灣在國際上收到的關注越來越多，26日期中選舉同樣也受到注目，多間外媒都有針對台灣的政治現況及台海局勢做出報導，不過〈衛報〉訪問的部分學者認為，在一片抗中保台的聲浪當中，這次中國的「戲份」好像沒有這麼多。

在美國帶頭抗中的風潮之下，台灣作為中國口中多次宣稱不會放棄的領土與非法政權，可說是成為了外國焦點，大部分有報導台灣選舉的外國媒體都有針對台灣的兩黨政治與歷史背景做了基礎的介紹，部分有訪問民眾與學者的看法，藉此得以拼湊出本次選舉台灣民眾思考模式的樣貌。

接受〈衛報〉訪問的台大政治系教授王業立指出，在全球重新反思與中國關係的同時，各國對這次選舉的期望都已經超過其應有的水平，部分甚至已將這個選舉抬升至國際等級，甚至將其作為台灣存亡的關鍵。

王業立認為，雖然總統蔡英文仍有提及抗中保台，民進黨的台北市長候選人陳時中卻沒有在這個領域多做著墨，而既然作為首都的台北都沒有多在這個議題上做糾纏，自然也不用期待南部的其他縣市將此做為競選核心。

澳洲國立大學（ANU）的台灣政治專家宋文笛則表示，即使今（2022）年有多起事件，像是裴洛西訪台、俄烏戰爭等，理應可以讓台灣人願意聚集在民進黨「保台」大旗下，相較於太陽花運動與香港問題爆發時，民進黨慣用的「台灣民族主義牌」效果正在持續下降。

事實上，就連中央政府自己也承認，本次選舉前夕中國介入的成分，甚至比之前更低，對此，外交部長吳釗燮宣稱，這是因為中國正忙於處理新冠肺炎等內部問題所致。