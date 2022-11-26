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凱撒飯店連鎖攜手宏國德霖科大 推「凱撒菁英專班」

By 台灣英文新聞
2022/11/26 22:58
圖：凱撒飯店連鎖
圖：凱撒飯店連鎖

圖：凱撒飯店連鎖

圖：凱撒飯店連鎖

為加強飯店服務業人才培訓及實現產學合作計劃，凱撒飯店連鎖攜手宏國德霖科技大學於11月23日簽訂菁英學程班暨產學合作意向書，透過學校與飯店合作推出菁英學程設計相關課程，將凱撒飯店連鎖精神與業界實務經驗結合的雙軌培訓方式，共同培育未來餐旅菁英人才，並由凱撒飯店高階主管、主廚親身授課，將鐵打實戰經驗融合學務理念傳授學生，藉此也能提供專班學生盡早確立就業目標，畢業後可直接進入凱撒飯店連鎖就業省去時間成本。

凱撒飯店連鎖皮金營執行長表示，菁英班起源於林鴻道董事長的想法，希望藉由內部培養留住人才，由飯店高階主管規劃多元課程及授課，同時更提供學生於飯店內實戰訓練及跨部門實習的機會，加強菁英培育的廣度及深度。而學生畢業後可直接進入凱撒飯店任職，幫助學生減少求職時間及徬徨不定，更能創造學校與產業雙贏。

凱撒菁英專班業師陣容更是龐大，由新板希爾頓總經理杜惠玲、房務經理蔡美娟、行政主廚鍾易庭以及台北凱達行政主廚戴予益親自授課，不論是高階經理人管理哲學、人事運用行政培訓、房務專業整房技能或是餐飲外燴服務流程或及菜單設計等課程，融入業師教學，提供餐旅系、廚藝系、休閒系、會展系、應用英語系等選修學生，提高學生對此菁英養成班的高度興趣，也能跨足不同領域互相交流，提供新世代餐旅輕年菁英更好的就業環境與機會。

更新時間 : 2022-11-26 23:48 GMT+08:00

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