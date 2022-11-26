台灣民進黨籍屏東縣長及嘉義縣長候選人周春米、翁章梁　分別自行宣布當選

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨籍屏東縣長候選人周春米今(26日) 晚自行宣布當選，同為民進黨籍嘉義縣長候選人翁章梁，今晚也自行宣布當選。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

民進黨嘉義縣長翁章梁打敗國民黨候選人王育敏連任成功。勝選主因在於施政成果顯著，農工發展並重，且聯合黨內參選鄉鎮市長、議員同志打群體戰，有效防範對手攻擊。

翁章梁2018年當選嘉義縣長，當年對手包括國民黨吳育仁、無黨籍吳芳銘（前嘉義縣副縣長）、林國龍，翁章梁拿到14萬5288票、得票率剛好過5成（50.95%），因此4年來翁章梁全心拚縣政，爭取縣民認同。

中央政府給予嘉義縣發展莫大的支持與補助，從馬稠後產業園區二期開發、發展無人機產業設置民雄無人機與航太產業園區與亞洲無人機AI創新應用研發中心，成立嘉義科學園區、水上與中埔產業園區，協助翁章梁讓嘉義縣從傳統的農業縣，轉身成「農工」並重的大縣。

此外，民進黨長期在嘉義縣執政，也為翁章梁連任打下良好的基礎，相較國民黨在嘉義縣的式微，全縣18鄉鎮市長選舉只能推出水上鄉、民雄鄉長參選人，民進黨在各鄉鎮市幾乎都推人參選，並且一一與翁章梁成立聯合競選總部，並結合黨內議員參選人，打群體戰，王育敏卻顯得人孤勢單。

中央社報導，拜台商回流，嘉義縣大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區一期，近幾年大興土木，各種廠商紛紛進駐設廠，增加了就業機會；其中建在大埔美園區內的佐登妮絲城堡10月試營運後，僅1個月就湧入了30萬觀光人潮，連嘉義市也跟著受惠，這讓縣民肯定翁章梁發展產業與觀光的努力。

另外，相較翁章梁長年在嘉義縣打拚，國民黨卻遲至今年8月才徵召王育敏返鄉參選，王育敏有2屆立委及黨職歷練，在北部廣為人知，嘉義縣民對王育敏卻相當陌生，在百餘天內要拉近與縣民的距離，爭取選民認同，著實是一件不可能的任務。

尤其王育敏打著社福專家的招牌，碰到曾擔任嘉義縣社會局長的翁章梁，強打幼兒照護等議題並無優勢，在抨擊縣府不重視鳥類保育、觀光推廣不力，也難以獲得縣民認同。

雖然此次民進黨在嘉義縣鄉鎮市長選舉出現分裂情形，王育敏仍難以善用對方陣營的矛盾，從中增加自己選票。從王育敏參選嘉義縣長後，就不被看好，最終結果仍是翁章梁獲得多數縣民肯定，贏得選舉。