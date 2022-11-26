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挺過論文黑金諸多考驗　許淑華當選南投縣長、延續國民黨執政

由於許淑華當選縣長後，所留區域立委職缺須補選，藍、綠由誰出馬競選，結果如何，可說是縣長選戰第2回合延長賽。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/26 21:36
圖為國民黨南投縣長參選人許淑華暨中寮鄉長參選人廖宜賢北中寮服務處11月13日辦理成立大會，許淑華（圖）出席祝賀廖宜賢順利連任。（許淑華團隊...

圖為國民黨南投縣長參選人許淑華暨中寮鄉長參選人廖宜賢北中寮服務處11月13日辦理成立大會，許淑華（圖）出席祝賀廖宜賢順利連任。（許淑華團隊...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）南投縣長選舉結果，國民黨候選人許淑華勝出。許淑華拚延續國民黨有南投執政，但選舉中歷經論文案、遭影射黑金、遭控賄選等爭議，最終獲勝。民進黨候選人蔡培慧雖然攻勢猛烈，本身學者優勢也強，但仍無法翻轉局勢。

這屆南投縣長選戰，由國民黨候選人許淑華對決前行政院中部聯合服務中心執行長、民進黨候選人蔡培慧，兩人首次在選戰遭遇，蔡培慧肩負翻轉南投縣近17年由國民黨執政的責任，許淑華則要在現任縣長林明溱施政獲肯定的大環境下接班，延續國民黨執政。

2014年縣長選戰，當年國民黨林明溱對決民進黨李文忠，林明溱小贏5000多票，2018年選舉，尋求連任的林明溱執政獲肯定又有行政資源，加上民進黨候選人洪國浩欠缺知名度，林明溱贏近10萬票順利連任，贏得漂亮，更創下歷屆南投縣長選舉第1、2名最大票差。

今年選舉，許淑華與蔡培慧兩方，從7、8月起慢慢「擦出火花」，由於前新竹市長林智堅碩士論文遭台灣大學、中華大學先後認定抄襲情節重大而撤銷學位，這場抄襲戰火也延燒到南投縣，許淑華也遭檢舉就讀逢甲大學2009年發表的碩士論文，與許淑華擔任南投市長期間的專員謝百傑於2009年研究報告相似度非常高。

論文爭議一出，許淑華遭民進黨中央與地方候選人輪番夾擊，許淑華始終強調對論文有信心，因為是自己發想，在逢甲大學調查期間，綠營也再拿許淑華的家庭做文章，許淑華說，南投鄉親都知道她的家庭背景，不影響鄉親對她20年來服務地方的肯定。

許淑華碩士論文遭檢舉後，經逢甲大學審查，10月11日公布結果為，不當引述但未達情節重大應撤銷學位的程度。許淑華說，終於還清白公道，盼攻擊到此為止；不過，這條戰線結束，「黑金」戰線持續，蔡培慧繼續質疑許淑華背後是長期把持縣政的黑金集團，議題牽扯前縣長李朝卿、現任縣長林明溱。

林明溱在各鄉鎮辦卸任感恩說明會，縣府相關局處同場辦理政令宣導後發送泡麵碗，由於許淑華也在場，林明溱、許淑華都遭檢舉賄選；甚至蔡培慧參加網路節目訪問時，主持人還說「力抗有黑金疑慮的對手」，民進黨中央11月初的一週，也將選戰主軸聚焦反黑金。

許淑華強調，民進黨以黑道、黑金、無作為等負面形容，努力貼標籤，她本人無任何刑事犯罪紀錄，20年來努力爭取建設、服務南投鄉親；國民黨南投縣黨部主委林儒彬也說，人無法選擇自己出身，許淑華從政對行為負責，奉公守法，「行得正坐得正，大家都認同」。

面對碩士論文、影射黑金、遭檢舉賄選等爭議，雖然一路遇猛烈炮火攻擊，但許淑華終究贏得選戰。有選民說，票投給許淑華，因為她服務地方較久。

中央社報導，許淑華曾任縣議員、南投市長，現任立法委員，從2002年當選縣議員踏入政壇至今20年。她在地方耕耘較久，按部就班打選戰，比起鄉親較不熟悉的對手蔡培慧，具有優勢，選舉結果也證明這項看法。

這屆南投縣長選戰，國民黨許淑華對決民進黨候選人蔡培慧，兩人學經歷豐富，選舉過程中也針對地方及相關政治議題交鋒。

蔡培慧擁有台灣大學博士學位，曾擔任九二一震災重建基金會執行祕書、台灣農村陣線發言人暨祕書長、不分區立法委員、行政院中服執行長。許淑華則是逢甲大學經營管理碩士，曾任南投縣議員、南投市長，林明溱2014年當選縣長所留立委缺額由許淑華2015年補選上。

地方人士觀察，蔡培慧與許淑華的特質「反差」很大，許淑華從參選縣議員、市長到立法委員，是一名一再練兵的選將，基層很穩固。蔡培慧則是一路念書拿到博士學位，曾在大學任教，只有選過一次區域立法委員，雙方形象、經歷背景可說是完全不同類型。

國民黨南投縣黨部主委林儒彬說，許淑華與蔡培慧的優劣勢，其實滿有「對比性」，不過許淑華耕耘地方較久，按部就班打選戰，獲勝機率較高，而蔡培慧與中央有合作管道，容易解決問題及爭取建設，這是競選優勢，而劣勢則是相對於許淑華，鄉親對蔡培慧較不熟悉。

許淑華投入選戰後，陸續遭遇碩士論文、影射背後黑金集團、遭指控賄選等風波，一名地方人士說，許淑華歷任縣議員、南投市長、立委，面對相關的抹黑攻擊，影響有限，因為過去對手也攻擊這些事，但許淑華都撐過來。

自2005年、2009年由國民黨李朝卿當選南投縣長，再到林明溱2014年連任2屆8年至2022年，國民黨在南投縣執政17年，民進黨蔡培慧扛起翻轉責任，最後由許淑華當選，延續國民黨在南投縣執政。

不過，選戰尚未結進束，由於許淑華當選縣長後，所留區域立委職缺須補選，藍、綠由誰出馬競選，結果如何，可說是縣長選戰第2回合延長賽。
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