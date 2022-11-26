挺過論文黑金諸多考驗　許淑華當選南投縣長、延續國民黨執政

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）南投縣長選舉結果，國民黨候選人許淑華勝出。許淑華拚延續國民黨有南投執政，但選舉中歷經論文案、遭影射黑金、遭控賄選等爭議，最終獲勝。民進黨候選人蔡培慧雖然攻勢猛烈，本身學者優勢也強，但仍無法翻轉局勢。

這屆南投縣長選戰，由國民黨候選人許淑華對決前行政院中部聯合服務中心執行長、民進黨候選人蔡培慧，兩人首次在選戰遭遇，蔡培慧肩負翻轉南投縣近17年由國民黨執政的責任，許淑華則要在現任縣長林明溱施政獲肯定的大環境下接班，延續國民黨執政。

2014年縣長選戰，當年國民黨林明溱對決民進黨李文忠，林明溱小贏5000多票，2018年選舉，尋求連任的林明溱執政獲肯定又有行政資源，加上民進黨候選人洪國浩欠缺知名度，林明溱贏近10萬票順利連任，贏得漂亮，更創下歷屆南投縣長選舉第1、2名最大票差。

今年選舉，許淑華與蔡培慧兩方，從7、8月起慢慢「擦出火花」，由於前新竹市長林智堅碩士論文遭台灣大學、中華大學先後認定抄襲情節重大而撤銷學位，這場抄襲戰火也延燒到南投縣，許淑華也遭檢舉就讀逢甲大學2009年發表的碩士論文，與許淑華擔任南投市長期間的專員謝百傑於2009年研究報告相似度非常高。

論文爭議一出，許淑華遭民進黨中央與地方候選人輪番夾擊，許淑華始終強調對論文有信心，因為是自己發想，在逢甲大學調查期間，綠營也再拿許淑華的家庭做文章，許淑華說，南投鄉親都知道她的家庭背景，不影響鄉親對她20年來服務地方的肯定。

許淑華碩士論文遭檢舉後，經逢甲大學審查，10月11日公布結果為，不當引述但未達情節重大應撤銷學位的程度。許淑華說，終於還清白公道，盼攻擊到此為止；不過，這條戰線結束，「黑金」戰線持續，蔡培慧繼續質疑許淑華背後是長期把持縣政的黑金集團，議題牽扯前縣長李朝卿、現任縣長林明溱。

林明溱在各鄉鎮辦卸任感恩說明會，縣府相關局處同場辦理政令宣導後發送泡麵碗，由於許淑華也在場，林明溱、許淑華都遭檢舉賄選；甚至蔡培慧參加網路節目訪問時，主持人還說「力抗有黑金疑慮的對手」，民進黨中央11月初的一週，也將選戰主軸聚焦反黑金。

許淑華強調，民進黨以黑道、黑金、無作為等負面形容，努力貼標籤，她本人無任何刑事犯罪紀錄，20年來努力爭取建設、服務南投鄉親；國民黨南投縣黨部主委林儒彬也說，人無法選擇自己出身，許淑華從政對行為負責，奉公守法，「行得正坐得正，大家都認同」。

面對碩士論文、影射黑金、遭檢舉賄選等爭議，雖然一路遇猛烈炮火攻擊，但許淑華終究贏得選戰。有選民說，票投給許淑華，因為她服務地方較久。

中央社報導，許淑華曾任縣議員、南投市長，現任立法委員，從2002年當選縣議員踏入政壇至今20年。她在地方耕耘較久，按部就班打選戰，比起鄉親較不熟悉的對手蔡培慧，具有優勢，選舉結果也證明這項看法。

這屆南投縣長選戰，國民黨許淑華對決民進黨候選人蔡培慧，兩人學經歷豐富，選舉過程中也針對地方及相關政治議題交鋒。

蔡培慧擁有台灣大學博士學位，曾擔任九二一震災重建基金會執行祕書、台灣農村陣線發言人暨祕書長、不分區立法委員、行政院中服執行長。許淑華則是逢甲大學經營管理碩士，曾任南投縣議員、南投市長，林明溱2014年當選縣長所留立委缺額由許淑華2015年補選上。

地方人士觀察，蔡培慧與許淑華的特質「反差」很大，許淑華從參選縣議員、市長到立法委員，是一名一再練兵的選將，基層很穩固。蔡培慧則是一路念書拿到博士學位，曾在大學任教，只有選過一次區域立法委員，雙方形象、經歷背景可說是完全不同類型。

國民黨南投縣黨部主委林儒彬說，許淑華與蔡培慧的優劣勢，其實滿有「對比性」，不過許淑華耕耘地方較久，按部就班打選戰，獲勝機率較高，而蔡培慧與中央有合作管道，容易解決問題及爭取建設，這是競選優勢，而劣勢則是相對於許淑華，鄉親對蔡培慧較不熟悉。

許淑華投入選戰後，陸續遭遇碩士論文、影射背後黑金集團、遭指控賄選等風波，一名地方人士說，許淑華歷任縣議員、南投市長、立委，面對相關的抹黑攻擊，影響有限，因為過去對手也攻擊這些事，但許淑華都撐過來。

自2005年、2009年由國民黨李朝卿當選南投縣長，再到林明溱2014年連任2屆8年至2022年，國民黨在南投縣執政17年，民進黨蔡培慧扛起翻轉責任，最後由許淑華當選，延續國民黨在南投縣執政。

不過，選戰尚未結進束，由於許淑華當選縣長後，所留區域立委職缺須補選，藍、綠由誰出馬競選，結果如何，可說是縣長選戰第2回合延長賽。