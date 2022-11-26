守住「媽媽市長」封號！盧秀燕破除魔咒順利九連霸　淚崩親吐市民教會他的三件事

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨籍盧秀燕守住台中順利連任台中市長。

有「媽媽市長」之稱的盧秀燕宣布當選，主打反空氣污染與拚經濟政策，入主台中市政府後兌現競選承諾的長輩健保費補助並增加公托設施，成功贏得選民信賴再度連任。

盧秀燕在上一屆市長選舉以20萬票的差距擊敗尋求連任的前台中市長林佳龍，此次和位居第二的民進黨候選人蔡其昌票數差距拉至超過20萬票，打破台中市長不連任的魔咒締造個人9連霸紀錄。

盧秀燕淚崩發表勝選感言，表示這次選舉氣氛比4年前冷很多，開票後發現，台中是六都唯一達到六成五的。市民教了自己3件事，一是堅持維持城市正派、善良、優質的選風，對負面選舉說NO！守護這城市的價值、不容許任何人破壞城市的風格，台中市民是強大有智慧的，未來每個政治人物都要尊重台中市民呈現的投票意義。

二是台中市民尊重女性從政，盧秀燕說，她至今都很訝異有些女性從政人士對女性在職場有迷思、有誤會，認為女性只會柴米油鹽醬醋茶，來形容女性在職場的表現，誤解。可是有智慧的台中市民，他們的思考、想法遠遠超越這些。今天當選連任凸顯市民對於男女性別平等都給予公平機會及評價。

第三，市民教會的就是台中沒有連任魔咒，盧秀燕表示，過去外界都說台中是搖擺州，因為台中市民喜歡改變，但她認為台中市民是有很好的判斷力，有開闊的心胸，只要願意奉獻努力，台中市民都願意給予機會，「當你做不好就會剝奪你的機會、表現好就會給你連任。」