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【台灣2022九合一大選】徐榛蔚連任花蓮縣長 ：感謝縣民的託付

徐榛蔚此次當選，也寫下花蓮夫妻雙雙連任縣長的紀錄。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/26 20:57
國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚（前左）26日晚間自行宣布當選後，與丈夫、同黨立委傅崐萁（右）展開謝票行程，2人合比愛心向支持者致意。（國民黨...

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚（前左）26日晚間自行宣布當選後，與丈夫、同黨立委傅崐萁（右）展開謝票行程，2人合比愛心向支持者致意。（國民黨...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚，得票數突破8萬票，26日晚間近7時自行宣布當選，連任成功。徐榛蔚發表當選感言說，感謝鄉親再次將花蓮的未來託付給她，會持續努力打造幸福家園。

民進黨籍花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今晚則自行宣布敗選。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

【台灣2022九合一大選】徐榛蔚連任花蓮縣長 ：感謝縣民的託付

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（粉衣者）25日選前之夜捨棄傳統大遊行及晚會，在北區競選總部舉辦音樂會，與支持者歡樂歌唱，場面溫馨。中央社

徐榛蔚未設競選總部，選舉活動皆利用國民黨花蓮縣黨部空間，下午投票結束後黨部陸續有支持者到場等待開票，徐榛蔚票數一路領先，現場氣氛輕鬆。

晚間徐榛蔚在丈夫、國民黨籍立委傅崐萁、國民黨花蓮縣黨部主委張逸華陪同發表當選感言。徐榛蔚說，這次選舉過程踏遍花蓮各角落，傾聽更多民意，看見政策還需調整的方向，未來4年會持續努力為花蓮打造幸福家園。

徐榛蔚此次當選，也寫下花蓮夫妻雙雙連任縣長的紀錄。

徐榛蔚爭取連任，選前24天請假投入選戰，凡是對手攻擊一概由花蓮縣黨部、花蓮縣政府回應，徐榛蔚從不接受個別訪問，連公辦政見發表會也以選舉行程忙碌為由未參加，是3名候選人中唯一缺席。

國民黨在花蓮長期執政，徐榛蔚選戰以組織戰為主，力求穩紮穩打，期間舉辦1場競選總部成立大會及2場造勢活動，力邀國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜力挺站台，活動場場爆滿，展現深厚地方實力。

有著執政優勢加上組織深厚，徐榛蔚走訪社區、部落強化過去4年政績，也有基層民代陪同，所到之處都有民眾熱情招呼，且徐榛蔚身段柔軟，總能緊握雙手、擁抱選民，塑造平易近人的形象。

Kolas Yotaka是花蓮玉里鎮哈拉灣部落阿美族人，選戰就從部落出發，設立北中南3處競總，總統、副總統等多次站台助選，聲勢浩大；過往原民部落是藍營鐵票區，Kolas每場造勢活動都有10多名部落頭目、耆老上台力挺，是綠營活動罕見景象。

Kolas競選主軸喊出「拒絕家族政治、拒絕13+4夫妻輪流執政」，再加上花蓮藍營內鬥、反傅勢力高漲，也讓選戰增添看頭；不過Kolas正式投入選戰僅4個月，一路苦戰追趕，仍不敵徐榛蔚夫妻10多年經營成果。

【台灣2022九合一大選】徐榛蔚連任花蓮縣長 ：感謝縣民的託付
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