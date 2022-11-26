新任台北市長！蔣萬安發表勝選感言　承諾打造服務型有效率政府

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 九合一大選台北激戰，蔣萬安打敗進敵陳時中及黃珊珊，他於今(26)晚自行宣布當選台北市長並發表勝選感言。

蔣萬安首先感謝市民讓善良戰勝側翼，更向台北前副市長黃珊珊，前衛服部長陳時中表達最高敬意，感謝他們在選舉過程的許多指教，是很可敬的對手，展現民主風範，讓選舉圓滿落幕。

蔣萬安感謝支持者把台北未來四年交給他，而感謝沒有投給他的選民的鞭策，每一張票都會提醒未來市府團隊，會更謙卑跟努力全力以赴，每日都戰戰兢兢如履薄冰，且絕對不自滿。

蔣萬安提及，台北海納文化、價值、宗教等，台北的發展順著河流動脈往前邁進持續，這麼美麗的家鄉令人喜愛，是座充滿魅力的城市，他也透過拜票期間走訪各區了解民眾需求，他迫不及待實現對台北的願景。

蔣萬安透露，自5月宣布參選，一路走來艱辛不容易，沒有龐大行政資源，用雙腳走遍足跡，跟市民互動展現領航台北的決心，對台北充滿使命跟情懷，市民的信任是他的後盾，也是走下去的動力。

蔣萬安強調，歡欣迎接勝利同時也是迎接挑戰的開始，台北沒有辦法停歇，未來會用人唯才重組堅強的市府團隊，打造服務型有效率的政府，要兼顧效率跟人情味，並承諾會實踐政見，帶領台北發揮潛力，讓世界看見台北的偉大跟爆發力。