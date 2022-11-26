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新竹首位女市長！高虹安自行宣布勝選　市府團隊組見用人唯才

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/26 19:45
高虹安今（26）晚宣布勝選新竹市長。（圖擷取自高虹安直播臉書）

高虹安今（26）晚宣布勝選新竹市長。（圖擷取自高虹安直播臉書）

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 新竹首位女市長！狠甩民進黨籍候選人沈慧虹，高虹安今（26）晚宣布勝選新竹市長，現場高喊安安市長競總氣氛熱絡。

九合一大選持續開票，高虹安一路領先，她已自行發布勝選感言，她表示這是民主的勝利！她感性表示，昨晚（造勢之夜）在同個地方下大雨，但好多人不離不棄陪伴到最後，很多市民朋友也在台下見證這一刻，本來前幾天新竹還連日下大雨，現在終於撥雲見日，大雨過後迎接我們的是象徵共融和平的彩虹，也迎來保佑大家平安的曙光。

高虹安透露，這四個月來幾乎沒有陪父母吃過一段飯，她感謝郭台銘、柯文哲等人一路以來的提攜跟支持，並感謝競選團隊的同仁以及志工，也感謝尊敬的對手，包含沈慧虹，林耕仁等都提出很好的政見彼此學習。

高虹安說，選舉難免有對立跟攻防，感謝其他候選人今天展現運動家風範給予祝福，會努力吸納這些候選人的政見並請益交流，承諾會延續前朝好的政策，期待今天過後經歷過民主選舉，放下對立紛擾跟仇恨。

高虹安表示，雖然今天贏得勝選，但沒有太多時間陳進勝利當中，新竹市有很多工作要做，組見市府團隊，明天太陽一聲起就要開始工作，「市府團隊組見不分顏色政黨用人唯才，希望未來四年能打造新竹成為幸福感到光榮的城市，創造大新竹共好的願景，政治文化從現在開始改變，今起實現民主價值，會更加努力做事。」
高虹安
新竹

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更新時間 : 2022-11-26 20:45 GMT+08:00

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