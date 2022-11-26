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輸掉台北！陳時中自行宣布敗選哽咽認了　呼籲祝福蔣萬安不要對立

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/26 19:17
陳時中承認是自己努力不夠落敗台北選戰。（圖擷取自陳時中臉書）

陳時中承認是自己努力不夠落敗台北選戰。（圖擷取自陳時中臉書）

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 九合一大選持續開票，台北市長候選人民進黨籍陳時中持續落後國民黨籍蔣萬安，由於台北市今年投票率不高，陳時中已於晚間自行宣布敗選。

陳時中登上競總舞台發表談話開始前，由台灣前副總統陳建仁先上台發表演說，他表示陳時中為台北找出最好的發展政見，也相信他可以使台北更好。

陳時中說，希望選舉是充滿愛跟希望，謝謝幾個月以來，每個望著他充滿期待的眼神，他多希望可以實現共同的夢想帶領成是前往改變的夢想，現在台北市民選擇另外一位市長，希望大家和他一起祝福蔣萬安。

陳時中語帶哽咽表示，他在演說前有打給蔣萬安祝福他，希望他治理的越好台北就越好，盼團結成為故鄉的力量，愛台北的力量超越政黨分期，一起給蔣萬安力量。

面對敗選，陳時中承認是自己努力不夠，選舉結果讓大家失望但不能絕望，「我們要擦乾眼淚重新站起來，參選是不可思議的旅程，感謝大家陪我走過人生最難忘的100多天，不斷為我加油打氣的支持者，也很抱歉，我會一輩子記在心裡，謝謝你們陪我打這美好的一仗，我會永遠記住大家。」

最後，陳時中感謝競選團隊，能和他們並肩作戰是他這一生最大的榮幸，他呼籲，選舉告一段落，國家與城市要繼續前進，希望對防疫成果的抹黑跟攻擊可以隨著選舉結束落幕，請大家繼續支持蔡英文，穩住台灣面對疫情後的經濟挑戰，不能因敗選亂了陣腳，期待選舉紛爭到此為止不要再對立。
陳時中
台北市長

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