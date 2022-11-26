【時評】九合一大選開票後 為何國際媒體可能嚴重錯讀台灣現況

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）前台中美國商會主席石東文（Courtney Donovan）23日發表時評，指出這次九合一大選開票結果，可能導致國際媒體錯讀台灣現況，並以「親中黨贏得台灣選舉」來概括今年的選舉，並預測2024年全國大選的意義，石東文強調，單因國民黨在地方大勝的結果，就瘋狂猜測美中關係，全是無稽之談。

石東文指出，這次的九合一選舉中國民黨極有可能取得多數勝利，且是大勝，不過這牽涉非常多因素，並不能解讀為台灣人對兩岸關係態度的意義。由於台灣利益牽涉美中關係以及全球發展，台灣的政治動向也受到國際高度關注，石東文預測，選舉結束後很多外媒可能會以「親中黨贏得台灣選舉」、「台灣選民譴責台獨執政黨」、「裴洛西訪台後，台灣選民投票以緩和對中緊張局勢」等頭條新聞。

石東文憂，這些新聞標題與內容都是錯誤的解讀，可能影響到國際對於台灣對中態度的看法，得到錯誤的訊息，他直言「這全是無稽之談」，許多國際媒體會因此誤推地方選舉結果對2024年大選的影響。

這都是蔡英文的錯！

大選過後，外媒這個錯讀的現象是何種原因造成的呢？石東文表示「這全是蔡英文的錯」，他說，民進黨團隊太過依賴「抗中保台」口號，而這讓一些糟糕的媒體可能錯讀選舉結果，破壞台灣在海外的輿論，並削弱蔡總統、外交部長吳釗燮及其外交官為提升台灣全球地位所做的努力。

石東文說，「抗中保台」這個口號過去在地方選舉時幾乎沒有任何作用，因為地方只關心一些實質能惠於在地的議題討論，像是下水道設備和建造新的遊樂場等，所以這個口號在全國選舉中才是有意義的，因為人民要對一個立法者在討論國家安全法案時的優先事項和指導思想做選擇，以及總統將如何選擇她的內閣，並就對中關係、國防和外交政策做出決定。

石東文表示，沒有證據能證明持續的主張「抗中保台」，這種競選活動是有助於民進黨的，除了一些深綠的選民之外，其他選民已看穿了它的本質——一個在失敗面前絕望的政黨空洞口號，和民族主義的譁眾取寵。

石東文說，民進黨本可以將社區集結、培訓關鍵人員、加固關鍵基礎設施，和改善防空洞等的具體建議相結合，來應對這次的選舉宣傳，因為所有這些都屬於地方政府的範疇。他們可以且應該這樣做，但他們沒有。

為何國民黨將贏下這場大選的勝利？

石東文就國民黨為何會勝選，做出一些分析。他提醒外媒注意，這個結果不表示台灣人民對於蔡英文總統對中國的處理方式不領情，或表示希望與中國建立更好的關係，又或反對任何其他與外交政策或國家安全有關的事情。

石東文先強調，蔡英文的支持率就一個在任6年的官員來說已經非常高，且她對中國採取的立場仍然廣受台灣民眾歡迎。不過國民黨在這次選舉中處於非常有利的地位。因為民進黨的最佳候選人任期有限，且桃園和新竹的抄襲醜聞傷害了他們。

在資歷方面，石東文說，國民黨這次推選的人選都是相當資深的政治人物，國民黨候選人擁有的高階職位政治人物是民進黨的兩倍，這迫使民進黨在沒有太多知名度的情況下競選新的候選人，盼能對抗那些國民黨現任者。

根據時東文，國民黨在地方選舉中的表現也普遍優於民進黨，民進黨本世紀只有一次贏得比國民黨更多的高層職位。

國民黨的小聯盟發展戰術

國民黨內部因素部分，石東文認為國民黨有一個強大的地方系統來培養候選人。他們首先完全控制了階梯的最底層，即鄰里區長。他們從最優秀的人中選出市議會候選人，然後從他們中最優秀的人晉升為市長、縣長或立法委員。這很像職業體育運動，使用低級別聯賽、小聯盟或大學球隊來篩選人才。

反觀民進黨，石東文說，儘管民進黨稱他們有認真投資，以顛覆國民黨的統治地位，但事實是他們確實沒有。民進黨主要是從公民社會、學術界等方面招募候選人，他們做為候選人可能還需碰點運氣，很少有人像國民黨的許多候選人那樣從零開始積累經驗。

今年地方選舉對2024全國選舉影響不大

石東文認為，這次地方選舉對全國選舉影響不大，反而主要影響將是公眾如何看待台灣民眾黨 (TPP) 作為一個認真的反對黨，這與中國威脅無關。石東文說，全國選舉與地方選舉有很大不同。在台灣，中國威脅、國家主權和民族認同是首要問題。這些問題完全占主導地位。

石東文指出2014年的太陽花學院，台灣人民為了不讓台灣市場向中國門戶洞開，反對簽訂服貿協議，當時強行進入了立法院議事場的行動獲得大量民眾支持，民進黨遂成為代表這些價值觀、意識形態的政黨。這導致公眾輿論轉向認同民進黨，反對擁護一個中國意識形態、支持九二共識並與中國共產黨 (CCP) 越來越接近的國民黨。此後，中國的行動只會將台灣主流推向民進黨。

石東文也因此認為，中國共產黨主席習近平無意中成了台灣身份的最大推動者。因為中共多次以共機擾台、進行大規模實彈演習，侵害台灣權益，更在國際上打壓、霸凌台灣，企圖影響台灣的民主自由制度，揚言以武力入侵台灣等，甚至在國際經貿上影響台灣資源，種種原因使得台灣人民強烈反對被中國統治。

石東文總結表示，如果國民黨在2024年大選的表現突出，那是因為他們以某種方式重新獲得了台灣人民的信任，即他們將捍衛國家、保護台灣的生活方式，並與中國抗衡，而非台灣人逐漸與中國價值靠近，2024年大選結果不論如何，與今年的地方選舉沒有絲毫關係。