【台灣2022九合一大選】新北市長候選人林佳龍輕鬆投票　侯友宜投完票立即回市府辦公

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨新北市長候選人侯友宜今天（26日) 上午到板橋國小投票，隨後回到市府辦公室處理公務，他說，半個月來還有許多事務需瞭解與思考，並從27日起立即恢復市政工作與行程。

國民黨新北市長候選人

侯友宜

侯友宜今上午前往板橋國小投票，接受媒體聯訪時表示，除了謝謝選務工作人員辛苦，今天天公作美偶見陽光，希望市民踴躍投票，展現民主風範與國家的團結，帶來更多的安定與希望。

他表示，今天穿著工作服出來投票，投票結束後，就可以立即把握時間進入市政工作，將回去辦公室瞭解與思考這2星期內需要進入狀況的市政；因為，明天就恢復正常工作，要事先做好準備。

至於他的妻子是否會出席晚間的開票晚會，侯友宜表示，都會尊重妻子的想法，因昨晚回到家太晚了，講不到兩句話。他開玩笑說，很多事情都聽老婆的意見比較好，日子會過得比較開心。

民進黨新北市長候選人

林佳龍

民進黨新北市長候選人林佳龍今天一早偕妻子廖婉如前往投票所投票，廖婉如對媒體說「我們都盡力了。」對於是否配戴幸運小物來投票，林佳龍笑說：「我的幸運小物就是婉如啦。」

林佳龍上午8時偕廖婉如到板橋區光復高中的投票所投票，兩人一派輕鬆和媒體及投票民眾打招呼，排隊領票並完成投票。

林佳龍夫妻接受媒體聯訪時，廖婉如表示：「我想我們都盡力了，他也為了實現他的理想在努力，我想這樣就很好。」

中央社引述林佳龍表示，心情很輕鬆，因為全力以赴了，民主就是人民作主，新北市大家踴躍投票，特別是有18歲公民權，對台灣民主發展非常重要，「自己真的能夠開始感謝一路走來幫忙的人」。

媒體詢及有沒有帶幸運小物來投票，林佳龍和妻子相視微笑說，「我的幸運小物就是婉如啦」「她是我最暖的分身」。另外，今天天氣突然發現有點涼，建議大家多穿一些外套保暖。

由於林佳龍要趕往永和陪總統蔡英文投票，廖婉如表示，等一下要好好享用早餐。她說，這陣子沒機會好好坐下來吃一下，她就喜歡弄早餐、邊看東西，休閒一下的感覺。