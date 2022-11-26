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吳亦凡性侵還逃漏稅判決結果出爐 下場超慘：被判13年、驅逐出境

吳亦凡真的掰了！強姦罪、聚眾淫亂罪罪名皆成立，有逃漏稅的罪嫌，將上繳政府26億台幣。

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/11/26 14:41
中國藝人吳亦凡被捕，一審判決出爐。（圖/路透社）

中國藝人吳亦凡被捕，一審判決出爐。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）中國藝人吳亦凡去年因性侵未成年少女被踢爆後逮捕，該案6月10日正式開庭審理，如今一審判決結果出爐，他數罪併罰總共遭判13年有期徒刑，附加驅逐出境，更因涉嫌逃漏稅，當局最後對他追繳約台幣26億的稅收、滯納金和罰款。

根據路透社，吳亦凡去年被爆出2020年11月至12月間，在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係。2018年7月1日，吳亦凡在其住所，夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。朝陽區人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法併罰。

由於吳亦凡擁有加拿大國籍，判決期間，加拿大駐華大使館官員也在現場旁聽了宣判。

根據中媒，一審判決出爐，吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境，回國後是否會受到加方的調查目前不得而知，不過有媒體指出吳亦凡可能面臨「化學閹割」的刑罰。

此外，《央視新聞》報導，吳亦凡還有逃漏稅的罪嫌，北京市稅務局根據吳亦凡在2019年至2020年期間，針對他採取虛構業務轉換收入性質虛假申報、透過境內外多個關聯企業隱匿個人收入等方式，逃了9500萬人民幣的稅還有少繳稅款8400萬人民幣進行調查，而後稅務稽查局已依法對吳亦凡追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計6億人民幣（約台幣26億）。
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