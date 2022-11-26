台灣九合一大選日＋13,218本土確診、29死

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增13,269例COVID-19確診，分別為13,218例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。



指揮中心表示，今日新增之13,218例本土病例，為5,975例男性、7,227例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,186例)，臺中市(1,758例)，高雄市(1,674例)，桃園市(1,333例)，臺南市(1,258例)，臺北市(1,126例)，彰化縣(707例)，屏東縣(439例)，新竹市(418例)，新竹縣(409例)，苗栗縣(333例)，雲林縣(285例)，南投縣(227例)，宜蘭縣(195例)，嘉義縣(194例)，基隆市(183例)，花蓮縣(179例)，嘉義市(156例)，臺東縣(90例)，金門縣(35例)，澎湖縣(28例)，連江縣(5例)。



指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為17例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月23日，死亡日期介於11月18日至11月23日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為20例男性、31例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本、美國及泰國 (各2例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年10月27日至11月25日。



指揮中心統計，截至目前國內累計20,026,399例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,769,247例排除) ， 其中8,254,423例確診，分別為37,503例境外移入、8,216,866例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,210例COVID-19死亡病例，其中14,193例本土，個案居住縣市分布為新北市2,813例、臺北市1,567例、臺中市1,489例、高雄市1,391例、桃園市1,054例、臺南市1,047例、彰化縣876例、屏東縣561例、南投縣461例、雲林縣449例、苗栗縣387例、嘉義縣364例、宜蘭縣309例、基隆市303例、花蓮縣246例、嘉義市239例、新竹縣228例、臺東縣185例、新竹市154例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。