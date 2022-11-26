只想投里長！南台灣選民撕毀選票被送辦　台北出動千名警力不容暴力衝突

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)九合一大選今（26）日登場，台北、台南、高雄等地傳出有選民撕毀選票遭警方逮捕。

綜合媒體報導，九合一大選併「18歲公民權」修憲複決公投今日登場，投票時間為上午8時至下午4時，將決將選出1萬1023名地方公職人員，及公投國民年滿18歲是否擁有選舉、罷免等公民權，然而，有些民眾搞不清楚投票內容於是憤怒撕票。

高雄67歲嚴男上午10時許前往大社區觀音社區發展協會投開票所投票時，因不懂18歲公民權修憲複決公投內容，又質疑詢問現場工作人員未受理睬，進而情緒失控撕毀公投票，被選務人員發現後，由善化警分局帶回，依選罷法究辦。

台南市東區和安定區38歲許男撕毀選票，他表示，自己是第一次投票，但僅要投里長選票，不願投市長、市議員和公投票，所以當場將市長、市議員選票和公投票撕毀，丟在投開票所的垃圾桶內，選務人員發現後通知警衛人員處置。

另外，台南東區1268投開票所上午發生1名民眾攜出公投票，北區1056投開票所也有1名民眾撕毀市議員選票。

台北市上午發生兩起撕毀選票事件，分別為內湖區39歲楊姓女子因蓋錯章所致，北投區75歲郭姓老翁不想投市長和市議員而誤撕，警方後續將函送選委會裁罰。

新店及中和也分別傳出63歲陳姓男子因不想領公投選票將其撕毀，他不知如何處理仍從選務人員手上拿到公投票才撕毀，後續將相關資料依法報請市選委會認定；另外78歲邱姓女子表明「不願意投公投票」直接撕毀，依公投法第44條函送裁罰。

台北市警察局今天總計出動7,000名警力執行投開票日安全維護勤務，重申絕不容許發生選舉暴力或衝突事件，也呼籲選民理性投票。

依據公民投票法第44條規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或罷免票攜出場外者及故意撕毀領得公投票者，處新台幣5,000元以上5萬元以下罰鍰。