【台灣2022九合一大選】台北市長3位主要競爭者:陳時中、蔣萬安、黃珊珊　均在早上完成投票

圖片來源: 中選會【11/26投票注意事項】

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）九合一選舉今天(26日) 投票，台北市長三位主要競爭者，依媒體提供的投票時間排列，順序分別是陳時中、蔣萬安、黃珊珊。他們分別在早上8:30、9:30、10:30 完成投票。

民進黨台北市長候選人

陳時中

民進黨台北市長候選人陳時中今上午偕同兒子投票，他說，昨天晚上睡得很好，感謝大家都盡心盡力、也告一段落了，今天就帶著輕鬆的心情投票。

陳時中今天上午8時30分穿著灰色POLO衫、黑色長褲，與兒子陳彥安一同抵達投票所，2人核對身分後，陳時中先領完票、走入圈票處，約1分鐘後掀開門簾，將選票依序投入票匭。

陳時中投完票後接受媒體聯訪表示，他今天上午起床時心情非常好，昨天晚上也睡得很好，因為大家都盡心盡力也告一段落了，就帶著輕鬆的心情投票，「該努力、該做的都做了，今天心情就更放得下來。」

談到今天的服裝搭配，陳時中說，他沒有這麼重視服裝，就是穿得比較輕鬆一點，出門前還花了一點時間找沒有競選圖樣、一般的口罩。

媒體詢問，出門前家人有沒有說什麼？陳時中笑說，家人的加油聲不斷，非常感謝家人，且昨晚的選前之夜也讓他很感動。

對於投完票到開票前的規劃，陳時中說，這幾個小時好像蠻難熬。他表示，吃飯是一定要的，如果能夠睡覺當然最好，應該還是以看訊息為主。

媒體又問，下著小雨，是否會擔心投票率。陳時中說，昨天選前之夜雨這麼大都沒人離開，「經過這場大雨淬鍊，我想我們都更堅強了」。

國民黨台北市長候選人

蔣萬安

國民黨台北市長候選人蔣萬安在投票後表示，希望大家踴躍出來投票，他現在心情很放鬆，開票前想要把握剩下的幾個小時，好好陪伴太太及孩子。

中央社報導，蔣萬安上午9時30分穿著灰色POLO衫、牛仔長褲前往投票所，經工作人員核對身分後，蔣萬安領完票、走入圈票處，約1分鐘後掀開門簾，將選票依序投入票匭。

蔣萬安投完票後接受媒體聯訪表示，現在心情很放鬆，同時對昨晚冒著風雨來參加選前之夜活動的民眾給他加油以及溫暖，仍覺得感動。

媒體詢問，針對太太石舫亘昨晚影片相約選後好好吃頓飯，蔣萬安指出，太太這兩週真的非常辛苦，昨天也在風雨中陪著他參與活動，他今天特別早上過來投票，讓太太及兩個孩子可以休息一下。

蔣萬安表示，出門前太太一樣對他說了一聲「加油」，他對太太說，很久沒有一起吃個飯，所以等一下他會順道帶著早餐回家，一起吃早餐。他想要把握剩下的幾個小時，好好陪伴太太及兩名孩子，如果天氣許可，也許帶著大兒子去騎腳踏車及打籃球，也會多花一些時間好好陪伴太太。

媒體追問，會不會擔心下雨天氣影響投票率。蔣萬安對此表示，投票非常重要，每一張選票都非常關鍵，希望大家都能夠把握手中這一票，踴躍出來投票，用手中這一票決定台北的未來。

無黨籍台北市長候選人

黃珊珊

無黨籍台北市長候選人黃珊珊上午和93歲母親一同現身投票所，她表示，現在心情很平靜、輕鬆，認真應考後，今天就是開開心心的等待（開票）結果。

黃珊珊上午10時30分許陪同高齡母親一同到內湖區方濟中學投開票所投票，她穿著休閒白衣搭配黑背心和牛仔褲，顯得一派輕鬆模樣。

媒體會前聯訪詢問昨天選前之夜許多人都很激動，昨晚是否有睡飽，以及今天投票日有無感覺如釋重負。黃珊珊說，昨晚看到許多人冒雨到現場，內心有著滿滿的感動，因承擔很多年輕朋友的期待，所以心情也很激動。

她也說，由於這3年多來的生理時鐘都是早上5時起床，但今天終於有時間在出門前先做完運動，隨後吃完早餐就去接母親一起來投票，兒子則因求學因素無法陪同。

媒體問到是否有攜帶幸運物在身？黃珊珊表示，沒有特別準備，但自己手腕上長期都有綁一條紅線，並說自己就是開開心心過每一天，心情不會特別緊張，反而認為越選越平靜，「都已經考試了，就認真應考、等待結果，平常的準備才重要，沒有一件事能臨時抱佛腳」。

至於有無安排其他行程？黃珊珊說，很久沒開車了，晚點應該會去修車，順便放輕鬆到處走走，今天就是開開心心的等待結果，還笑說自己的牙膏都用完了，還要去趟大賣場購買日常用品。

黃珊珊隨後陪同母親進入投開票所內投票，2人沿路話家常，她還打趣母親過重、推不動其輪椅，黃老美（黃母）則幽默回說自己年紀一大把了，回家後也不會減肥的，母女溫馨互動之情溢於言表。