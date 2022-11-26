Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美饒舌歌手肯爺又想選了！宣布加入2024美國總統選戰 將邀川普輔選

肯爺2020年的選舉以失敗告終，不過身為川普鐵粉的他，今宣布已邀請川普當他的副手，一起參選下一屆總統選舉。不過川普在聽到這個消息後，在桌子旁對肯爺大叫。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/26 12:34
肯爺發布的最新競選圖片，表示會邀請川普當副手一起競選2024美國總統。（圖/截圖自Twitter）

肯爺發布的最新競選圖片，表示會邀請川普當副手一起競選2024美國總統。（圖/截圖自Twitter）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國饒舌歌手肯爺（Kanye West）2020年曾加入選總統戰局，如今他又想挑戰一次選戰，25日於推特上發布影片表示將參選2024美國總統大選，並稱已邀請川普當副手輔選。

肯爺25日於推特上發布一支影片，上面寫著「Ye24」，Ye意指其名字縮寫，他日前也正式改名成Ye，而24則代表2024，《國會山莊報》（The Hill）報導，這是他首支競選影片，這個LOGO也將是其競選標誌。

肯爺2020年的選舉以失敗告終，僅獲7萬多張票，不過身為川普鐵粉的他，今宣布已邀請川普當他的副手，一起參選下一屆總統選舉。不過肯爺後來自爆，川普在聽到這個消息後，在桌子旁對肯爺大叫，表示這樣去選舉一定會輸，更直言「這在歷史上有任何人成功做到嗎？」

此外，肯爺還透露，他督促川普去向政府要求釋放1月6日美國國會暴動案而被拘捕的人，而川普則說到他對肯爺前妻金卡戴珊（Kim Kardashian）的真實想法。

不過肯爺日前也鬧出不少風波，這次宣布參選再度引起話題。肯爺10月出席巴黎時裝週時，穿著一件「White Lives Matter」（意指白人的命也是命）上衣，諷刺黑人人權運動Black Lives Matter是一場「騙局」，而後被非裔美籍的《Vogue 》全球特約時尚主編 Gabriella Karefa-Johnson批評，被罵的肯爺十分不爽，在個人社群媒體貼上Gabriella的照片，並嘲笑她身為時尚人卻穿搭的很糟。

不只如此，肯爺又在各個社群平台發出反猶太言論：「我今晚有點想睡，但等我醒來時，我要對猶太人發動第三戰備狀態（defcon 3）。」此言一出立刻引起大量網友、新聞媒體以及各界名人抨擊，大家都難以置信肯爺的失控發言，他也針對部分回應回擊，當時釀成不小風波，也引發諸多品牌切割。
肯爺
肯伊威斯特
美國總統大選
2024美國總統大選
川普

相關新聞

別扯政治交出報稅單！美最高法院駁回川普緊急上訴
別扯政治交出報稅單！美最高法院駁回川普緊急上訴
2022/11/23 11:17
期中輔選失利提防競爭者 川普超前卡位2024總統大選
期中輔選失利提防競爭者 川普超前卡位2024總統大選
2022/11/16 14:39
川普確定再戰2024總統大選　拜登推文批他在位時「辜負美國」
川普確定再戰2024總統大選　拜登推文批他在位時「辜負美國」
2022/11/16 13:53
無畏期中選舉失利 美國前總統川普擬競逐2024白宮寶座
無畏期中選舉失利 美國前總統川普擬競逐2024白宮寶座
2022/11/15 18:16
【美國期中選舉】共和黨紅潮變成「小漣漪」 選民怒火中燒為哪樁？
【美國期中選舉】共和黨紅潮變成「小漣漪」 選民怒火中燒為哪樁？
2022/11/11 14:23

更新時間 : 2022-11-26 13:08 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎號落萊爾富
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎號落萊爾富
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
朴恩斌、路雲主演韓劇「戀慕」　南韓戲劇首獲艾美獎
朴恩斌、路雲主演韓劇「戀慕」　南韓戲劇首獲艾美獎
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失