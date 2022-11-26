美饒舌歌手肯爺又想選了！宣布加入2024美國總統選戰 將邀川普輔選

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國饒舌歌手肯爺（Kanye West）2020年曾加入選總統戰局，如今他又想挑戰一次選戰，25日於推特上發布影片表示將參選2024美國總統大選，並稱已邀請川普當副手輔選。

肯爺25日於推特上發布一支影片，上面寫著「Ye24」，Ye意指其名字縮寫，他日前也正式改名成Ye，而24則代表2024，《國會山莊報》（The Hill）報導，這是他首支競選影片，這個LOGO也將是其競選標誌。

肯爺2020年的選舉以失敗告終，僅獲7萬多張票，不過身為川普鐵粉的他，今宣布已邀請川普當他的副手，一起參選下一屆總統選舉。不過肯爺後來自爆，川普在聽到這個消息後，在桌子旁對肯爺大叫，表示這樣去選舉一定會輸，更直言「這在歷史上有任何人成功做到嗎？」

此外，肯爺還透露，他督促川普去向政府要求釋放1月6日美國國會暴動案而被拘捕的人，而川普則說到他對肯爺前妻金卡戴珊（Kim Kardashian）的真實想法。

不過肯爺日前也鬧出不少風波，這次宣布參選再度引起話題。肯爺10月出席巴黎時裝週時，穿著一件「White Lives Matter」（意指白人的命也是命）上衣，諷刺黑人人權運動Black Lives Matter是一場「騙局」，而後被非裔美籍的《Vogue 》全球特約時尚主編 Gabriella Karefa-Johnson批評，被罵的肯爺十分不爽，在個人社群媒體貼上Gabriella的照片，並嘲笑她身為時尚人卻穿搭的很糟。

不只如此，肯爺又在各個社群平台發出反猶太言論：「我今晚有點想睡，但等我醒來時，我要對猶太人發動第三戰備狀態（defcon 3）。」此言一出立刻引起大量網友、新聞媒體以及各界名人抨擊，大家都難以置信肯爺的失控發言，他也針對部分回應回擊，當時釀成不小風波，也引發諸多品牌切割。