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九合一大選外媒怎麼看？華爾街日報揭特殊現象：候選人學生論文成選戰焦點

報導提到，台灣處於全世界較不穩定的地緣政治前線，不過當中國成天以共軍擾台，且國家主席習近平揚言拿下台灣、美國眾議院議長裴洛西訪台後共軍在台灣四周試射飛彈，這樣的時刻「論文門」仍然意外獲得高度的注意。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/11/26 11:10
林智堅召開記者會，澄清論文抄襲事件。（圖/中央社）

林智堅召開記者會，澄清論文抄襲事件。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣今年選戰淪為學生論文大戰也令外媒也看傻了眼！美媒「華爾街日報」今（26日）刊出來自台灣的選舉觀察，以「業餘調查員藉著上圖書館打倒地方政治人物」形容這次九合一大選選戰，也提及台灣重視學歷的社會背景。

根據中央社報導，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）直指台灣此次選舉過程中，挖掘候選人的學術違規行為成了一場「論文大戰」。而在網路上對政治議題發言十分活躍的「四叉貓」劉宇席是這篇報導首位提到的受訪者。

報導指出，四叉貓花了好幾個星期在國家圖書館找資料，挖掘政治人物論文抄襲的證據。報導因此形容「在本星期六的選舉當中，某些候選人最棘手的挑戰不是來自對中國的立場，而是來自圖書館的書架。」

報導提到，台灣處於全世界較不穩定的地緣政治前線，不過當中國成天以共軍擾台，且國家主席習近平揚言拿下台灣、美國眾議院議長裴洛西訪台後共軍在台灣四周試射飛彈，這樣的時刻「論文門」（Dissertation Gate）仍然意外獲得高度的注意。

報導分析，台灣之所以有這個特殊現象，是因為越是在這樣的緊張氣氛下，選民把注意力放在那些枝微末節的塵封論文上，似乎代表人們想要暫時分心、喘一口氣。

但另一個觀點則點出，因為台灣是一個深深崇尚菁英教育的民主國家，因此挖掘學術上的違規行為在選戰中有效果，也代表著候選人是否有誠信的標準。

在這篇爆底提及幾名涉及論文爭議的政治人物，包括兩年前高雄市長補選的候選人李眉蓁，這次九合一選戰中民進黨的原桃園市長參選人林智堅、民眾黨新竹市長候選人高虹安、民眾黨前立委蔡壁如。
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更新時間 : 2022-11-26 13:07 GMT+08:00

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