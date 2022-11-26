九合一大選併首次修憲複決今上午8點開投！下午4點結束 各候選人已前往投票

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）九合一大選併首次修憲複決今（26日）開始投票，時間上午8時到下午4時，預計今天午夜前完成開票。各縣市候選人如陳時中、盧秀燕、鄭運鵬、陳其邁等人已前往投票，行政院長蘇貞昌也已投完，並對媒體說「可以看到台灣有投票權是非常幸福的一件事」，呼籲民眾趕緊出來投票。

這次九合一大選將選出1萬1023位地方公職人員，及決定國民年滿18歲是否擁有選舉、罷免等公民權，選舉部分包括直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村里長共9種選舉。

而這次修憲案若通過，未來年滿18歲的公民可擁有投票的權利，包括選舉、罷免、創制、複決，依台灣目前人口數推估，約將增加41萬選舉人；除了投票權外，依法也將擁有被選舉權。若修憲案未通過，依法選舉權年齡維持20歲，被選舉權年齡維持23歲。

不過票數方面，需有效同意票超過選舉人總額的半數才算通過；全台有投票權人數為1923萬9392人，至少需達961萬9697人投同意票，修憲案才會通過。

今天一大早，各路候選人都已出門投票，綜合媒體報導，北市候選人陳時中偕同兒子一起在水源市場投票，他受訪時表示自己帶著輕鬆的心情投票，但到開票前的這段時間都很難熬，不過「該努力、該做的都做了，今天心情就更放得下來。」也感謝大家都盡心盡力、也告一段落了。

而高雄市長候選人陳其邁也是一早就到左營區新莊國小投票，並說自己昨天睡得很好，心情也很愉快。他也呼籲市民踴躍投票，說希望大家能夠趁著好天氣，趕快出門投票，投完票還能趁有時間和家人一起出遊。

行政院長蘇貞昌上午與夫人詹秀齡前往新北市育林國中投票，結束行程後接受媒體聯訪表示，可以看到台灣有投票權是非常幸福的一件事，一早來看見許多民眾已經在排隊，選務進行的也很順利。

蔡英文總統是上午9時左右就出現在自己戶籍地投票所新北市永和區秀朗國小投票，她強調不論天氣情況如何，還是鼓勵大家踴躍出門投票、返鄉投票，這是實踐民主最重要的一個時刻。

其他候選人如謝龍介、黃偉哲都已紛紛投下寶貴的一票，並表示心情如釋重負。柯志恩、謝國樑、高虹安、蔡其昌等人也在媒體的等候下進入投票所投票。

今天投票時間到下午4點止，之後會開始力拼當天開完票。因2018年九合一選舉併10項公投舉行，曾發生開票至翌日凌晨的情形。中選會主委李進勇昨天說，他對開票程序的底線是「今日事今日畢」，不希望拖到隔天，將往這個方向全力衝刺。