台灣九合一大選暨「18歲公民權修憲」公投 下午4時投票截止別忘帶二物

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣九合一大選合併首次修憲複決投開票今（26）日舉行，將選出1萬1023位地方公職人員，投票時間上午8時到下午4時，預估午夜前完成開票，中選會也提醒民眾務必帶身份證核對身份，而帶投票通知單可縮短現場行政作業時間。

九合一選舉包括直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村里長共9種選舉，將選出1萬1023位地方公職人員。中選會在全台設有368個選務作業中心、1萬7649個投開票所，動員逾30萬選務工作人員。

今日也要針對是否同意讓國民年滿18歲也能擁有選舉、罷免、創制、複決、及被選舉權的進行修憲公投表決。（中選會公報看這裹）至於修憲複決的通過門檻，依憲法增修條文規定，有效同意票超過選舉人總額的半數即通過。

根據中央社報導，選舉人數與投票權人數部分，排除「第11屆嘉義市長」因有候選人病故需另擇日選舉外，選舉人人數為1896萬7771人；此外，「18歲公民權」修憲公民複決投票權人數為1923萬9392人，首投族76萬人。

注意事項部分，中選會日前已說明，尚未解除隔離的確診者，依目前防疫規定不得外出，若民眾今天在投開票所發現尚未解除隔離的確診者，可向當地衛生主管機關檢舉；不過，全台投票所將設立防疫專用通道與遮屏，供給發燒的投票民眾使用。

中選會也提醒民眾，公職候選人今天不能從事公投宣傳活動或其他競助選活動；而候選人以外的民眾，雖然可以從事公投宣傳，但不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字，包含民眾投票時戴的口罩也不能出現相關宣傳字樣。

投票帶什麼？

投票前請備好身分證、投票通知單、印章，若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印的方式取代，若沒帶投票通知單也可以投票，只是選務人員必須在名冊中尋找選舉人名字，較為耗時。