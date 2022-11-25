Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

【選前之夜】于美人助選　張昭雄：宋楚瑜和親民黨唯一支持黃珊珊

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/11/25 20:56
前親民黨副主席張昭雄今（25）晚現身力挺黃珊珊。

前親民黨副主席張昭雄今（25）晚現身力挺黃珊珊。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）明日九合一選舉登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（25）晚在市政府前舉行選前之夜造勢活動，藝人于美人、符瓊瓊音以及前親民黨副主席張昭雄也到場，為黃珊珊的最後一哩路集氣。

前台北市副市長黃珊珊選擇在台北市府廣場前舉行「捍衛新價值 擺脫舊勢力–黃珊珊選前之夜」，今晚天空飄雨，然而支持者穿著雨衣，熱情揮舞旗幟，據黃珊珊競選總部表示，截止至晚間七點半，約有4000人到場支持。

資深媒體人康仁俊前來助講，他透露自己初識黃珊珊時，黃珊不愛笑臉很臭，但黃參選以來笑容越來愈多，因為她「在做對的事情，所以她很快樂！」

于美人今晚出席晚會擔任引言人，她表示台北是今晚的主角，三位候選人中只有黃珊珊跟這個城市的連結最強，「做台北人就要有台北人的任務，就是替這個城市找到最適合的市長」。

于美人喊話，「讓台北市沒有對立的圍牆，沒有舉債的藍圖，沒有意識的看板，讓我們回到城市，腳踏實地」，呼籲支持黃珊珊。

張昭雄晚間出席黃珊珊選前之夜，強調自己是親民黨副主席，他重申兩遍，宋楚瑜和親民黨唯一強力支持的是黃珊珊，破除先前外界解讀宋楚瑜一句「心永遠是藍的」是挺蔣萬安。

永康商圈自治會會長李慶隆則表示，黃珊珊會用和平來平衡台北市，讓偉大市民每天都能有快樂的日子。

黃珊珊今日也在臉書感性地寫下，「親愛的偉大市民，你們不是藍的，你們也不是綠的，你們都是自由的！因為自由的思想、自由的意志，創造了自由的靈魂，也造就了我們這座自由的城市！」

​黃珊珊寫道，一個政黨，說另個政黨是「黑」，另一個政黨說那個政黨是「貪」，「我講句最簡單的話：『不投黑、不投貪，票就投黃珊珊！』」。

黃珊珊表示，超越藍綠，不是消滅藍綠，是希望藍綠放下意識型態，以市民的利益為本，讓人民優先，偉大的市民「才是這座城市的主人」。

​黃珊珊強調，白色是選票，白色更是一道光，白色的力量讓台灣翻轉，白色讓我們看見了，這個藍綠政黨的醜惡。「所以用你的選票來證明，用你的這道光，來照亮藍綠的醜惡」。
九合一選舉
黃珊珊
張昭雄
親民黨
選前之夜

相關新聞

〈時評〉2022九合一選舉落幕後　台灣外交挑戰才正要開始
〈時評〉2022九合一選舉落幕後　台灣外交挑戰才正要開始
2022/11/25 11:56
洪申翰回顧坤輿流血衝突夜：徐耀昌早知會出事
洪申翰回顧坤輿流血衝突夜：徐耀昌早知會出事
2022/11/24 14:54
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
2022/11/24 14:08
台灣九合一選舉本周六登場！中選會：佩戴候選人姓名號次口罩進投票所　恐遭重罰
台灣九合一選舉本周六登場！中選會：佩戴候選人姓名號次口罩進投票所　恐遭重罰
2022/11/21 20:24
【11/26投票倒數計時】台灣民眾黨主席柯文哲　率黨員在台北、台中分別舉行造勢活動
【11/26投票倒數計時】台灣民眾黨主席柯文哲　率黨員在台北、台中分別舉行造勢活動
2022/11/21 11:17

更新時間 : 2022-11-25 21:53 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野
臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎號落萊爾富
來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎號落萊爾富
共諜邵維強案　台灣調查局：絕大部分軍官拒絕利誘
共諜邵維強案　台灣調查局：絕大部分軍官拒絕利誘
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔