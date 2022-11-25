【選前之夜】于美人助選　張昭雄：宋楚瑜和親民黨唯一支持黃珊珊

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）明日九合一選舉登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（25）晚在市政府前舉行選前之夜造勢活動，藝人于美人、符瓊瓊音以及前親民黨副主席張昭雄也到場，為黃珊珊的最後一哩路集氣。

前台北市副市長黃珊珊選擇在台北市府廣場前舉行「捍衛新價值 擺脫舊勢力–黃珊珊選前之夜」，今晚天空飄雨，然而支持者穿著雨衣，熱情揮舞旗幟，據黃珊珊競選總部表示，截止至晚間七點半，約有4000人到場支持。

資深媒體人康仁俊前來助講，他透露自己初識黃珊珊時，黃珊不愛笑臉很臭，但黃參選以來笑容越來愈多，因為她「在做對的事情，所以她很快樂！」

于美人今晚出席晚會擔任引言人，她表示台北是今晚的主角，三位候選人中只有黃珊珊跟這個城市的連結最強，「做台北人就要有台北人的任務，就是替這個城市找到最適合的市長」。

于美人喊話，「讓台北市沒有對立的圍牆，沒有舉債的藍圖，沒有意識的看板，讓我們回到城市，腳踏實地」，呼籲支持黃珊珊。

張昭雄晚間出席黃珊珊選前之夜，強調自己是親民黨副主席，他重申兩遍，宋楚瑜和親民黨唯一強力支持的是黃珊珊，破除先前外界解讀宋楚瑜一句「心永遠是藍的」是挺蔣萬安。

永康商圈自治會會長李慶隆則表示，黃珊珊會用和平來平衡台北市，讓偉大市民每天都能有快樂的日子。

黃珊珊今日也在臉書感性地寫下，「親愛的偉大市民，你們不是藍的，你們也不是綠的，你們都是自由的！因為自由的思想、自由的意志，創造了自由的靈魂，也造就了我們這座自由的城市！」

​黃珊珊寫道，一個政黨，說另個政黨是「黑」，另一個政黨說那個政黨是「貪」，「我講句最簡單的話：『不投黑、不投貪，票就投黃珊珊！』」。

黃珊珊表示，超越藍綠，不是消滅藍綠，是希望藍綠放下意識型態，以市民的利益為本，讓人民優先，偉大的市民「才是這座城市的主人」。

​黃珊珊強調，白色是選票，白色更是一道光，白色的力量讓台灣翻轉，白色讓我們看見了，這個藍綠政黨的醜惡。「所以用你的選票來證明，用你的這道光，來照亮藍綠的醜惡」。

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