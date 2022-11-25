Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

史上第一人！C羅寫下連五屆世足都進球的神話

C羅在世界盃總進球數來到8顆，尚擠不進歷史前三，然而已然超過另一位球王、也在本屆世足尋求冠軍的阿根廷梅西 （7顆）。

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/25 19:17
葡萄牙名將C羅在2022年卡達世界盃小組賽對陣迦納時，踢進本屆賽事個人首分，也寫下連續參賽五屆世足都得分的空前紀錄。(圖／翻攝自美聯社） ...

葡萄牙名將C羅在2022年卡達世界盃小組賽對陣迦納時，踢進本屆賽事個人首分，也寫下連續參賽五屆世足都得分的空前紀錄。(圖／翻攝自美聯社） ...

（台灣英文新聞／體育組　綜合報導）不受曼聯離隊風波影響，五度率葡萄牙進軍世足的C羅（Cristiano Ronaldo），25日凌晨帶隊以3：2擊敗迦納，一記12碼罰球補不僅助葡萄牙先馳得點，更成為史上第一位連續5屆世界盃都進球的球員，更寫下連續10屆世界大賽（世界盃與歐洲盃）皆進球的歷史紀錄，再次證明自己是當今最偉大的足球員。

C羅自2006年率領葡萄牙參加世界盃，前三屆各踢進1球，2018年俄國世界盃C羅斬獲4球，累計進球7球；此番5度參賽，在對陣迦納一戰中，葡萄牙全隊11次射門他就佔了4次，其中在第31分鐘自禁區進球被判犯規在先遭到沒收，後在第65分鐘12碼罰球為葡萄雅的勝利吹響號角，也寫下自己的不朽傳說，成為唯一一個參加五屆世足都進球的男人。

不僅如此，C羅還送出2次關鍵助攻給費爾南德斯（Bruno Fernandes），優異表現更獲選單場MVP殊榮，也是他生涯第7次在世界盃中獲選MVP。

儘管C羅在世界盃進球數來到8顆，尚擠不進歷史前三，然而已然超過另一位球王、也在本屆世足尋求冠軍的阿根廷梅西 （7顆）；若將歐洲杯與世界盃紀錄放在一起看，從2004年歐洲盃算起，之後的4屆世界盃與4屆歐洲盃C羅通通都有得分紀錄，加上今年卡達世界盃，更是前所未有在連續十屆世界大賽都能得分的怪物。

本屆世足賽，球迷都在引頸期盼，這位傳奇球員能夠將他的神話推上無人企及的巔峰。
C羅
世足賽
葡萄牙
迦納

相關新聞

C羅離開曼聯！爆炸性訪談指控球隊高層　傳奇教頭佛格森後都未奪英超冠軍
C羅離開曼聯！爆炸性訪談指控球隊高層　傳奇教頭佛格森後都未奪英超冠軍
2022/11/23 11:36
【2022世足】史上第一！C羅IG粉絲破5億破紀錄　梅西最後一戰力拼大力神杯
【2022世足】史上第一！C羅IG粉絲破5億破紀錄　梅西最後一戰力拼大力神杯
2022/11/22 12:07
看球賽怎能沒啤酒！2022世界盃將開打 倒數兩天FIFA突變卦不准賣酒
看球賽怎能沒啤酒！2022世界盃將開打 倒數兩天FIFA突變卦不准賣酒
2022/11/19 12:00
馬斯克再出招 下令Twitter工程師飛去舊金山親自面談
馬斯克再出招 下令Twitter工程師飛去舊金山親自面談
2022/11/19 10:34
沒經驗、沒履歷？恭喜你錄取了 後疫情時代 旅宿業殺紅了眼搶人
沒經驗、沒履歷？恭喜你錄取了 後疫情時代 旅宿業殺紅了眼搶人
2022/07/04 17:49

更新時間 : 2022-11-25 20:22 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野
臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
共諜邵維強案　台灣調查局：絕大部分軍官拒絕利誘
共諜邵維強案　台灣調查局：絕大部分軍官拒絕利誘
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
朴恩斌、路雲主演韓劇「戀慕」　南韓戲劇首獲艾美獎
朴恩斌、路雲主演韓劇「戀慕」　南韓戲劇首獲艾美獎