史上第一人！C羅寫下連五屆世足都進球的神話

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）不受曼聯離隊風波影響，五度率葡萄牙進軍世足的C羅（Cristiano Ronaldo），25日凌晨帶隊以3：2擊敗迦納，一記12碼罰球補不僅助葡萄牙先馳得點，更成為史上第一位連續5屆世界盃都進球的球員，更寫下連續10屆世界大賽（世界盃與歐洲盃）皆進球的歷史紀錄，再次證明自己是當今最偉大的足球員。

C羅自2006年率領葡萄牙參加世界盃，前三屆各踢進1球，2018年俄國世界盃C羅斬獲4球，累計進球7球；此番5度參賽，在對陣迦納一戰中，葡萄牙全隊11次射門他就佔了4次，其中在第31分鐘自禁區進球被判犯規在先遭到沒收，後在第65分鐘12碼罰球為葡萄雅的勝利吹響號角，也寫下自己的不朽傳說，成為唯一一個參加五屆世足都進球的男人。

不僅如此，C羅還送出2次關鍵助攻給費爾南德斯（Bruno Fernandes），優異表現更獲選單場MVP殊榮，也是他生涯第7次在世界盃中獲選MVP。

儘管C羅在世界盃進球數來到8顆，尚擠不進歷史前三，然而已然超過另一位球王、也在本屆世足尋求冠軍的阿根廷梅西 （7顆）；若將歐洲杯與世界盃紀錄放在一起看，從2004年歐洲盃算起，之後的4屆世界盃與4屆歐洲盃C羅通通都有得分紀錄，加上今年卡達世界盃，更是前所未有在連續十屆世界大賽都能得分的怪物。

本屆世足賽，球迷都在引頸期盼，這位傳奇球員能夠將他的神話推上無人企及的巔峰。