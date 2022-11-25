澳洲前總理莫里森疫情期間秘密兼任5部長 高等法院前法官調查中

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）澳洲高等法院前法官正在對前總理莫里森進行調查，發現其於疫情期間涉嫌秘密兼任5部長，包含衛生部長、財政部長、國庫部長、資源部長與內政部長，認為此舉有損公眾對政府的信任。

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）今年5月在大選中失利，然而根據路透社報導，一名澳洲高等法院前法官貝爾（Virginia Bell）發現，他在疫情期間秘密兼任5個部長職位，因此提出希望未來能提高部長任命案透明度的規定，並認為這些任命可能會損及公眾對政府的信任。他說「等到任命案公諸於世後，與人事案有關的秘密性對政府信任造成傷害。」

在此報告提出之前，莫里森曾表示，在疫情期間任命這些職位是必要的，以確保職權的連貫性，並以防有部長喪失工作能力，但貝爾的報告對這兩項說詞提出質疑，認為若真有必要，明明可以迅速另行任命代理部長。

此爭議於今年8月爆發，現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）當時告訴媒體，莫里森是於2020年3月兼任衛生和財政部長，2021年4月兼任資源部長，同年5月兼任內政和國庫部長職務。艾班尼斯認為這強烈破壞民主，也說：「莫里森政府隱瞞這些任命不讓澳洲人民知情，簡直不可思議。」

在這次調查報告發布不久後，莫里森親自提出說明為自己辯護，表示自己的行為是合法的，並說他將持續在國會服務。莫里森在臉書（Facebook）發文說：「身為總理，我對國家安全與國家利益的認知，比各個部長、肯定也比這項調查還要廣泛。這對第三方就這類事務得出確切結論的能力產生侷限。」

為避免任命不透明，貝爾提出6項改革建議，包括立法要求公告部長任命案。艾班尼斯已同意表示他的政府會採納這6項建議，並在記者會上說「我們讓陽光照耀喜歡暗中運作的影子政府。一個愛搞秘密作業與粉飾文化的政府。」