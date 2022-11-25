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警政署: 11/25選前之夜造勢　全台灣有7000警力維護治安

警政署長黃明昭今天(25日) 表示，全國有7000名警力維護今晚選舉造勢的交通與治安，明天（26日) 會投入更多人維護選務安全。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/25 17:58
選舉投票前夕，新北市板橋區25日晚間將有國民黨及民進黨兩場大型造勢晚會活動，且距離相近。新北市警察局將到場協助維安，規畫出動約800警力...

選舉投票前夕，新北市板橋區25日晚間將有國民黨及民進黨兩場大型造勢晚會活動，且距離相近。新北市警察局將到場協助維安，規畫出動約800警力...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）內政部警政署長黃明昭今天(25日) 表示，全國有7000名警力維護今晚選舉造勢的交通與治安，明天（26日) 會投入更多人維護選務安全。感謝全國警力與民力投入，各警局也妥善規劃讓選舉平順。

新北市警局表示，黃明昭重視選前之夜及投開票日安全維護工作，今下午前往新北市警局，聽取警局長黃宗仁與各單位維安報告與勤務規劃。

黃明昭接受聯訪時表示，今晚選前之夜，新北市有藍綠兩場造勢晚會，加上周邊有「新北歡樂耶誕城」的活動舉行；因人流與交通交織衝擊在一起，他要求市警局在交通與安全要加強疏導與強化作為。

黃明昭說，新北市警局投入867名警力，維護今晚的治安與交通，且有萬全準備，相信可以圓滿完成任務，他特別謝謝黃宗仁與各勤務單位將士用命。

黃明昭也藉機感謝全國警察同仁賣力維護安全與查察賄選，他說，成績有目共睹。全國有7000名警力投入今天晚上的造勢活動維安，明天會投入更多人在選務工作，相信新北市警局與各縣市警局有妥善規劃勤務，警力與民力一起維護選務治安。

中央社引述新北市警局表示，除規劃交通動線，管制交通與疏導遊覽車上下車、停車地點，也向中央申請機動保安警力，對現場惡意、蓄意滋事或妨害社會大眾安全，演化成群眾暴力時，將強力壓制嚴辦。

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