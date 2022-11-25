福智文教基金會2022「心靈教育與環境永續論壇」11/27強勢登場

福智文教基金會2022「心靈教育與環境永續論壇」於11月27 日(星期日)假中油國光廳熱烈登場！今年論壇已屆十週年， 基金會將歷年來與跨界交會的精彩議題作黃金回顧。過去十年， 世界面對疫情肆虐、氣候變遷、戰爭爆發、難民問題、種族議題、 通貨膨脹、元宇宙來臨等，讓人心徬徨不安，生活步調快速更迭， 環境災難頻傳，促使人們開始反思自身與萬物環境和諧永續的關係。

基金會於2013年起，匯聚各方社會賢達，從當今教育價值、 環境永續、企業責任、醫學與科學， 以及人文藝術等社會多元領域探討， 共同激勵出心靈正向積極的力量，確實在失序與人心疏離的時代中， 注入溫暖與希望，化危機為轉機，建構幸福和諧的社會福祉。 論壇十年至今共匯集了108位各界專家與意見領袖蒞臨分享， 以及吸引逾15,000人參與。誠摯的歡迎各界好友熱烈報名20 22「心靈教育與環境永續論壇」，持續關注你我永續的大未來。

福智文教基金會執行長郭基瑞說明，創辦人日常老和尚深諳當今社會 科學昌明、物質豐饒，整體環境快速遽變， 但人心卻未因此而更快樂，反而亂了方寸、惡相對立。因此， 老和尚以深遠的悲智提出「教育是人類升沈的樞紐」，從根本說明， 無論是提升心靈或珍惜環境，都需從人心下手， 因為一切事物唯心所造，而心需要透過教育，方能轉變。有鑑於此， 基金會秉持老和尚的教誡，從奠定利他精神的心靈教育工程開始， 多年來勤懇地實踐與推動， 並與各界不同領域的優質夥伴開展共好關係， 交流多元良善的價值觀點與實務經驗， 以及人與環境間各利益關係的尊重與包容。 基金會期願以此拋磚引玉，持續與更多有志之士互相砥礪，拓展向上 向善的凝聚力與影響力，共同為世界社會貢獻自利利他的使命與責任 。

歷年論壇中，在「教育價值」的領域中， 福智僧團前任住持如證和尚提到， 希望每一個人都能負起對每一個生命的責任，對你周圍的人的理解、 陪伴與等待。透由心靈教育，以修己善人為終身學習， 創造社會國家優秀的人才與全人類的福祉。 前教育部政務次長林思伶闡述，僕人領導最終的指標， 就是那個受很多幫助的人，最後也成為幫助別人的人。在「 企業責任」面向中， 王品集團創辦人戴勝益在暢談人生的智慧時表達， 成功不是第一個出發的，而是最後一個倒下的。 善菓餐飲集團創辦人嚴心鏞認為企業倫理的實踐， 就是在追求事業時，就立下對社會與環境有助益的事， 才能夠真正成就自他。前副總統陳建仁在僕人領導— 以全民防疫為例的演講中表述，在自然界裡，河川、樹林、太陽、 花朵都是為彼此而活，這才是自然的法則。 當別人因你而快樂的時候，生命就更加美好。

在歷屆「環境永續」的領域中， 首次邀請國際知名心靈環保人士約翰・羅賓斯(John Robbins)蒞臨，他於演講中發表， 能不畏艱難的面對挑戰而實現夢想，源自於一顆真誠利他的心靈， 並進而帶動他人一同實踐。循環台灣基金會的董事長黃育徵， 在共解氣候危機的演講中表述， 循環經濟的背後是生命的價值被點燃了， 人們自然而然就會有更好的生活方式。在「醫學與科學」的面向中， 臺灣大學電機系名譽教授李嗣涔在心靈—物理學失落的一塊拼圖演講 中指出，心靈是物理學失落的一塊拼圖，它有巨大的力量， 如果能找到心靈所在，會發揮真正的能力。在「人文藝術」領域中， 知名導演暨琉璃工坊創辦人張毅暢談藝術與人心時表述， 在藝術創作裡，應該包含關心社會、民族及每一個人， 啟發對生命價值觀念的反省。

除了回顧論壇十週年激勵人心的美好價值，今年「 心靈教育與環境永續論壇」持續從教育、永續及企業面向交會探討。 首場由宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮以「 從新王道談教育與永續」為題進行專題演講， 闡述企業永續價值的王道核心信念。榮獲2022年RE100「 全球企業領袖獎」冠軍寶座的歐萊德創辦人暨董事長葛望平，則從「 零碳企業」為題進行演講， 向與會人士分享企業品牌永續的競爭力與社會責任。接著， 由中華民國愛自造者學習協會特聘講師李秉軒、 菩茗有機負責人張顥嚴及無肉市集創辦人張芷睿，共同會談「 大視野，向未來—青年創新」，暢談人生精彩的奮鬥歷程， 希望為社會注入希望與活力。最後，由行政院環境保護署前副署長、 臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠，以「 我的永續白皮書」專題演講，探討以理性與心靈的角度，看待經濟、 社會、環境面向的各種問題及解決方案，誠摯的歡迎您蒞臨共襄盛舉 ！

福智僧團前任住持如證和尚於歷年「心靈教育與環境永續論壇」暢談教育價值。(圖片由福智基金會提供)

知名導演暨琉璃工坊創辦人張毅(右1)於論壇暢談藝術與人心，希望藝術創作能啟發對生命價值觀念的反省。(圖片由福智基金會提供)