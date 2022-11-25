新北推族語師資多元培力　活化族語教學模式

新北市教育局為推動原住民族教育，推出「原住民族語老師專業培力計畫」，發展多元研習課程，目標達到原住民族語師資的培育、分享與傳承，111年度已辦理27場次教師增能研習，計有現職與族語教師近1,000人次參與，朝向全民原教的目標共同努力。
教育局長張明文表示，該市為推展原住民族語文及文化，首重族語教師的培育、增能與傳承，今年全國首創族語教師認證輔導班，網羅族語教學人才，輔導其通過認證成為合格族語教師，並透過師徒制的傳承，由資深族語老師定期協助初任或具教學需求之族語老師，提供課程設計、教學方式、班級經營與學生輔導等諮詢。此外，也定期辦理在職增能及回流研習，提供族語教師現場教學能力與教學新知。為鼓勵資深優良族語教師持續留在本市服務，更也全國首創資深族語教師獎勵制度，感謝族語教師的長期付出。
新北市原住民教育資源中心設立於仁愛國小，主責族語相關行政規劃、師資培訓、課程教材研發、及教學輔導等。今年自暑期起規劃「自造原味」系列研習，結合自造者運動，以趣味性及生活化的師培課程，讓教師自己動手做，從中瞭解原住民族文化，進而落實在教學中，打造具有「原」味的創意課程。
參與原住民文化融入3D列印課程後，丹鳳國小專職原住民族語老師停秀玲表示，將泰雅文化與傳統工藝，結合現代3D列印設備，製作出泰雅族口簧琴，是一堂非常有趣的課程。未來可融入社會及生活科技領域，增進學生對泰雅文化的理解，科技導入課程，可增添學習動機，讓原住民族工藝貼近學生的生活。
烏來國中小主任劉亞汶參加「自造原味」課程，與夥伴一起運用雷射雕刻技術，將原住民族文化圖騰鑲於將棋上。她表示，手作的「桌遊將棋」，可用於班級經營，激發小組團隊合作，也有助學生認識原住民族的藝術之美，增進對文化的認同。
仁愛國小原民籍教師劉筱彤針對手作花環研習，她表示，排灣族利用在地植物，做成花環，使學生認識當地節令的植物、蔬果，還能運用在生活節慶中，未來可將此課程導入課堂，傳達自然與文化意涵。
教育局表示，新北市幅員廣大，原住民人口數近6萬人，原住民學生更多達1萬人，教育局為傳承族語，積極於高中以下學校開設族語課，除了實體授課，更配合學校課程安排遠距教學，111學年度新北市原住民族語課程總開設班數超過2,000班，開課率已逾9成，期待未來能透過培力計畫落實族語教師的教學深化與經驗傳承，讓新北的原力崛起，進一步將原住民族文化讓全民認識與瞭解，以達到全民原教。
教師一起體驗將雷射雕刻技術，融入原住民族文化圖騰，認識原住民族的藝術之美，增進對文化的認同。（照片來源：新北市教育局提供）