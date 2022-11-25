新北推族語師資多元培力　活化族語教學模式

新北市教育局為推動原住民族教育，推出「 原住民族語老師專業培力計畫」，發展多元研習課程， 目標達到原住民族語師資的培育、分享與傳承，111年度已辦理2 7場次教師增能研習，計有現職與族語教師近1,000人次參與， 朝向全民原教的目標共同努力。

教育局長張明文表示，該市為推展原住民族語文及文化， 首重族語教師的培育、增能與傳承， 今年全國首創族語教師認證輔導班，網羅族語教學人才， 輔導其通過認證成為合格族語教師，並透過師徒制的傳承， 由資深族語老師定期協助初任或具教學需求之族語老師， 提供課程設計、教學方式、班級經營與學生輔導等諮詢。此外， 也定期辦理在職增能及回流研習， 提供族語教師現場教學能力與教學新知。 為鼓勵資深優良族語教師持續留在本市服務， 更也全國首創資深族語教師獎勵制度，感謝族語教師的長期付出。

新北市原住民教育資源中心設立於仁愛國小， 主責族語相關行政規劃、師資培訓、課程教材研發、及教學輔導等。 今年自暑期起規劃「自造原味」系列研習，結合自造者運動， 以趣味性及生活化的師培課程，讓教師自己動手做， 從中瞭解原住民族文化，進而落實在教學中，打造具有「原」 味的創意課程。

參與原住民文化融入3D列印課程後， 丹鳳國小專職原住民族語老師停秀玲表示，將泰雅文化與傳統工藝， 結合現代3D列印設備，製作出泰雅族口簧琴， 是一堂非常有趣的課程。未來可融入社會及生活科技領域， 增進學生對泰雅文化的理解，科技導入課程，可增添學習動機， 讓原住民族工藝貼近學生的生活。

烏來國中小主任劉亞汶參加「自造原味」課程， 與夥伴一起運用雷射雕刻技術，將原住民族文化圖騰鑲於將棋上。 她表示，手作的「桌遊將棋」，可用於班級經營， 激發小組團隊合作，也有助學生認識原住民族的藝術之美， 增進對文化的認同。

仁愛國小原民籍教師劉筱彤針對手作花環研習，她表示， 排灣族利用在地植物，做成花環，使學生認識當地節令的植物、 蔬果，還能運用在生活節慶中，未來可將此課程導入課堂， 傳達自然與文化意涵。

教育局表示，新北市幅員廣大，原住民人口數近6萬人， 原住民學生更多達1萬人，教育局為傳承族語， 積極於高中以下學校開設族語課，除了實體授課， 更配合學校課程安排遠距教學，111學年度新北市原住民族語課程 總開設班數超過2,000班，開課率已逾9成， 期待未來能透過培力計畫落實族語教師的教學深化與經驗傳承， 讓新北的原力崛起，進一步將原住民族文化讓全民認識與瞭解， 以達到全民原教。

教師一起體驗將雷射雕刻技術，融入原住民族文化圖騰，認識原住民族的藝術之美，增進對文化的認同。（照片來源：新北市教育局提供）