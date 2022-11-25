新北榮獲教育部藝術教育貢獻獎8獎項　獲獎數蟬聯4年全國第一

教育部第9屆全國藝術教育貢獻獎日前出爐！ 秀峰高中、南山高中、深坑國中、濂洞國小、 牡丹國小榮獲績優學校獎，汐止城市愛樂協進會獲頒績優團體獎， 大豐國小林曉筠教師榮獲教學傑出獎， 鶯歌工商蕭正一主任榮獲活動奉獻獎，新北市總計獲8獎項，已蟬聯 4年為全國獲獎最多之縣市。

績優學校獎獲獎學校中，濂洞國小位處台灣東北角礦山遺址區， 結合國家級地質景觀、社區藝文場館和國際藝術團隊，建構「 礦山生活美學」藝術教育，帶領學生走讀、探索、實作， 規劃水湳洞之美、黃金山水、食在有藝思等系列課程， 培養學生生活美感。牡丹國小是一所「山中維也納」學校， 秉持學音樂的孩子不會變壞的理念， 讓全校每位孩子自小一開始學習提琴， 多次參加市內音樂比賽榮獲佳績，並受邀對外表演近200場， 其中多場為公益場，為癌症病童募款，讓音樂涵養孩子豐實的生命。

深坑國中在校訂課程中融入美感素養，例如簪纓走讀， 帶領學生踏查深坑老街文史、廟宇文化、體驗在地藍染、 並結合農會資源，聘請茶藝老師教授茶道課程； 並積極活化校園藝術空間，將舊穿堂改建成多功能展演場地， 榮獲德國IF設計獎肯定，提供師生美感與功能兼具的展演場地。

秀峰高中校園內有喜鵲築巢，該校褚天安老師規劃喜鵲特色課程， 帶領學生走出教室進行素描、拍照，訓練專注力及觀察力； 學校也將原本昏暗通學巷道，打造為具藝術氣息的「喜鵲巷」， 發展系列喜鵲文創品，更辦理師生藝術季活動， 培養永續生活美學素養。 南山高中運用跨領域課程進行創新藝術教學，如「藝起玩動畫課程」 結合物理、美術、資訊、國文協同教學， 以物理運動現象製作動畫作品，更積極推動校園多元藝術活動， 如定期舉辦南山小舞台，讓學生秀才藝、展才華。

績優團體獎得主新北市汐止城市愛樂協進會積極培育藝術人才， 如免費辦理暑期音樂夏令營， 並結合汐止區學校樂團合作仲夏夜音樂會。以藝術傳遞溫暖， 透過演奏台灣民謠關懷獨居長者；長期以音樂推展城市外交， 曾獲邀前往汶萊演出，在當地引起極大迴響。

教學傑出獎獲獎者大豐國小林曉筠老師投入音樂教學16年， 帶領樂團屢獲全國音樂比賽特優， 並辦理多場音樂會積極推廣原住民、客家音樂。 此外林老師與日本北海道管弦樂團策劃國際親善演奏會， 以音樂進行國際交流。活動貢獻獎獲獎者鶯歌工商蕭正一主任創設「 忘年之膠彩畫會」，無私教導校友及社會愛好丹青人士， 傳承精湛技藝，並投入學校及社區之公共藝術設計， 構築藝術學習空間，打造藝術繪畫學習成果展示之展覽場所。

張明文局長表示，新北市致力培養孩子美感素養， 多年來辦理藝術深耕課程、假日藝術學校、週末藝術秀、 藝術滿城香等活動，並結合學校及民間資源培育藝術種子； 期待藝術教育貢獻獎的表揚，鼓勵更多人才及學校、 團體投入藝術教育，逐步推動新北成為美學城市。

南山高中：南山藝廊感受藝術美。（照片來源：新北市教育局提供）

濂洞國小與優人神鼓同台演出。（照片來源：新北市教育局提供）

秀峰高中建置藝術展演空間，提供師生展演舞臺。（照片來源：新北市教育局提供）

鶯歌工商蕭正一主任首創膠彩繪畫創作課程，為藝術教育紮根。（照片來源：新北市教育局提供）

深坑國中穿堂成為學校展示空間。 圖為藍染展示 。（照片來源：新北市教育局提供）

牡丹國小獨特的假日旅途學校，祖孫一起共學提琴 。（照片來源：新北市教育局提供）