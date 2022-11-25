八里大容量果園父子攜手經營　產出新鮮好滋味帝王柑

位於八里左岸的大容量果園由陳義和與陳鈞銘父子共同經營， 目前正值帝王柑產季，販售每日現採帝王柑，果園已有30年的果樹 栽培經驗，所產生的果品品質優良，新北市農業局邀請民眾至八里漫 遊，順道到大容量果園將清香撲鼻、酸甜適中的帝王柑帶回家， 產期只有一個月要買要快。

今年75歲的大容量果園園主陳義和繼承家業， 從小就對果樹培育深感興趣，30年前開始種植果樹， 在八里區農會推薦下開始種植文旦柚。為了市場區別， 陳義和引進樹梅種植，自行摸索嫁接技術，由於成功率不高， 因此到處向嫁接成功的農友取經，後來以切接法嫁接成功， 如今成為八里區樹梅最大產地。 隨著越來越多人投入新興柑橘的種植， 陳義和被帝王柑特有的檸檬香氣吸引而開始種植， 起初只種植少量提供老顧客，顧客反應良好，讚譽有加， 隨著需求量增加，逐漸朝向專業種植，目前果園約有300多株果樹 、種植面積達1公頃。

40歲的兒子陳鈞銘從小在果樹園裡玩耍並跟在父親身旁學習種植果 樹，短暫離鄉讀大學後，才發現自己熱愛戶外， 喜愛徜徉在大自然中，因此決定在大學畢業後返鄉接班。 除了努力延續父親30年來的栽培技術， 也參加八里區農會所開的果樹課程， 並在網路上與不同縣市果農交流， 從農會課程中了解到疏枝及安全用藥對果樹的重要性， 因此陳鈞銘相當重視疏枝管理，透過疏枝讓陽光及風能穿透， 減少病蟲害及提升果品品質。陳鈞銘也參考農會的建議， 事先規劃好一年不同時期該做的工作，近年來更善用網路行銷， 在臉書發布即時訊息並透過網路接單販售帝王柑。 產季期間為了提供新鮮好滋味的帝王柑，在當日採收後立即販售、 包裝並宅配。陳鈞銘表示，一開始返鄉後， 從農會的課程學習到新知識，而為了提升品質嘗試新的疏枝方式， 父親過去著重於提升產量，也因此與父親意見分歧， 後來與父親逐漸溝通，雙方各退一步，找出合適的疏枝管理方式， 在產量與品質間取得平衡。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區擁有排水量好的山坡地，帝王 柑相較其他柑橘類耐病蟲害，近年來種植面積逐漸增加，目前總產量 約2萬斤。帝王柑體型相較其他柑橘類小，但帶有獨特的檸檬香氣， 其中果皮光滑油亮、黃綠相間，都是優级果品。 消費者可依果皮顏色挑選，如果喜歡甜一點，可以挑選偏黃的果皮， 相反地，喜歡酸一點帶有香氣，則是挑選果皮較綠的帝王柑，歡迎民 眾踴躍訂購。

新北農業局表示，透過八里農會超市協助農產銷售， 並提供生產資材補助，以減輕農民負擔。目前正值帝王柑產季， 產期只有一個月嚐鮮要快。柑橘產季從11月中旬至新年期間都陸續 有產品上市，請持續關注「新北市農業局稼日蒔光」臉書， 歡迎想嘗鮮的民眾踴躍訂購， 帝王柑相關訂購資訊可洽八里區大容量果園陳義和02-2618- 1671、臉書: https://reurl.cc/1Z03vY，或八里區農會 02-2610-2996。

目前正值帝王柑產季，產期只有一個月嚐鮮要快。（照片來源：新北市政府農業局提供）