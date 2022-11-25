富邦金控2022年前9月稅後淨利837.14億元　每股盈餘6.51元

富邦金融控股公司(2881)今(25)日舉行法說會，說明20
截至2022年9月底，富邦金控資產年成長5.6%，總資產逾1
富邦金控已於本(11)月10日公布累計今年前10月合併稅後淨利783
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控於11月11日正式合併日盛
蔡明興並指出，除了維持穩健的經營績效，
受疫情及經濟環境動盪影響，前9月業界初年度保費(FYP)較去
在銷售通路方面，富邦人壽業績銷售以自有通路為主，
投資表現上，在市場大幅震盪下，富邦人壽仍維持良好投資績效，
台北富邦銀行2022年前9月稅後淨利成長29%達187.47
授信部分，整體授信餘額年成長7.1%，其中個人放款餘額年成長
北富銀持續強化ESG相關業務，綠色投融資餘額較2021年底增
受防疫保單影響，富邦產險2022年前9月稅後淨損170.86
富邦證券2022年前9月稅後淨利25.13億，
富邦華一銀行2022年前9月稅後淨利較去年同期微幅成長，
富邦金控及各子公司2022年第三季重要財務數字詳如下表：
單位：新台幣百萬元
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項目
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稅後淨利
(Net Income)
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資產報酬率
(ROA)
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股東權益報酬率
(ROE)
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資產總額
(Total Assets)
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富邦人壽
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83,611
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1.98%
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26.47%
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5,620,054
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台北富邦銀行
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18,747
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0.67%
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10.95%
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3,989,249
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富邦華一銀行-註
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1,702
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0.38%
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6.57%
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601,606
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富邦產險
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(17,086)
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-17.10%
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-62.76%
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127,434
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富邦證券
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2,513
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2.08%
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9.38%
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153,513
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富邦金控
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83,714
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1.07%
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14.87%
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10,722,331
註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。