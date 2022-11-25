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富邦金控2022年前9月稅後淨利837.14億元　每股盈餘6.51元

雙雙為金控業之冠 完成首宗金金併里程碑 富盛共好提升經營綜效

By 台灣英文新聞
2022/11/25 17:03

富邦金融控股公司(2881)今(25)日舉行法說會，說明2022年第三季自結之財務數字及營運狀況。2022年前9月富邦金控稅後淨利為837.14億元，每股盈餘(EPS)6.51元持續領先金控同業，稅後淨利、每股盈餘雙雙為金控業之冠，穩居獲利龍頭！旗下子公司亦表現穩健，富邦人壽前三季獲利、淨值居壽險業第一；台北富邦銀行稅後淨利及淨收益均創歷年新高。

截至2022年9月底，富邦金控資產年成長5.6%，總資產逾10.7兆，淨值為5,521億元，普通股每股淨值36.80元。資產報酬率與股東權益報酬率仍維持相當良好水準，資產報酬率(ROA)為1.07%，股東權益報酬率(ROE)達14.87%

富邦金控已於本(11)月10日公布累計今年前10月合併稅後淨利783.02億元，每股稅後盈餘(EPS)為6.07元，續居金控業前10月累計稅後淨利、每股盈餘獲利王。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控於11月11日正式合併日盛金控，台灣金融史上首宗「金金併」里程碑達成第一階段，截至9月底，富邦金控客戶數達1,352萬人，包含日盛金控(不重複)80萬戶，合計客戶數佔台灣總人口約58%。預計明年上半年將陸續完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等公司之整併，進一步發揮合併綜效，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，實現「富盛共好」。

蔡明興並指出，除了維持穩健的經營績效，富邦金控持續深化永續經營，力行低碳、數位、激勵、影響四大永續策略，發揮金融影響力，更積極加入國際永續組織、響應國際倡議，領航綠色金融。富邦金控今年9月正式成為RE100成員，承諾2040年全球600餘處營運據點將全面使用綠電，是富邦在能源管理之重大突破，亦提升富邦綠色能源政策之完整性及效益。此外，富邦金控也正式通過SBT目標審查，未來將透過自主節能、增建太陽光電設備及採購再生能源等三管齊下，降減營運碳排，預計至2030年減碳42%，並設定逾五成之投融資部位減碳目標覆蓋率，展現全速奔向綠色的決心。

受疫情及經濟環境動盪影響，前9月業界初年度保費(FYP)較去年同期下降約兩成，富邦人壽前9月FYP則為872億元，較去年同期下降9%，表現優於市場同業。前9月續年度保費1,738億元，總保費收入2,609億元。相較於業界前9月初年度等價保費(FYPE)年減約2.4%，富邦人壽前9月FYPE逆勢成長0.7%，達215億元，同時受惠於傳統分期繳業績提升，帶動FYPE/FYP比率提升至24.7%。

在銷售通路方面，富邦人壽業績銷售以自有通路為主，佔比達八成以上，且自有通路銷售表現優於整體市場，其中業務員通路FYP較去年同期成長20.9%，相較於業界業務員通路負成長約11.6%，表現突出；富邦人壽之北富銀通路FYP較去年同期減少8.6%，相較業界銀保通路負成長28.1%，仍維持優於業界的表現。

投資表現上，在市場大幅震盪下，富邦人壽仍維持良好投資績效，持續觀察市場變化狀況，動態調整資產配置，且外匯部位管理得宜，投資報酬率達5.55%。受惠於利率走升、美元走強及台股配息率增加，避險前後之經常性收益率較去年同期提升。整體負債成本持續改善，與投資報酬率相比持續維持正利差，避險後經常性收益率與損益兩平點之正利差較去年同期擴大。受資本市場波動影響，富邦人壽2022年9月底淨值2,433億元，淨值比仍維持約5.0%，RBC逾300%。

台北富邦銀行2022年前9月稅後淨利成長29%達187.47億元，位居市場第三。截至九月底個體基礎之資產規模年成長12%達3.38兆，帶動利息淨收益年增12.7%，且由於匯兌及投資獲利帶動交易相關收益年增9.0%，以及認列韓國現代信用卡廉價購買利益28.2億元及轉投資逐步展現獲利績效亦帶動其他淨收益成長，整體淨收益年增15.5%達392億元，淨收益及稅後淨利金額均創下歷年新高。

授信部分，整體授信餘額年成長7.1%，其中個人放款餘額年成長11.6%，佔全行授信比重提升至51.1%；企業授信餘額年成長3.9%，其中中小企業授信餘額年成長7.9%。由於資產規模擴大帶動下，整體存款餘額較去年同期成長12.5%。信用卡業務方面，有效卡數及簽帳金額持續正成長，其中有效卡數雙位數成長，超越市場個位數的成長率；每卡月平均簽帳金額高於市場平均，信用卡逾放比維持良好。財管AUM年成長11%達1.17兆，包含境外財管AUM成長33%達242億元。截至9月底逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率759.80%，維持良好資產品質。

北富銀持續強化ESG相關業務，綠色投融資餘額較2021年底增加27%達5,097億、高碳排投融資餘額減降21%至1,034億元。展望未來，預期合併日盛銀後，北富銀將可完備分行據點、擴大中小企業及財管業務，擬制性合併後分行數將提升至民營銀行第一名(全體銀行排名第五)，存放款市佔率及排名也將提升。

受防疫保單影響，富邦產險2022年前9月稅後淨損170.86億元，若排除防疫保單影響，前9月稅後淨利為43.5億元，核保利潤成長22.2%。前9月防疫險之直接損失近490億元，自留損失約302億元。富邦產險前9月簽單保費收入成長6.7%，達423億元，簽單保費市佔率達25.2%，連續41年位居市場第一，且投資績效良好，前9月投資報酬率為6.46%。未來將持續強化商品及營運面之風險控管，透過數位化轉型，提升營運效率。

富邦證券2022年前9月稅後淨利25.13億，主因台股受國際市場影響，價跌量縮所致。展望與日盛證券整併後將可發揮效益，提升證券業務之市場地位及客戶規模，證券經紀、複委託市佔率可望躍進至市場前三大，融資業務可望躍居市場第二。

富邦華一銀行2022年前9月稅後淨利較去年同期微幅成長，達人民幣3.84億元，放款規模穩健成長，資產負債組合調整帶動利息淨收益年增8.4%，資產品質維持穩健目標。

富邦金控及各子公司2022年第三季重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元

項目

稅後淨利

(Net Income)

資產報酬率

(ROA)

股東權益報酬率

(ROE)

資產總額

(Total Assets)

富邦人壽

83,611

1.98%

26.47%

5,620,054

台北富邦銀行

18,747

0.67%

10.95%

3,989,249

富邦華一銀行-註

1,702

0.38%

6.57%

601,606

富邦產險

(17,086)

-17.10%

-62.76%

127,434

富邦證券

2,513

2.08%

9.38%

153,513

富邦金控

83,714

1.07%

14.87%

10,722,331

註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。

更新時間 : 2022-11-25 17:20 GMT+08:00

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