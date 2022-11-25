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感恩節物價漲　美國爆發史上最嚴重禽流感疫情　5054萬隻禽類遭撲殺

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/25 16:54
美國禽流感疫情嚴峻，已撲殺5054萬隻雞、火雞等禽類，創歷史新高。(圖/pixabay)

美國禽流感疫情嚴峻，已撲殺5054萬隻雞、火雞等禽類，創歷史新高。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國農業部本周四表示，今年境內禽流感疫情嚴峻，已撲殺5054萬隻雞、火雞等禽類，創歷史新高。

路透社報導，今年禽流感疫情肆虐美國，造成大量雞隻、火雞等禽類等死亡，是美國迄今最嚴重的動物疫災，打破2015年禽流感疫情紀錄，當時約造成5050萬隻鳥類死亡。

禽流感顧名思義就是發生於禽類身上的流行性感冒，病毒存在於糞便或消化道分泌物中，一旦雞群中有1隻染疫，就得全數撲殺，以防止疫情擴散，而一般蛋雞場約飼養超過100萬隻雞，因此疫情一爆發，對蛋農來說損失慘重。

美國自今年2月起陸續爆發禽流感疫情，並擴散至46州，野鳥遷徙是造成此波疫情爆發的重要途徑之一。家禽遭大量撲殺，也使得雞蛋與火雞肉價格雙雙創下歷史新高，慶祝感恩節的成本連帶上漲，消費者承受通膨之苦與日俱增。

農業部表示，野生鳥類在遷徙過程中將「高病原性家禽流行性感冒」（HPAI）傳播到全美各地，因此為杜絕疫情擴散，應避免家禽與與野鳥接觸。

據統計，2015年有約30%的禽流感病例源自於遭到野生鳥類傳染，而今年已攀升至85%。

除此之外，歐洲與英國同樣正遭受史上最嚴重的禽流感疫情，英國部分超市在蛋品供應中斷後，開始對消費者祭出限購令。

感恩節物價漲　美國爆發史上最嚴重禽流感疫情　5054萬隻禽類遭撲殺
禽流感
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