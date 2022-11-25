Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣11/26九合一選舉投票在即　北市保大警高規格安檢護選票•杜絕外流

➤台北市保安警察大隊表示，為防止選票印製過程被有心人藉故挾帶外流，或利用先進科技攝錄後重製複印，特別依據過往多年護票經驗，規劃嚴密防範措施。➤派駐該印刷廠的男、女員警皆荷槍實彈並配備個人攝錄影設備，嚴格把關所有出入人員及其隨身物品，對人員衣裝鞋帽的檢查過濾甚至連褲腳、鞋墊都不放過。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/25 17:35
台北市保安警察大隊落實場檢人員搜身。(圖/北市保大)

台北市保安警察大隊落實場檢人員搜身。(圖/北市保大)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2022年九合一選舉與18歲公民權修憲案複決公投將在11月26日共同舉行。中選會指出，本次有資格參與投票的選舉人將達1930萬人之多，相關選票自11月15日起開始付印於新北市中和區某印刷廠，台北市政府警察局為確保選票印製過程圓滿順利，派駐所屬保安警察大隊專責安維警力至廠區，以荷槍實彈的幹練員警在印刷廠及周邊重兵戒備，維護印票廠安全，而所有進出人員及物品則皆需接受檢查（上圖) ，務求達到滴水不漏的高規格維安標準。

台灣11/26九合一選舉投票在即　北市保大警高規格安檢護選票•杜絕外流

台北市保安警察大隊表示，為防止選票印製過程被有心人士藉故挾帶外流，或利用先進科技攝錄後重製複印，特別依據過往多年護票經驗，規劃嚴密的防範措施。派駐該印刷廠的男、女員警皆全副武裝並配備個人攝錄影設備 (上圖)，嚴格把關所有出入人員及其隨身物品，對人員衣裝鞋帽的檢查過濾甚至連褲腳、鞋墊都不放過。

同時，在印刷廠內及周邊各個角落與出入口，亦裝設即時連線的監控攝錄影系統，構成全天候、全方位、多層次、高密度巡守，以防範不法宵小趁機縱火滋事，或妨礙印票工作進行的任何行為。

台灣11/26九合一選舉投票在即　北市保大警高規格安檢護選票•杜絕外流

本次印製的九合一「地方公職人員選舉」選票，與「18歲公民權」修憲案複決公投票，其印製及運送過程本就是警方選舉期間護票工作的重中之重，不容差池與閃失。選票於11月24日凌晨由臺北市各區公所派員到場清點包封(上圖) 後，透過由台北市保安警察大隊王智民大隊長親自現場指揮的「迅雷」警力，於印刷廠區逐一蒐證及安檢，在確保無虞後，才由外圍負責交通疏導的其他保大警力協助下，由各分局押運警力護送至各區公所(下圖)。

台灣11/26九合一選舉投票在即　北市保大警高規格安檢護選票•杜絕外流

台北市保安警察大隊呼籲，為維護本次選舉順利進行，警方除了護票安維工作加倍嚴謹之外，亦持續展現強力查賄制暴作為，若民眾有發現賄選、暴力要脅等情事，請撥打反賄選專線（0800-024-099）報案。

台灣11/26九合一選舉投票在即　北市保大警高規格安檢護選票•杜絕外流

台灣11/26九合一選舉投票在即　北市保大警高規格安檢護選票•杜絕外流

台北市保安警察大隊大隊長王智民, 主持印票所警力編組勤務教育訓練。(本文所附圖片, 均由北市保大提供)

選票
印製
印刷廠
九合一選舉
公民複決
投票
中和
新北

相關新聞

洪申翰回顧坤輿流血衝突夜：徐耀昌早知會出事
洪申翰回顧坤輿流血衝突夜：徐耀昌早知會出事
2022/11/24 14:54
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
2022/11/24 14:08
Google環保永續平台納入台灣 新北市搶頭香
Google環保永續平台納入台灣 新北市搶頭香
2022/11/22 15:36
台灣九合一選舉本周六登場！中選會：佩戴候選人姓名號次口罩進投票所　恐遭重罰
台灣九合一選舉本周六登場！中選會：佩戴候選人姓名號次口罩進投票所　恐遭重罰
2022/11/21 20:24
【民眾怒•台電苦】11/26假日維修強碰選舉投票　基隆百戶停電「取消」
【民眾怒•台電苦】11/26假日維修強碰選舉投票　基隆百戶停電「取消」
2022/11/20 11:10

更新時間 : 2022-11-25 17:58 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
【更新】台灣雙北11/25選前之夜熱鬧可期　藍綠白場地接近又逢周五、交通將管制
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野
臺灣老火車頭即將航向國際！阿里山林鐵 DL-34 機關車將奔馳於英國原野
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
〈時評〉民進黨應儘速引進科技專才加入執政團隊　以免喪失執政權
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
共諜邵維強案　台灣調查局：絕大部分軍官拒絕利誘
共諜邵維強案　台灣調查局：絕大部分軍官拒絕利誘
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
朴恩斌、路雲主演韓劇「戀慕」　南韓戲劇首獲艾美獎
朴恩斌、路雲主演韓劇「戀慕」　南韓戲劇首獲艾美獎