台灣11/26九合一選舉投票在即　北市保大警高規格安檢護選票•杜絕外流

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2022年九合一選舉與18歲公民權修憲案複決公投將在11月26日共同舉行。中選會指出，本次有資格參與投票的選舉人將達1930萬人之多，相關選票自11月15日起開始付印於新北市中和區某印刷廠，台北市政府警察局為確保選票印製過程圓滿順利，派駐所屬保安警察大隊專責安維警力至廠區，以荷槍實彈的幹練員警在印刷廠及周邊重兵戒備，維護印票廠安全，而所有進出人員及物品則皆需接受檢查（上圖) ，務求達到滴水不漏的高規格維安標準。

台北市保安警察大隊表示，為防止選票印製過程被有心人士藉故挾帶外流，或利用先進科技攝錄後重製複印，特別依據過往多年護票經驗，規劃嚴密的防範措施。派駐該印刷廠的男、女員警皆全副武裝並配備個人攝錄影設備 (上圖)，嚴格把關所有出入人員及其隨身物品，對人員衣裝鞋帽的檢查過濾甚至連褲腳、鞋墊都不放過。

同時，在印刷廠內及周邊各個角落與出入口，亦裝設即時連線的監控攝錄影系統，構成全天候、全方位、多層次、高密度巡守，以防範不法宵小趁機縱火滋事，或妨礙印票工作進行的任何行為。

本次印製的九合一「地方公職人員選舉」選票，與「18歲公民權」修憲案複決公投票，其印製及運送過程本就是警方選舉期間護票工作的重中之重，不容差池與閃失。選票於11月24日凌晨由臺北市各區公所派員到場清點包封(上圖) 後，透過由台北市保安警察大隊王智民大隊長親自現場指揮的「迅雷」警力，於印刷廠區逐一蒐證及安檢，在確保無虞後，才由外圍負責交通疏導的其他保大警力協助下，由各分局押運警力護送至各區公所(下圖)。

台北市保安警察大隊呼籲，為維護本次選舉順利進行，警方除了護票安維工作加倍嚴謹之外，亦持續展現強力查賄制暴作為，若民眾有發現賄選、暴力要脅等情事，請撥打反賄選專線（0800-024-099）報案。

台北市保安警察大隊大隊長王智民, 主持印票所警力編組勤務教育訓練。(本文所附圖片, 均由北市保大提供)