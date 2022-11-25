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【世足】巴西理查利森獨中2元 苦情內馬爾遭9度犯規傷勢待觀察

巴西隊首戰告捷，這也自1934年世界盃來巴西連續第19屆、長達第88年首戰不敗（非勝即平）。目前巴西與瑞士積分相同，但瑞士在與喀麥隆之戰取得１球，巴西淨勝球領先，因此29日的巴西與瑞士之戰，或將確定誰將以小組第一之姿晉級。

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/25 16:44
巴西好手李察利森在世足賽第一戰對上塞爾維亞就梅開二度，為森巴軍團搶下首勝。（圖／德國之聲）

巴西好手李察利森在世足賽第一戰對上塞爾維亞就梅開二度，為森巴軍團搶下首勝。（圖／德國之聲）

（台灣英文新聞／體育組　綜合報導）森巴軍團世足賽旗開得勝！首戰就以2：0踢下塞爾維亞，理查利森力甩質疑獨進兩球，其中一球「倒掛金鉤」更被譽為最佳進球；當家球星內馬爾被死守嚴防，遭犯規９次為本屆新高，更碰撞中右腳踝扭傷提前下場，巴西主教練蒂特，內馬爾仍會參加世界盃。

傳統足球強國巴西，在G組分組賽中對上塞爾維亞，塞爾維亞心知肚明不拿出點「本事」恐難以將勝利留下，鎖定頂尖球員內馬爾（Neymar），只要他一拿到球就被數人包圍，更有甚者出手抓其球衣以至於內馬爾差點上演裸身秀。

全場下來內馬爾遭遇９次犯規，是本屆賽事單場最多，而上屆大賽也正是內馬爾保持最多遭犯規紀錄，當年對瑞士一役個人遭遇１０次犯規之多，可見大家對其忌憚。

下半場內馬爾更遭到米蘭柯維奇（Nikola Milenkovic）剷倒在地，又忍痛為球隊奮鬥11分鐘後於第79分鐘被換下場，只見他腳踝紅腫脹大，一瘸一拐地走回板凳區，更流下傷心男兒淚。這內馬爾第三度率領巴西進攻世足，也可能是他最後一屆世足，可想而知這有多令人沮喪。

賽後巴西隊醫表示，未來12至48小時內將持續觀察內馬爾傷勢，目前不知內馬爾是否會在29日與瑞士一戰上場。巴西總教練蒂特則表示，內馬爾忍痛堅持，事後才知道他早已受傷，他要球迷放心，內馬爾可以繼續參加世界盃。

儘管一球未進，但在內馬爾的帶領下，巴西隊發起24次射門，在開賽62分鐘，小維尼修斯（Vinicius Jr.）射門被撲，由理查利森（Richarlison）補進收下一分；第73分鐘時，小維尼修斯傳球，理查利森以一記驚豔全球的「倒掛金鉤」勁射入網，堪稱大會最佳，也力證自己是9號球衣的最佳人選。

25歲的理查利森10月中在英超賽中傷及小腿，一度懷疑自己無緣世界盃，他咬牙復健，如今以如此美技梅開二度，他表示自己「美夢成真」。

巴西隊首戰告捷，這也自1934年世界盃來巴西連續第19屆、長達第88年首戰不敗（非勝即平）。目前巴西與瑞士積分相同，但瑞士在與喀麥隆之戰取得１球，巴西淨勝球領先，因此29日的巴西與瑞士之戰，或將確定誰將以小組第一之姿晉級。
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