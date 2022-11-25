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來對發票囉！111年9-10月統一發票中獎號碼出爐 千萬獎號落萊爾富

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/11/25 15:17
財政部最新9-10月期統一發票中獎號。（圖/財政部入口網站）

財政部最新9-10月期統一發票中獎號。（圖/財政部入口網站）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）根據財政部最新9-10月期統一發票中獎號，特別獎號碼為11174120；200萬元特獎號碼為59276913；其他3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼為「18079936」、「20591738」及「64500205」。而這次千萬大獎的得主落在萊爾富桃縣觀音店，幸運兒僅花125元購買1包菸品，就中了1000萬元特別獎。

至於其他獎項，二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

根據媒體報導，萊爾富表示，這期9-10月千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃縣觀音店，這位幸運兒僅消費125元購買1包菸品，就中了1000萬元特別獎。

財政部提醒中獎人，應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。全部的獎別都可在以下地點領取：第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。

二獎以下獎別，以及雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎可在信用合作社、農／漁會信用部領取。最後，五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎可在統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）。

有關雲端發票專屬獎，財政部賦稅署表示，為增加民眾使用手機條碼或其他載具索取雲端發票的誘因，下半年統一發票增開雲端發票專屬500元獎50萬組，每期共開出雲端發票專屬100萬元獎項30組、雲端發票專屬2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎215萬組，即下半年雲端發票專屬獎每期開出226萬6030組，獎額高達12.17億元。

雲端發票專屬獎中獎號碼可在財政部稅務入口網（http://invoice.etax.nat.gov.tw）或統一發票兌獎App查詢。
統一發票
中獎號碼
財政部

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