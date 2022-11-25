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校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/25 15:40
由辛叡恩及朴所羅門主演韓劇「第三人稱復仇」（圖／截自朴所羅門IG @lomon991111）

由辛叡恩及朴所羅門主演韓劇「第三人稱復仇」（圖／截自朴所羅門IG @lomon991111）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近期除了「弱美男英雄」外，在Disney+上也有另一部熱門的校園霸凌劇「第三人稱復仇」，劇情包含著暴力、刺激、懸疑、及韓劇必備的愛情成分，故事描述著從小被迫分離的雙胞胎妹妹為了尋找哥哥死亡的真相，獨自轉學到了哥哥所念的高中。

「第三人稱復仇」由「柔美細胞小將2」辛叡恩及透過「殭屍校園」爆紅的朴所羅門為主演。辛叡恩飾演的射擊選手－玉燦美和哥哥朴元錫為龍鳳胎，兩人從小被遺棄在育幼院，後來哥哥獨自被有錢人家收養，獨留燦美一人在育幼院長大，但兩人還是一直保持著聯絡。

有天他和在學校的哥哥視訊時，突然一個人走進教室打斷了通話，接著電話被某個人掛斷，在那之後燦美也一直聯繫不上哥哥，最後卻得知哥哥自殺墜樓的消息，她認為這起案件不單純是自殺，連警察也不願相信她所說的，於是她決定轉學，隱藏自己的身分，暗中調查哥哥死亡的真相。

朴所羅門劇中飾演池秀憲，他從國中開始接觸拳擊，有著一身好身手，他為了媽媽療養院的費用，接受了「代理復仇」的提議，隱藏身分幫助受到校園暴力的學生向霸凌者復仇，變成校內學生口中的「英雄」，而他和轉學生燦美因為一些事開始越走越近，也漸漸地發展出友情外的情感。

到了新學校的燦美，開始打聽哥哥在學校的事情，但卻接收到了許多不同的說法，有人告訴燦美，自己曾受到元錫的霸凌，元錫的死相信很多人都偷偷地感到開心；但也有人告訴燦美，元錫心地善良，會在學校幫助受到霸凌的同學。燦美有次意外發現了「英雄」似乎就是秀憲，讓她也不禁懷疑哥哥的死是否與秀憲有關。

「第三人稱復仇」於每周三更新兩集，隨著劇情發展，每一集都會透露出一些新線索，讓人不禁投入劇中，觀眾們可以隨著這些線索，與燦美一起找出殺死元錫的兇手。
韓劇
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第三人稱復仇
朴所羅門
辛叡恩

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