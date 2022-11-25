11/25台灣本土+14,138例、死亡+56例　40多歲女新冠合併腸胃道穿孔 救治近月仍死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增14,195例COVID-19確定病例，分別為14,138例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增56例死亡。



指揮中心表示，今日新增之14,138例本土病例，為6,307例男性、7,820例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,336例)，臺中市(1,841例)，高雄市(1,808例)，桃園市(1,531例)，臺南市(1,270例)，臺北市(1,240例)。



指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為31例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月22日，死亡日期介於10月20日至11月22日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日較年輕的死亡個案為3例40多歲患者，皆有有慢性神經系統疾病。其中一名女性個案，接種2劑疫苗，10月18日快篩陽性，22日因肺炎、腸胃道穿孔等病況惡化住院，經治療仍不幸在11月17日過世，死因新冠肺炎合併呼吸衰竭及腸胃道穿孔、敗血症。另外有1例長期臥床、使用呼吸器男性，接種4劑疫苗，發病到死亡僅3天。





指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案中，為34例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自土耳其、中國、日本、法國、馬來西亞(各1例)，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年10月25日至11月23日。



指揮中心統計，截至目前國內累計37,457例境外移入、8,203,667例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,181例COVID-19死亡病例，其中14,164例本土，另17例為境外移入。

11/25台灣本土+14,138例、死亡+56例、中重症191例 40多歲女新冠合併腸胃道穿孔死亡