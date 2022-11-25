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別觸法! 26日0時起社群網站換競選頭貼 最高可處500萬罰鍰

九合一大選與修憲複決公投在明日投開票，中選會於臉書上提醒，無論是實體、網路、臉書、LINE社群等場域都不得在投票當日進行競、助選行為。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/25 14:36
(圖／中選會臉書）  

(圖／中選會臉書）  

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）九合一選舉明（26）日登場，中選會提醒，自明天零時起，政黨及任何人不得從事競、助選活動，包含不得更換、更新、轉傳及分享相關的社群大頭貼，違者將處新台幣50萬元以上，500萬元以下罰鍰；若今日午夜前所換，則無需移除。

九合一大選與修憲複決公投在明日投開票，中選會於臉書上提醒，無論是實體、網路、臉書、LINE社群等場域都不得在投票當日進行競、助選行為。

中選主委李進勇、副主委陳朝建、中華電信董事長謝繼茂等人今（25）日也在選前記者會上，說明選務準備情況。

中央報導，李進勇指出，今年全台設有368個選務作業中心、1萬7649個投開票所，動員逾30萬選務工作人員，而排除「第11屆嘉義市長」重行選舉人人數後，選舉人人數為1896萬7771人，「18歲公民權」修憲公民複決投票權人數為1923萬9392人，首投族76萬人。

李進勇提醒，26日可宣傳公投，但不能從事競選、助選活動。公職候選人在投票日當天不能從事公投宣傳活動或其他競助選活動；一般民眾，26日可以從事公投宣傳，但不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

李進勇強調，民眾投票日不可攜出選舉票或公投票，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金；也不可撕毀選舉票或公投票，否則將處以5000元以上，5萬元以下罰鍰。

陳朝建則指出，投票日當天，政黨跟任何人都不可以從事競助選活動，相關競助選的大頭貼不能在投票日當天更換、更新

陳朝建說明，今（25）日尚未過午夜之前，已存有的狀態不需要移除，但只要有更新或是轉分享，都是競助選活動；大頭貼更換部分，只要收到檢舉就會依程序認定，一旦認定違法，將處以50萬元以上，500萬元以下罰鍰。

陳朝建也提醒，今天所有的公開造勢活動依法須在晚間10時前結束，但晚間10時至12時，仍可以進行非公開且不影響社會安寧的活動，例如發送拉票簡訊等，而一過了午夜12時，所有競助選活動皆禁止。
九合一選舉
助選
競選

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