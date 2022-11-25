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「間歇性斷食」好處多？美國研究：每日只吃一餐早逝風險增3成

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/25 11:57
據美國最新研究顯示，與一天吃三餐者相比，每天只吃一餐飯的人早逝風險高出30%。(圖/pixabay)

據美國最新研究顯示，與一天吃三餐者相比，每天只吃一餐飯的人早逝風險高出30%。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）「間歇性斷食」是近幾年來最火紅的減肥方法之一，許多國內外名人都是其擁護者，但據美國最新研究顯示，與一天吃三餐者相比，每天只吃一餐飯的人早逝風險高出30%。

美國田納西大學的研究團隊進行一項分析研究，從國家健康營養調查（NHANES）資料庫抽樣24,011位40歲以上的美國人的數據，追蹤時間從1999年起至2014年，長達15年後發現，與一天吃三餐者相比，每天只吃一餐的受試者不只全因死亡率高出30%，罹患心臟病死亡的風險也高出83%。

研究人員說明，即便受試者有良好的生活習慣，包含適量運動、很少抽菸和喝酒，且攝取的健康的食物，但不吃早餐仍會增加心血管疾病風險，而不吃午餐或晚餐也會增加全因死亡率。此外，研究人員也發現兩餐間的間隔若少於4.5小時也會提高死亡風險。該研究刊登於美國營養與飲食學會（Academy of Nutrition and Dietetics, AND）雜誌。

不過團隊提醒，這項結果是基於資料庫數據得出的統計結果，無法斷言「間歇性斷食」肯定會提高早逝風險，因為研究中未排除其他生活習慣和遺傳基因。

但從研究結果可以推論，一天一餐者通常意味著一次性攝取大量的食物，加重身體調節糖類代的負擔，長期下來影響代謝功能。

「間歇性斷食」包含 168 斷食、52 斷食、晝夜節律斷食，週一斷食等，指的是透過限制「進食」與「禁食」時間，讓身體長時間維持空腹情況，等體內的葡萄糖和肝醣消耗完後，便會啟動燃燒脂肪，以達到減體和減脂的效果。

「間歇性斷食」好處多？美國研究：每日只吃一餐早逝風險增3成
間歇性斷食
減肥
節食

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更新時間 : 2022-11-25 12:45 GMT+08:00

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